Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? Koszty mogą zaskoczyć

Posiadacze tzw. bezterminowych praw jazdy również będą musieli udać się do urzędu, choć mają na to sporo czasu. Ze względu na przepisy, które weszły w życie w 2019 roku, mówiące o nowym wzorze dokumentu, również oni będą musieli wyrobić nowy "plastik" . Do urzędu będą musieli się udać najwcześniej w 2028 roku, a najpóźniej – w 2033 .

Zmiana wzoru sprawiła, że z prawa jazdy zniknął adres zamieszkania. Oznacza to, że mając nowy dokument, nie trzeba będzie go wymieniać przy przeprowadzce, ponieważ na nie będzie już na nim tej informacji.

Ile przyjdzie nam zapłacić za wymianę prawa jazdy? Wydamy co najmniej 100,50 zł, na co składa się 100 zł opłaty za wydanie dokumentu i 50 gr opłaty ewidencyjnej. Jeśli jednak nie mamy aktualnego lub spełniającego wymogi zdjęcia, dojdzie do tego jeszcze koszt jego wykonania (ok. 30 zł).