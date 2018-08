Ile kosztuje usunięcie wgniecenia po gradobiciu w aucie? Jak dostać odszkodowanie za szkody po gradzie?

Większość kierowców uznaje, że w samochodach w których powstały wgniecenia po gradobiciu naprawa jest nieopłacalna. W końcu auto nie jest niesprawne, a koszt „wyklepania” i polakierowania karoserii na nowo jest wysoki. Czy są inne rozwiązania? Jak usunąć wgniecenie po gradobiciu i ile to kosztuje? Podpowiadamy.

Jak usunąć wgniecenie po gradobiciu?

Na początku należy zaznaczyć, że nie w każdym przypadku konieczna jest wizyta w warsztacie blacharsko-lakierniczym. Jeśli nie doszło do naruszenia struktury lakieru, a tak jest zazwyczaj, gdy na aucie pojawiły się wgniotki po gradobiciu, możliwa jest bezinwazyjna naprawa. Na czym polega i gdzie ją można wykonać?

Usuwanie wgnieceń po gradzie bez lakierowania możliwe jest dzięki wykorzystaniu techniki PDR, czyli Paintless Dent Repair. W ten sposób, w zależności od umiejscowienia wgniotki, wyciąga lub wypycha się blachę. Jak to wygląda? I jakie są korzyści z usuwania wgnieceń bez lakierowania?

Wszystko zależy od tego, w jakim miejscu grad uszkodził samochód. Najczęściej jest to dach, w przypadku którego stosuje się wyciąganie wgnieceń. Jest to całkowicie bezinwazyjna metoda, która sprawdzi się, gdy do uszkodzenia nie można dotrzeć od wewnętrznej strony lub gdy wiązałoby się to z czasochłonnym demontażem różnych elementów auta, najczęściej podsufitki. Aby naprawić uszkodzenia w ten sposób, trzeba dokładnie na środku wgniecenia umieścić specjalne grzybki, na który nakłada się mocny klej termopotliwy. Następnie na grzybku montuje się specjalną dźwignię, dzięki której wgniecenie jest wyciągane, aż do całkowitego odkształcenia się blachy.

A co w sytuacji, gdy w wyniku gradobicia wgniotki powstały na masce auta? Wtedy bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest wypychanie wgniecenia, nazywane również masowaniem blachy lub prostowaniem od spodu. Przy pomocy wypychaczy blacharskich, hebli oraz łańcuchów usuwa się uszkodzenie od wewnętrznej strony. Konieczne jest zastosowanie przy tym lampy z odbłyśnikiem, która montowana jest do nadwozia – pozwala precyzyjnie określić, kiedy blacha powróciła do pierwotnego kształtu.

Ile kosztuje naprawa wgnieceń po gradzie?

Koszt naprawy wgnieceń po gradzie jest uzależniony od tego, jak wiele uszkodzeń powstało i gdzie są umiejscowione. Najczęściej jednak za pojedynczą wgniotkę należy zapłacić ok. 50 zł, a średni koszt naprawy wynosi ok. 500 zł. Każdy przypadek należy jednak konsultować indywidualnie, ponieważ trudno jest bez oględzin określić dokładny koszt całości. Trzeba jednak wiedzieć, że dzięki zastosowaniu bezinwazyjnej techniki PDR możliwe jest zmniejszenie ceny naprawy nawet o 50% w porównaniu do szpachlowania i lakierowania karoserii. A to jeszcze nie koniec korzyści.

Przede wszystkim nie jest konieczne nakładanie lakieru renowacyjnego, który zmniejsza wartość samochodu. Ponadto żadne elementy karoserii nie są demontowane, a czas naprawy jest o wiele krótszy. Niektóre firmy oferują wyciąganie lub wypychanie wgnieceń na miejscu, u klienta, choć w przypadku gradobicia, gdy uszkodzeń jest więcej, rzadko się to stosuje. Ponadto nie zostaje uszkodzona oryginalna powłoka antykorozyjna, przez co auto nie jest narażone na rdzę. I co najważniejsze – ostatecznie nie widać żadnych śladów na karoserii.

Czy można dostać odszkodowanie za szkody po gradobiciu?

Podstawowe ubezpieczenie samochodu, czyli OC, nie obejmuje zwrotu kosztów napraw wynikających z powstania uszkodzeń po gradobiciu. Do towarzystwa ubezpieczeniowego możesz się jednak zgłosić, gdy posiadasz dodatkową ochronę, czyli AC (AutoCasco). W tym wypadku warto wiedzieć, że usuwanie wgnieceń techniką PDR jest uznawane przez ubezpieczalnie, jeśli więc tylko zakres Twojej umowy obejmuje szkody po gradzie, zostaną wypłacone Ci środki. A jak je uzyskać?

Przede wszystkim należy od razu zgłosić szkodę i nie naprawiać jej na własną rękę – trzeba poczekać na wizytę rzeczoznawcy, który dokonuje wyceny uszkodzenia. Na podstawie tych oględzin zwracane są koszty napraw. Natomiast jeśli nie zgadzasz się z opinią ubezpieczyciela, możesz skonsultować się z mechanikami ze specjalistycznego warsztatu i odwołać się od jego decyzji na podstawie wyceny naprawy przedstawionej w serwisie.

Warto też wiedzieć, że w większości przypadków zostanie wypłacone Ci odszkodowanie za szkody po gradobiciu jeśli posiadasz MiniCasco.