Ile kosztuje ubezpieczenie sportowego auta? Sprawdzamy

Sportowe auto to marzenie wielu osób. Jednak przy jego zakupie trzeba się liczyć z wyższymi niż w przypadku standardowych aut osobowych składkami za ubezpieczenie OC i AC. Dlaczego tak się dzieje i czy można w jakiś sposób uniknąć wysokich opłat lub w znaczący sposób je obniżyć?

Przyczyny wysokich składek ubezpieczeniowych na auta sportowe

Auto sportowe to spory prestiż i wygoda, stąd też jest w odpowiedni sposób wyceniane, co wpływa negatywnie na obowiązkową składkę OC, a także na AC. Dlaczego ubezpieczenie samochodu sportowego jest oprócz tego droższe? Musimy tutaj wziąć pod uwagę jeden z ważnych parametrów takiego pojazdu, a więc pojemność silnika. Stawki ubezpieczenia przy wyższej pojemności silnika rosną, gdyż im większą moc ma pojazd, tym większe ryzyko wypadku z jego udziałem. Takie auto znacznie szybciej się rozpędza i osiąga wyższe prędkości, automatycznie zwiększając, zdaniem ubezpieczycieli, zagrożenie na drodze. Kalkulacja składki ubezpieczeniowej na auto danej marki odbywa się co prawda indywidualnie, ale brana jest pod uwagę historia szkód. Szybkie, sportowe auta powodują niestety częściej kolizje, których efektem jest wypłata wysokich odszkodowań. Nie wystarczy w takim przypadku bezszkodowa historia właściciela, który autem sportowym jeździ bardzo ostrożnie, przestrzegając przepisów. Składki kalkulowane są na podstawie wielu innych czynników, niezależnych od właściciela, także kupując auto sportowe, po udaniu się do ubezpieczyciela można się bardzo przykro zaskoczyć. Opłata w wysokości kilkuset złotych to przy autach sportowych nieczęsta sytuacja. Musimy się raczej nastawić na kwoty czterocyfrowe, aczkolwiek nie trzeba się obawiać, że taka składka ubezpieczeniowa w znaczący sposób wydrenuje nasz budżet. Istnieje sposób na skorzystanie z korzystniejszego pod względem cenowym ubezpieczenia.

Jak uniknąć wysokich składek na ubezpieczenie auta sportowego (ubezpieczenie samochodu – OC AC kalkulator)

Jeśli ubezpieczamy auto sportowe, możemy mimo wszystko liczyć na niewysokie składki, które nie będą stanowiły dla nas większego obciążenia, nawet przy jednorazowej wpłacie z góry, za cały rok. Jak można obniżyć je o kilkadziesiąt procent w stosunku do oferty naszego stałego ubezpieczyciela? Wystarczy, że skorzystamy z porównywarki ubezpieczeń online. Taki kalkulator ubezpieczeń to narzędzie, które cieszy się coraz większą popularnością, co widać po tym, że jest ono ochoczo reklamowane w licznych mediach. Jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu OC AC kalkulator ma wiele atutów. Podstawowym z nich jest to, że daje on dostęp do oferty nawet kilkudziesięciu towarzystw ubezpieczeniowych i to także w sytuacji ubezpieczania pojazdu, który rzadko pojawia się na polskich drogach, ze względu na swoją unikatowość (gdy wypuszczono go w limitowanej serii). Wystarczy, że uzupełnimy w takiej porównywarce podstawowe dane dotyczące pojazdu oraz osoby, która będzie go ubezpieczać, by już w ciągu kilkunastu minut uzyskać dostęp do atrakcyjnej oferty dostosowanej do wszystkich naszych potrzeb. Co więcej, w takim przypadku istnieje możliwość wykupienia od razu polisy ubezpieczeniowej online. Nie musimy zatem się martwić tym, że będziemy musieli udać się do stacjonarnej agencji ubezpieczeniowej i oferta w niej dostępna nie będzie tak atrakcyjna. Wszelkie formalności możemy załatwić bez wychodzenia z domu! Kalkulator ubezpieczeń wykorzystywany jest przez coraz więcej osób, a jego skuteczność wyceniana jest statystykami zadowolenia. Jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu, przekracza ona zwykle 90%, stąd też można tutaj zyskać wiele czasu i pieniędzy, które straciłoby się, szukając ubezpieczyciela z korzystną ofertą stacjonarnie.