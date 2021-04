Ile kosztuje prawo jazdy kat. A? Takie są koszty uzyskania uprawnień

W świetle przepisów każdy kurs na kat. A wymaga określonej liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Nie oznacza to, że ceny są sztywnie określone ustawowo. Niezależnie jednak od wybranej szkoły, jedno jest pewne – uzyskanie prawa jazdy kat. A tanie nie jest.

Polskie prawo przewiduje aż 4 kategorie uprawnień do prowadzenia jednośladów, trójkołowców oraz lekkich czterokołowców, w tym quadów. Podstawowa to AM, która pozwala na prowadzenie skuterów i motorowerów o mocy do 5,4 KM i prędkości maksymalnej 45 km/h (dla czterokołowców: do 350 kg wagi i takiej samej prędkości maksymalnej). Co ciekawe, urodzeni przed 19 stycznia 1995 roku mogą jeździć motorowerami (ale nie quadami!) bez jakiegokolwiek prawa jazdy!

Kolejna kategoria to A1, która pozwala jeździć na motocyklach do 125 cm3, o mocy nieprzekraczającej 15 KM i stosunku mocy do masy na poziomie 0,1 kW/kg (ew. na czterokołowcach lekkich i trójkołowcach do 20 KM). Takie uprawnienia zdobywa się po 3 latach posiadania kat. B.

Prawo jazdy A2 pozwala na jazdę motocyklami o mocy do 47,59 KM i stosunku mocy do masy na poziomie 0,2 kW/kg. W końcu mamy "pełne" A, które pozwala na prowadzenie wszystkich motocykli, skuterów, motorowerów czy wielokołowców. Niestety, można się o nie starać dopiero po ukończeniu 24 roku życia, chyba, że mamy już kat. A2 od dwóch lat. Wówczas ten limit jest obniżony do 20 lat (a i sam kurs będzie tańszy).

Ile kosztuje kurs na kat. A?

To oczywiście kwestia zależna od szkoły i miasta, w którym będziemy uczyć się jeździć. W Warszawie jest to ok. 2 tys. zł, nieco taniej jest w Poznaniu, drożej w Gdańsku. Kurs obejmuje 30 godzin wykładów i 20 godzin jazdy na motocyklu, niezależnie od wybranej szkoły. Niektóre z nich oferują darmowe materiały dydaktyczne i (choć nie zawsze) dostęp on-line do bazy pytań egzaminacyjnych. Za badania lekarskie zazwyczaj trzeba zapłacić osobno – maksymalnie 200 zł (zgodnie z przepisami).

Czy muszę mieć swój strój i kask?

Niekoniecznie. Szkoły zapewniają lub umożliwiają wypożyczenie kasku na potrzeby szkolenia. Pozostałe obowiązkowe punkty obejmują buty chroniące kostkę, rękawice czy ubranie pozwalające na założenie ochraniaczy. Nie ma jednak co ukrywać, że "pełny", własny kombinezon będzie najlepszym rozwiązaniem. Tutaj rozpiętość cenowa jest ogromna, ale dobrej klasy komplet będzie kosztował więcej niż sam egzamin. Co ważne, nie trzeba mieć swojego "garnka" na egzaminie państwowym.

Co dalej?

Kolejnymi opłatami są egzaminy: teoretyczny i praktyczny. Ich ceny są jasno określone w ustawie. Za "teorię" zapłacimy 30 zł, za "praktykę" 180 zł. Gdy już je zaliczymy, pozostanie nam opłata za wyrobienie plastikowego prawa jazdy w wysokości 100,50 zł.