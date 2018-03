Ile kosztuje auto na abonament? Gdy nie zależy ci na własności

Kupno samochodu to spory wydatek. A może lepiej wziąć auto w abonamencie? Za comiesięczną opłatę otrzymujemy pojazd, którym możemy jeździć i nie musimy się martwić utratą jego wartości. Wystarczy 800 zł.

Ile kosztuje pokontraktowe auto na abonament? Z danych Master1.pl wynika, że potencjalni klienci zwykle należą do jednej z trzech grup. Są to osoby skłonne wydawać co miesiąc do 800 zł, do 100 zł lub do 1,5 tys. zł. Oto przykładowe auta, które można wziąć w abonament w tych widełkach. Bez opłaty na start, na 24 miesiące. Po upływie tego czasu można wymienić auto na kolejne. W cenę wliczony jest pakiet ubezpieczeń, koordynacja likwidacji szkód, samochód zastępczy oraz organizacja zleceń serwisowych i wymiany opon.