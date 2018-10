Ice-T zatrzymany w swoim mclarenie. Nie zapłacił za przejazd mostem

Jedna z gwiazd serialu "Prawo i porządek: sekcja specjalna" została zatrzymana przez nowojorską policję. Ice-T jadąc swoim nowym mclarenem nie opłacił przejazdu przez most. Auto nie było też zarejestrowane.

McLaren 720S to supersamochód o mocy 720 KM (Materiały prasowe)

Fani serialu "Prawo i porządek: sekcja specjalna" z pewnością znają muzyka i aktora Ice'a-T z roli policjanta Odafina "Fina" Tutuoli. Poza szklanym ekranem role jednak się zamieniły i to gwiazdor został zatrzymany przez mundurowych. Powód? Przejechał przez most George'a Washingtona łączący Nowy Jork z New Jersey używając pasa dla kierowców z kartami przejazdu. W mclarenie 720S, którym jechał, takiej plakietki nie było.

Funkcjonariusze nie mogli dopatrzeć się też jeszcze jeden rzeczy – tablic rejestracyjnych. To wystarczyło, by Ice-T został aresztowany. Sprawa szybko została rozwiązana, a celebryta wypuszczony na wolność. Nie omieszkał skomentować sytuacji na Twitterze, gdzie podkreślił, że choć gra policjanta w programie telewizyjnych, nie jest specjalnie traktowany, gdy dochodzi do zatrzymania.