Hyundaie dla polskiej policji. Więcej koreańskich aut w administracji publicznej

Tylko w ostatnim kwartale 2018 r. policja odebrała aż 400 nowych radiowozów marki Hyundai, choć informacje na ten temat przyćmiło pojawienie się na służbie kilkunastu sztuk imponującej kii stinger. Koreańskie auta coraz częściej trafiają do administracji publicznej.

Nie każdy radiowóz musi mieć pod maską ponad 300 KM, jak pokazana niedawno policyjna kia stinger. 200 sztuk oznakowanych hyundaiów i20 trafiło z końcem 2018 roku do policji. Są napędzane 75-konnymi silnikami 1.2 MPI. Takie samochody mają pełnić funkcję małych, miejskich aut patrolowych. Te, które trafią do służby, to już modele po ubiegłorocznym faceliftingu.