Hyundai ix35 2.0 CRDi 184 KM, 2014 - test AutoCentrum.pl #150

Witam serdecznie w naszym taxi znów pojawił się przedstawiciel crossover w tym razem nie najnowszy był produkowany od 2009 roku to prawda 2 lata temu było to kuracja odmładzająca ale zmiany nie policyjny czy auto z pięcioma latarnia na karku jest w stanie konkurować z dużo młodszym nie przedstawicielami tego segmentu Innymi słowy czy Hyundai ix35 wciąż jest spoglądają Stalinie ix35 widzimy kształtów elementów w którym można zobaczyć również w innych modelach z oferty koreańskiego producenta mimo że samochód ma parę lat na karku wygląda wciąż dość świeże i czy oko chociaż szaleństwa to nie uświadczymy z tobą sześciokątny grill podzielono na dwie części maska ma bardzo wyraźne przetłoczenie a reflektory są narysowane dosyć odważnie mają Chruszcz świateł LED od góry takie charakterystyczne brwi z matowego szkła wyraźnymi przetłoczeniami ozdobione też linie boczną która ma as3 duża przetłoczenie jedno wychodzi Odry i kończy się gdzieś w okolicy drzwi kierowcy drugie zaczyna się zaraz pod i biegnie aż do końca drzwi z tyłu i trzecie zaczyna się to w okolicach drzwi pasażera i kończy się zachodzących bardzo daleko tylnych kloszach lamp oprócz tego z Warto zwrócić uwagę na linie okien które zwęża się wyraźnie ku dołowi dodając auto takiego dynamicznego wygląd z tyłu mamy wielkie lampy które pięknie świecą w nocy mamy to jest dyskretny spojler EC i mnóstwo przetłoczeń zarówno na klapie i jak i na zderzakach Zwróć uwagę że mimo sporej mocy konstruktorzy postanowi nie eksponować rur wydechowych z wyglądu nie zaliczyłbym Hyundai ix35 do najbardziej strzałowych aut na rynku ale nudnym go nazwać też nie można Hyundai oferuje do IX35 paletę silników do wyboru mamy dwie jednostki benzynowe 1.6 GDI która ma 135 koni lub mocniejsza dwulitrowa które daje 166 koni mechanicznych miłośników diesli przygotowano 3 oferty pierwsza to 17 która ma 115 koni dwulitrowy odmiana która daje 136 koni i topowa najmocniejsza 184 którą mamy przyjemność testować dzisiaj ta imponująca moc dostępne jest przy czterech tysiącach obrotów na minutę i moment obrotowy też jest imponujący bo 383 niutonometry dostęp dosyć wąskim zakresie obrotów od 1800 do 2 000 500 w zestawie z automatyczną skrzynią biegów ten samochód rozpędza się to 95 km na godzinę i pędzi do setki w 9 i 80 sekundy Oczywiście sprawdzimy Sprawdziłem już jak to wygląda w praktyce ten wynik udało się osiągnąć ale to uwagę z każdym kolejnym stara skrzynia biegów działa coraz wolniej dokładając do ostatecznego wyników około 2/10 sekundy coraz gorzej coraz gorzej aż doszedłem prawie do 11 a więc tutaj skrzynie biegów jest do na takie intensywne traktowanie podczas startu do setki jeśli chodzi o spalanie producent obiecuję około 7 litrów na 100 km jako średnie spalanie to oczywiście też sprawdzimy z osobnym ile koniec jeszcze pojemność baku która wynosi 60 litrów Posłuchajcie teraz jak brzmi ten silnik od strony ukrytej jednej rury wydechowej muszę przyznać że jak na diesla brzmi całkiem ciekawe miejsca wewnątrz dla wysokiego kierowcy raczej nie zabraknie dlatego że mimo że mamy to okno dachowe które zawiera parę centymetrów to jednak nad głową zostało mi tak że dwa palce wolne przestrzenie więc jest dobrze kierownica regulujemy w dwóch płaszczyznach zakres regulacji jest prawie dobry może brakuje mi jeszcze jednego centymetra wysunięcia do siebie tak abym nie musiał dojeżdżać na kierownicy fotelem bo wtedy mój moje kolano już jest trochę za blisko plastików ale i tak jest to całkiem komfortowy ustawienie fotel reguluje się w klasycznych trzech płaszczyznach wszystko ureguluję się mechanicznie plus dodatkowo to po prawej stronie jest takie pokrętło którym możemy wypchnąć do przodu odcinek lędźwiowy a teraz zobaczymy ile miejsce jest za mną od razu możemy zobaczyć szyba schowała się ładnie cała do drzwi a miejsca No cóż nie wygląda to zbyt obiecująco ale zaraz zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce No i to że z tyłu mamy skorupę oczywiście i do przewożenia dzieci jest to całkiem praktyczne rozwiązanie bo ta się łatwo to posprzątać Ale jeśli ktoś siedzi na wcisk a nawet tego nie pokażę bo nawet nie umie musi usiąść na to wtedy kolano Niestety nie zabolą a ja tutaj jak widać na długość miejsca dość Nie znalazłem co ciekawe nad głową miejsce Może nie powiesz że nie brakuje ale jestem w stanie się wyprostować to trochę wewnątrz okna dachowego ale to jest ten rzadki przypadek kiedy na nogi miejsca jest mniej niż na głowę przesuwają się na prawą stronę i od razu Doceniam to że na podłodze mamy ledwo numer centrali dzięki czemu piąta osoby bez problemu znajdzie miejsce na nogi gdyby jej zabrakło możemy to rozłożyć wygodne komfortowe podłokietnik miejsca mamy też na kubeczki natomiast również za fotelami znajdziemy jeszcze dwa dwie kieszonki jak również w drzwiach mamy wielkie kieszenie które są podzielone na 3 części i tam jest ewidentnie przygotowane miejsce na butelkę nad głową tak jak wspomniałem jest jeszcze potężny okno dachowe i dla osób siedzących z tyłu przy wiedział światełko Dodam jeszcze że tworzywa z tyłu nie ustępują jakością tym zastosowanym z przodu ten stół z tyłu nikt nie oszczędza czego podkreśleniem jest też możliwość włączenia pod tylnej klapy w bagażniku Hyundai ix35 powinniśmy znaleźć tak przynajmniej obiecuje Hyundai 591 l pojemności i szczerze będziesz tak jak patrzę na ten bagażnik to ja to to nie widzę może 450 może pod 500 ale na pewno nie 591 odpowiedzią na te wątpliwości może być to co znajdujemy pod podłogę bagażnika a mianowicie pełnowymiarowa 18 piąte koło zapasowe w które zżera to skutecznie całkiem sporą pojemność jest prawdopodobnie Jeśli zamówimy Hyundai ix35 z zestawem naprawczym to wtedy pod podłogą dość miejsca aby dobić do tej zadeklarowanej przez producenta pojemności co jeszcze po prawej stronie mamy tutaj siateczkę opcjonalne pewnie wyposażeniem A gdzie tą szczoteczkę możemy odłożyć mamy tu i ówdzie różne zaczepy do siatki mamy też tutaj po lewej stronie wyjście 12 voltów i źródło światła nie ma tu ani jednego haczyka na którą byśmy powiesić Nasze zakupy niestety Natomiast jest jeszcze ciekawostka z roletą od muszę po pierwsze krytyka bo ta roleta jest wchodzi na na swoje miejsce od tyłu od dołu a nie od góry jak zwykle a po drugie to jest taki stara staromodny sposób na jej zapinanie jeszcze żeby jeszcze Wymaga trochę w nie takiego skupienie się na tym żeby ją zamknąć a druga sprawa jest taka że kiedy chcemy złożyć oparcia i usunąć roletę to albo zostaje ona albo też Gdzie jest miejsce przewidziane w samochodzie ale gdzie Popatrzcie że gwiazda na tą roletę w dolnej powiece znajdują się również w tej użytecznej części bagażnika No i co ja mam z tego że roleta z d na twoje nowe miejsce skoro ona wciąż jest w bagażniku i wciąż to mi ogranicza troszkę jego zdolność do przewożenia bagaży teraz spróbujmy złożyć oparcie w wersji jak idę Zresztą podłogę nie jest do końca płaska Hyundai obiecuję że uzyskamy 1436 litrów pojemności więc moim zdaniem całkiem sporo chociaż mówię trzeba się liczyć z tym że po pierwsze roleta wyląduje troszkę nam na drodze blokując dostęp do bagażnika a po drugie w podłogę nie będzie do końca płaska wnętrze Hyundaia ix35 jestem bardzo spokojny widać że tutaj producent poszedł w kierunku zadowolenie jak na grupy klientów a efekt tego jest taki że mamy to raczej odcienie szarości i bardzo spokojne kształty które mogą się podobać różnym grupom odbiorców ale jest oczekuje szaleństwo to raczej w tym samochodzie go nie znajdzie Ale ciekawostka jest taka że dobór materiałów wykończeniowych jest dosyć się i dziwny Po pierwsze to wszędzie mamy twarde plastiki to nawet tworzywo które tak ciekawie wygląda mimo wszystko jest uparty również daszek nad zegarami wszystko jest twarde jedynym otworzyłem który jest może nie powiedziałam że miękkie ale nie jest tak definitywnie twardy To jest ta część boczka drzwi to plastik delikatnie się ugina więc mamy tutaj do czynienia z taką ciekawą że zwykle jest tak że jeśli już się oszczędza na na boczkach drzwi to tutaj Przynajmniej jest miękko a drzwi są otwarte to jest zupełnie odwrotnie wszędzie sprawdza boczki drzwi są akurat ale jednak miękkie jeśli chodzi o schowki to skoków to nie zabraknie to mamy całkiem sporą tackę zawieźć r 12 V to wejście USB w schowku na kubki to mamy jest większe schowek duże całkiem kieszenie w drzwiach miejsce ma niewielką butelkę można też ścisnąć większą butelkę powrotem że nie jest pełna wtedy się daje ją tutaj trochę na siłę ale mamy też schowek przed pasażerem Jak widać klimatyzowany całkiem pojemny No i wreszcie ten szarpania Proszę bardzo odkształca ale w ogóle nie trzeba jeszcze więc montowany jest całkiem solidnie teraz testy do czynności słupek A jest masywny ale jest dość daleko od oczu więc się tak bardzo nie przeszkadza zewnętrzne lusterka wystarczająco dobrze że górna krawędź przedniej szyby wystarczająco wysoko również wewnętrzne lusterko wisi na tyle wysoko że nie przeszkadza nawet 2 metrów covid i mnie po prawej stronie mamy u słupka a taką dość pokaźną konstrukcja która ograniczenie czy widoczność a z tyłu słupki c i d są rozdzielone malutkim okienkiem który na dobrą sprawę Niewiele wnosi jeśli chodzi o orientowanie się mówiąc gdzieś tam w okolicach 5:00 kierowca może mieć kłopot Natomiast tylna szyba jest tak umieszczona że mnie Piotrek pionowo ustawione że widzimy dokładnie gdzie samochód się choć jest tam u podstawy nie Sopot święta więc mogłoby być nieco bardziej informatywne natomiast gdyby ktoś chciał mieć wsparcie elektroniczny to dostaję Jak dodać kamerę cofania która również ma naniesiony tutaj gabaryty samochodu który jednak kiedy musiałbym odpalić silnik które jednak kiedy obracamy to niestety te gabaryty pozostają nieruchomy Tak więc to już musimy zrobić jakby we własnym zakresie wyobrazić sobie dokąd będziemy zmieniać kiedy będziemy skręcać ale tak czy inaczej chodzi metra Nie ale jednak wsparcie w postaci kamery cofania jest wrażenie zjazdu w Hyundaiu 205 najmocniejszym silnikiem dziwne wydaje się że będzie to rakieta tymczasem samochód jest po prostu nieco bardziej dynamiczny i taki pewny siebie po czasu przed natomiast żadnych cech takiego rasowego sportowca przez to nie nabrał Wciąż bardzo chętnie wyjeżdża przodem czy ostrych zakrętach i nieco większej Wciąż bardzo chętnie włącza się ESP i gaśnie tą prędkość No i wciąż trudem przełamuje granice 10 sekund podczas sprintu do setki tak więc wrażeń z jazdy ten mocny diesel jest bardzo dobrym towarzyszem na trasy kiedy możemy bezpiecznie wyprzedzić kilka ciężarówek za jednym razem Na to nie zmienia to charakterystyki tego samochodu ze spokojnego crossovera na jakąś niesamowitą sportową rakietę poza poza tym mamy skrzynie biegów która działa całkiem rozsądnie wystarczająco szybko chociaż jest dosyć wrażliwy na takie ostre traktowanie właśnie podczas startów do setki nie odczułem że była za każdym coraz wolniejsza w miarę tego jak chyba wzrastała temperatura oleju wspomagania nie można regulować mamy to taki przycisk po lewej stronie od kierownicy i w zależności od wyboru są przy obce Comfort normal e-sport I tej wersji Sport pojawia się do takiej nieco większy opór na kierownicy to nie jest zwiększenie ilości informacji od strony bardziej jest to tylko takie sztuczny największy opór od strony układu kierowniczego że będzie dobrze że Hyundai daje taką możliwość posługując wrażenia są jak najbardziej pozytywne w dużym stopniu dzięki temu że mamy ten mocny silnik diesel ale patrząc na jego parametry bierze Nie dajcie się oszukać to nie jest sportowiec to jest po prostu bardzo szybki i pewny siebie postanowiliśmy przyjechać tu na miejsce w którym Kiedyś testowaliśmy częściej auta z napędem na cztery koła i sprawdzić i jak sobie Hyundai ix35 poradzi na śliskim bo dzisiaj jest dosyć mokro i ślisko na śliskie podjeździe na błocie i ewentualnie spróbuję zaatakować jakąś górkę i sprawdzić jak te opony i ten napęd poradzi sobie no powiedzmy mniej asfaltowych warunkach jak widzieliście samochód ten nawet kiedy zjedzie z asfaltu gdzie pewnie spędził większość swojego życia to jednak w trudniejszym terenie też sobie nieźle radzi zarówno na śliskich podjazdach jak i jakieś wyższej trawie Czy głębszych dziura Gdzie odpowiedni psa świece również to pomaga w wydostaniu się z tego terenu asfalt W razie jakiś trudniejszy przejdź zawsze możemy włączyć tryb log to jest odpowiednie przycisk który spina dwie osie również podczas zjazdu ze wzniesienia to pewnie co jestem tobą na Wiesz co nie od kierownicy mam odpowiedni przycisk który sprawia że kierowca po wyłączeniu tego systemu może zjechać z gwarantowanym przez elektronikę tempem w dół Tak więc umiejętności kierowcy zdolności samochodu plus parę systemów i jesteśmy bezpiecznie nie tylko nasłać wyciszenie na postoju 44 decybele moim zdaniem bardzo dobrze jak na mocnego Diesla przy rozstawie osi 2640 mm Hyundai z średni wyniesie 10 i 60 m i szczerze powiedziawszy tak na oko Wygląda na to że jest lepiej Dlatego że po wyprostowaniu kół jesteśmy w na drodze po prawej stronie jak ryby w ofercie mamy 5 silników do tego 4 opcje wyposażenia tak ten z wariantów i nie zabraknie wspomnę tylko o najważniejszych z nich 75000 od tej kwoty zaczyna się cennik Hyundai ix35 i zostaniemy słabszą jednostkę benzynową w podstawowej wersji wyposażenia Classic droższa najdroższa wersja czyli Premium będzie kosztowała prawie 100 000 zł silnik 2 o mocy 166 koni będzie w każdym przypadku w każdej opcji wyposażenie o 7000 zł droższy silnik Diesla jest dostępny nie wie co od kwoty 88000 zł będzie to jednostka która ma 115 koni natomiast najdroższą OB Co jest zakup najwyższej opcji wyposażenia i właśnie silnika który ma Diesla silnika diesla który ma 184 koni i wtedy cena wyniesie 132000 zł to jednak nie koniec cennika choć lista dodatkowego wyposażenie wcale nie jest taka długa Tak czy inaczej w naszym przypadku to po co no również z automatyczną skrzynią biegów 5000 zł bez za lakier metalik który kosztował 2200 zł za system automatycznego parkowania który kosztował 3 zł i za kamerę cofania w którym również kosztował 5000 zł konkurencja jest ogromna a najbliżej będzie i Hyundaia ix35 do Kia Sportage Która z identycznym 135 konny w silniku kosztuje 69990 zł a więc jest 5000 zł tańsza pozostając jeszcze w Korei możemy spojrzeć na SsangYonga korando który kosztował 76000 zł a więc 1000 zł droższy ale w podstawowej wersji ma już Dwulitrowy silnik o mocy 150 koni mechanicznych jest też Jeep Compass którego testowaliśmy jakiś czas temu który podstawowym w wersji również z mocnym 156 konnym silnikiem benzynowym o pojemności 2 litrów kosztuje około 86000 zł No i wreszcie co pięknego ankiecie C4 aircross Citroen który kosztuje 82000 zł co prawda ze słabym 117 konnym silnikiem ale pamiętajmy że podana kwota jest raczej Punktem wyjścia i Citroena zwykle kupujemy nieco nieco taniej niż w cenniku Hyundai ix35 nie ma łatwego życia Dlatego że ma już parę karku a konkurencja jest bardzo ciekawa nie twierdzę Oczywiście że to jest samochód skazany na porażkę dlatego że w tych samochodów na naszych drogach nie brakuje ale Wielkiego oszałamiającego sukcesu też nie widać mówię wprost jest to bardzo porządny średnie który nie ma co prawda jakieś wielkie wyróżniających się na tle konkurencji i zalet ale wielkich lat również nie ma A czy jest samochód który można było określić seks i szczerze powiedziawszy nie jest to z moim typie ale uważam że na jego koreańska urodę na pewno znajdzie się wielu amatorów