Hulajnogi elektryczne wyjadą na polskie drogi. A jakie są przepisy w Europie?

Ma się zmienić jeszcze w tym roku. W naszym programie "Money. To się liczy" minister Adamczyk poinformował, że w planach jest "wyrzucenie" elektrycznych hulajnóg z chodnika i zobowiązanie ich użytkowników do korzystania z prawego skraju drogi , jeśli ta dopuszcza jazdę z prędkością do 50 km/h.

Hulajnogi nie pojadą chodnikiem. Nowe prawo już na wiosnę

Francuskie regulacje weszły w życie we wrześniu 2019 roku. Na ich podstawie elektrycznymi hulajnogami nie mogą jeździć dzieci w wieku niższym niż 8 lat. Co więcej, do 12. roku życia należy obowiązkowo korzystać z kasku. Ponadto obowiązuje zakaz jazdy po chodnikach, a prędkość maksymalna na drogach wynosi 20 km/h. W miejskich strefach zarezerwowanych dla pieszych jest to natomiast 8 km/h.