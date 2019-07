Hot Wheels Monster Trucks Live 2020 European Tour

1 lipca 2019: Londyn, Wielka Brytania – Live Nation i Raycom-Legacy Content Company we współpracy z Hot Wheels® organizuje HOT WHEELS™ MONSTER TRUCKS LIVE, nową europejską trasę, która będzie niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich fanów Monster Truck. Nowa trasa dostarczająca fantastycznej rozrywki na żywo rozpocznie się w Wielkiej Brytanii, 3 stycznia na Manchester Arenie i zakończy 8 lutego w Glasgow na The SSE Hydro. Bilety będą dostępne w ogólnej sprzedaży od 5 lipca. Poniżej znajdziesz wszystkie daty trasy.

Pierwsze występy odbędą się w dniach 3-5 stycznia w Manchesterze w Manchester Arenie, następnie trasa zawita do 4 miast w Europie. Show odbędzie się w Manchesterze, Łodzi, Birmingham oraz Glasgow z opcjami Crash Zone Pre-Show Party w wybranych dniach.

Stworzone w 1968 przez wynalazcę, naukowca i projektanta samochodów, pojazdy Hot Wheels odlewane w skali 1:64, zostały zaprojektowane tak, by wyglądać niesamowicie i występować na scenie. Pięć dekad później, Hot Wheels jest nadal najlepiej sprzedającą się zabawką na świecie*, z wynikiem sprzedaży przekraczającym 16,5 samochodów na sekundę. Marka ewaluowała z produkcji prostych, ukochanych przez dzieci, zabawkowych aut z pomarańczowym torem, do globalnego potentata franczyzowego, który oferuje fanom w każdym wieku wielokanałowe doświadczenia z zabawy. „Mattel zawsze szuka nowych i innowacyjnych sposobów, by fani w każdym wieku bawili się i angażowali w wachlarz naszych legendarnych marek” mówi Julie Freeland, Senior Director Mattel Global Live Events & Attractions. ,,Cieszymy się, że będziemy mogli ruszyć w trasę z Hot Wheels Monster Trucks Live po Europie i zapewnić naszym fanom prawdziwą akcję na żywo na scenie.”