Honda odświeżyła skutery Forza. Zmiany w silnikach i nie tylko

Podobnie jak w przypadku siostrzanego modelu X-ADV, do produkcji Forzy 750 na rok 2025 wykorzystano kilka nowych tworzyw. To jedno z działań zorientowanych na osiągnięcie długoterminowych celów firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Znacznie rozszerzono zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu, a do budowy kilku części nadwozia po raz pierwszy użyto biopochodnego polimeru Durabio. Drobne modyfikacje objęły też deszczowy tryb jazdy czy pracę dwusprzęgłowej skrzyni DCT.