Honda odsłania silnik nowego Horneta. Co o nim wiemy?

To nowy, 8-zaworowy, dwucylindrowy silnik Unicam o pojemności 755 cm3, mocy 92 KM i maksymalnym momencie obrotowym na poziomie 75 Nm. Co ważne, dostępnym w średnim zakresie obrotów (7250 RPM), co ma przekładać się na płynność i przyjemność z jazdy.