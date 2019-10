Honda Jazz - premiera w Japonii

Transkrypcja: Cześć Motor Show Gdzie Nowa Honda Być może na Nie mówi wam wiele Ale jest to nowość którą zobaczycie w Polsce Ponieważ W Europie na Hon Jazz Tutaj mamy wersję Wersja Home która w sumie nie wiem jaki będzie poziom wyposażenia w Polsce na pewno będzie się nazywać inaczej To są auta które będą na rynku japoński Więc z pewnością będą te Aplikacje niż te które zobaczymy na starym kontynencie Tutaj pewna ciekawostka to jest Krosta Czyli Przypuszczam że jakaś odmiana tak rowerowa trochę na maj Dokładki na dole Niby terenowe Przypuszczam że ze względu na modę na sól Możemy ten samochód zobaczyć w Polsce Jako tako uterenowione mleko wersja jako pakiet teren Przejdźmy dalej tutaj tu ludzi wokół tego auta Zainteresowanie jest bardzo duże a ja bym chciał pokazać Przede wszystkim ten egzemplarz który stoi na końcu Japończycy wystawili wersję podpisaną Basic Mamy to Auto nawet na kółku Coś czego na europejskich targach samochodowych się popraw Nie robi to jest jakaś odmiana gola Która z pewnością będzie się sprzedawać w Fifie Otwórz W Polsce Chociaż na jakiś alusach będą wy Salonów Natomiast fajnie jest zobaczyć taką prostą odmian Tą którą faktycznie się reklamuje tą ceną bazową Ile samochód będzie kosztować w Polsce nie Został dopiero zaprezentować Także już wkrótce wybieramy się na prezentację Europejską Już model jazz Więc już niedługo na autokult.pl Przeczytać i obejrzeć Dużo więcej o nowej

