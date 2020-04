Honda HR-V 1.5 i-VTEC 130 KM, 2015 - test AutoCentrum.pl #232

Witam serdecznie rzadko kiedy producenci Przyznają się do błędu nie mówisz w tej chwili o zatajanie jakiś danych czy oszukiwaniu tylko o błędnych decyzjach marketingowych 10 lat temu Honda zakończyło produkcję modelu HRV A dzisiaj wraca do niego korzystać że my klienci wciąż za nim tęsknimy nowy HRV ma być stylowy sportowy i funkcjonalny sprawdzimy jak to jest poprzednie generacje modelu HRV podobnie jak inne które choć na chwilę zniknęły z rynku wyprzedza na swoje czasy jeszcze przed 2000 roku nikt nie słyszał o słowie crossover a stylistyka ówczesnego modelu trochę odstraszyła konserwatywnych Europejczyków dziś przeszło 17 latach zaczynamy doceniać tam ten model nowa generacja która wróciła po 10 latach przerwy nie jest aż tak awangardowa Jak poprzedniczka w tamtych czasach teraźniejszych HRV bazuje na płycie podłogowej nowego 3 generacje I choć turystyka na lew cieszy oko to nie widzimy już to nic aż tak nadzwyczajnego zamiast pudełkowa tego nadwozia mamy jednak nakreślono w wyrazie z tymi liniami karoserię z opadającą linią dachu tymi klamkami tylnych drzwi z przodu mamy już tradycyjny dla Hondy duży grill z porem kawałkiem czarnego plastiku po bokach filet szerokie lampy z elementami LED tył natomiast to duże klosze lamp oraz przekroczenie w kształcie uśmiechu uśmiechając się Honda HRV opuszcza też oko do miłośników nadwozie typu Coupe obniżając optycznie górną krawędź okien i chowając klamkę tylnych drzwi w słupku o podniesienie maski widzimy ciekawą plakietkę na silniku w technologii życzyli ziemia śpi i marzę o tym aby po niej jeździły samochody właśnie z takimi silnikami tak przynajmniej myśli Honda ziemia śpi i marzę o tym żeby później nie jeździł żadne silniki i żadne samochody ale i tak Honda słuchała się w sny i planety Ziemi i uznała że wystarczą tylko 2 pod maską Hondy HRV Zresztą tradycyjnie Hondy nie mają zbyt szerokiej palety ale jak zawsze dla każdego coś miłego czy coś dla miłośników Diesla i coś dla miłośników koni diesel dostają wersję 16 o mocy 120 koni fani benzyny 1,5 o mocy 130 koni mechanicznych i to jest właśnie testowana przez nas to jest o 30 koni osiągamy poprzez sześciu 1600 obrotów na minutę i moment obrotowy maksymalny to 155 niutonometrów dostępnych przy 4600 obrotów na minutę maksymalna prędkość 7 kilometrów na godzinę do setki Czekamy w wersji jest cvt bo właśnie taka wersja jest u nas oczywiście napęd tylko niestety naprzód po 11 i 4 i 10 sekundy spalanie tutaj Honda bardzo pozytywnie zaskakuje 54 średnie spalanie 4 i 8 w trasie 6 i 2 w mieście Co oznacza że nawet z 50-litrowy bak bardzo daleko ponad 900 km punktu widzenia dwumetrowca w Hondzie HRV miejsca na wysokość nie zabraknie to mamy to powiem wersję wyposażenie mamy więc w standardzie okno dachowe i wciąż jeszcze nad głową pozostaje mi tak za dwa palce wolnej Natomiast jeśli chodzi o ustawienie kierownicy mamy tą możliwość regulacji oczywiście w dwóch płaszczyznach jakieś całkiem szerokim zakresie ale po ustawieniu takim tak jak ja zwykle to robię czyli maksymalnie do maksymalnie do góry w poczcie że bez odrywania pleców od fotela który w tej chwili jest ustawiony najbliżej jak się da bo jeszcze bliżej bym mógł przesunąć ale wtedy moje kochane już uderzył plastik Popatrzcie gdy jest Marek A gdzie jest kierownica to powinno się jakoś tam spotkać bez odrywania pleców od fotele niestety tutaj albo kierownica powinny się odrobinę bardziej wysunąć albo to na kolano powinienem to więcej miejsca aby dojechać bliżej i żeby ten zegarek z kierownicą się spotkał w każdym razie minimalnie widzę pewien problem Ja to że zdarzały w ten sposób że obniżono odrobinę kierownicę w tej wersji to i wtedy jest już prawie dobrze także nie ma wielkiego problemu a jeśli już to tylko trochę czasu ale zaznaczam że względem siebie kierownica i fotel nie ustawiają się aż tak średnio regulację to wiadomo mamy to regulacja na wysokości wanna regulacja kąta pochylenia oparcia to niestety nie ma to możliwości regulacji odcinka lędźwiowego A znalazłem taką kołki regulacja widać nagłówka zarówno na wysokości jak i jak jesteś w tej płaszczyźnie co takie częste nie jest sens to jest całkiem przyjemny rozwiązanie A teraz sprawdzimy co tam widać i słychać z tyłu z tyłu natomiast sytuacja się trochę odwraca Zaznacz Ja mam dość miejsca na nogi Popatrzcie tutaj fotel przede mną jest odpowiednio wyprofilowane aby to niżej mogły wejść kolana moje kolana są odrobinę za wysoko Ale i tak nawet nie muszę wchodzić bo ja to dwumetrowiec za dużo trochę bez problemu się mieszczę mówiąc Trochę gorzej jest z sytuacją z miejscem nad głową bo ja to nie mogę się wyprostować kwestia tego że samochód jest za bardzo przycięty że mi nie dachu opada i tak dalej to chodzi o to że to jest topowa wersja do której w standardzie należy okno dachowe który zabiera to całkiem sporo miejsce Zwróć uwagę na środku czy na siłą rzeczy na miejscu na wyższym niż to skrajne to wtedy jestem w stanie się wyprostować Więc Wyobraźcie sobie Ile miejsca zawiera ten ten dach także gdybyśmy tego dachu nie mieli tutaj z tyłu bez problemu możemy się rozprostować nawet jeśli mamy 2 m i teraz tak nie przeprowadziłem się na prawą stronę bez problemu bo to nie mamy jakiegoś wydatne go tunelu centralnego więc możemy to hasać w prawo w lewo czy siedzieć wygodnie na środku od strony różnych schowków to mamy 1 to mamy drugie w drzwiach mamy 3 mamy też to miejsce na kubeczek i to miejsca na kubeczek jest to konieczne z uwagi na to że w podłokietników takich miejsc nie ma podłokietnik no nie ale jest miękki komfortowy nie ma to też przejścia nie osobnego specjalnego niestety na nartach Zwróć uwagę że jak już skorzystamy z tego schowka i wstawimy to jakiś kubeczek z kawą to wtedy będziemy utrudniony dostęp do wyjścia 12 V do który tutaj z również w tym miejscu się znalazło no i na koniec nawiewy nawiewy których nie znajdujemy to na środku nie znajdujemy ich również B jeśli chodzi o takie już zupełnie drobiazgi No to mamy to jak jej dać się mocowanie ISOFIX po prawej i po lewej stronie mamy to ledowe podświetlenie osobne na prawo i strony i schodziło zakres regulacja zagłówków to z tyłu to to jest maksymalnie zsunięta wersja to jest maksymalnie wysunięta wersja ale jest zakres regulacji jest Całkiem spory zajrzymy teraz do bagażnika Honda CRV bagażnika który ma całkiem pokaźną pojemność 453 litry pojemności to Zresztą widać w porównaniu do choćby Mazdy CX 3 o której później przy okazji porównania stanowego z konkurencją jest to ponad 100 litrów pojemności więcej w paczce Zresztą sami to co Widzicie To już jest całkiem sporo ale Jeśli zajrzymy jeszcze pod podłogę bagażnika To podobnie jak w to RAR to znajdziemy jeszcze drugi równie imponujące schabek Niestety tak jak chodzi odcięli których nie da się tego tej podłogi bagażnika schować do tego schowka większą włączoną pojemność ale to już może za dużo szczęścia by było na raz Zwróć uwagę że jeśli chodzi o wykończenie tego tego bagażnika to wszystko jest zrobione Bardzo solidnie i starannie ale zabrakło to moim zdaniem jakiegoś haczyka na drobne zakupy Wczoraj szukałem i niestety nic nie znalazłem znalazłem za to wyjście 12 voltów jeśli pytacie tego nam Gdzie jest koło zapasowe to odpowiada koła zapasowego nie ma sztuczne niż w naszej kreskówce jest jak widać zestaw naprawczy po złożeniu oparć tylnej kanapy ze skóry 26 litrów możemy sięgnąć nawet stąd i uzyskujemy to zupełnie płaską podłogę i cokolwiek progów to jak widać Wszystko się ładnie układa więc nie dość że mamy ponad 1000 litrów to jeszcze mamy zupełnie płaskie i funkcjonalny bagażnik też uwagę że ta płaska podłoga w bagażniku nie bierze się znikąd działa to system Magic tych które widzieliśmy już wcześniej w Hondzie Civic Tourer Popatrzcie kiedy składamy oparcie kanapy to siedzisko opada na dół i w ten sposób uzyskujemy to płaską podłogę nie ma cudów To wszystko musiało być zaprojektowane tak aby to właśnie o to jeszcze nie koniec bo możemy podnieść siedzisko do góry a następnie zablokować w ten sposób i wtedy uzyskujemy to naprawdę całkiem solidną pojemność dodatkowo bardzo praktyczną Jeśli chcemy na przykład przewieźć nie wiem w telewizor to proszę bardzo to uzyskujemy to bardzo funkcjonalne i praktyczną przestrzeń A więc HRV znajdziemy Wiele elementów które Poznajemy z innych modeli Hondy czyli przykładowo przyciski na kierownicy sama kierownica logika sterowanie komputerem pokładowym czy też system multimedialny którzy widzieli kiedy testowaliśmy Honda Civic po face liftingu widzimy że jest to oparte na Androidzie prostego jest kilka ciekawych rozwiązań choćby taki potrójny nawiew Każdą z tych części osobno regulować przekręcać czy też całkowicie zamykać mamy też konsole centralną która jest lekko obrócona w stronę kierowcy jak widać i ciekawie rozwiązany panel do sterowania domu klimatyzacją który jest w całości jak widać dotykowy ale zrobione jest naprawdę bardzo dobrze i przyjaźnie dla kierowcy takiego nawet który nie lubi właśnie dotykowych rozwiązań tylko standardowy przyciski czyli na przykład ja Zwróć uwagę że to wszystko naprawdę bardzo przyjemnie i łatwo Działa Czyli nie musimy długo trzymać nie musimy mocno naciskać wystarczy lekkie i bardzo szybkie dotknięcie to zawsze reaguje akurat nie trafiłem dwa razy he he ale to możemy też przetrzymać to wszystko Oczywiście odpowiednio reaguje więc moim zdaniem to rozwiązanie naprawdę może konkurować ze standardowymi klasycznymi fizycznymi przyciskami oprócz tego możemy tu znaleźć całkiem sporo lakierowanego plastiku który wygląda nieźle aczkolwiek dosyć szybko się kurzy znaczy szybko tak mówić ale to na plastiku ten kurz niestety trochę bardziej widać mamy to też całkiem sporo miękkich tworzyw koszty nie jest takie super miękkie ale ładnie się ugina to pod palcem to jest fragment takiego właśnie tworzywo takie tworzywo znajdziemy też tutaj na boczkach to też jest miękki i przyjemny w dotyku to schodzi nawet tutaj niżej więc nie miękkie tworzywo wyżej już troszkę Pożarowa No bo to jest jest zupełnie twarda ale z kolei ciekawe rozwiązania jest na drzwiach to mamy tapicerkę materiałową tutaj nie mamy tworzyw nie mamy i taty pieczarka tutaj biegnie aż do dołu do podłokietnika pod którym nie znajdziemy zbyt wiele pianki niestety to jest może parę milimetrów i niestety na dłuższej trasie to czuć po prawej stronie jest bardzo nie może trochę inaczej rozwiązane bo to nie są w głębi da się wbić ale i tak to nie jest też jakiś wzór miękkości komfortu Zwróć uwagę na dwa miejsca na kubeczki są to ciekawie rozwiązany jak zaraz pozamykane to wszystko i widać tutaj jakby standardowe takie w miarę kieszenie No i teraz naciskamy to przycisk z tak wolę napoju i zwróć uwagę co się dzieje jak widać nasza kawę jest blokowana kół i dodatkowo podpieramy jeszcze z tej strony jako przykład telefon powiem nie udaje bardzo jest odpowiednio tutaj utrzymywany No i dokładnie to samo jest tutaj po drugiej stronie dokładnie takie same rozwiązanie Myślę że bardzo bezpieczne i bardzo praktyczne rozwiązanie możemy regulować przód tył i możemy oczywiście też otworzyć i po dniu znajdziemy jeszcze taką paschę i jeszcze jeden schowek jeśli chodzi o Show drzwiach znajdziemy jeszcze miejsce na niewielką raczej butelkę wody wątpię żeby tutaj półtora litrowa butelka się zmieściła i jeszcze takie dodatkowe fragment na przykład ona okulary mój schowek przed pasażerem który jest dosyć pojemny i jest tak rozwiązany że cokolwiek tutaj do pakujemy zawsze jest tutaj Wschowa nic nie zostanie zmiażdżony No ja Możemy też sprawdzić jak to wszystko więc szarpanie za uchwyt uwagę nie wydajesz żadnych dźwięków delikatnie się odkształca generalnie zachowuje się jak najbardziej w porządku No i warto jeszcze zajrzeć pod lot autostradą część to znajdziemy jeszcze jeden taki No niech będzie że schowek nie wiem co tam można w nim przechowywać ale widać że jest tak wykończony żeby cokolwiek tam się nie ślizgał oprócz tego znajdziemy to wyjście USB HDMI i wyjście 12 woltów no i na koniec jeszcze tak jest taka Wisienka na torcie ratusz Dowiedziałem się o tym niedawno Jeśli chcemy na przykład zwiększyć z jakiegoś powodu widoczność tutaj do przodu na 1:00 to możemy odwrócić lusterko Przechylić go tak do mamy lepszą widoczność nie wiem jaka musi być sytuacja życiowa kiedy to się przyda ale Załóżmy że może się kiedyś przydać W każdym razie taka opcja również jest Możemy też tutaj znajdziemy to oczywiście podświetlenie Myślę że samochód jest jak najbardziej przemyślany dopracowany i No to całkiem Vida chciał wprowadzić to jakieś niestandardowe rozwiązania tak jak na przykład ten potrójny nawiew i to się niewątpliwie udało porównanie plastików na drzwiach tym razem akurat nie ma sensu bo z przodu mamy taką samą materiałową tapicerkę jakie z tyłu możemy porównać na przykład podłokietniki to jest tak parę milimetrów pianki się miękko na dłuższą trasę z która to miast z tyłu mamy dokładnie to samo więc niech to z tyłu na niczym nie oszczędzam do Hondy HRV przesiadłem się z samochodu w którym po 200 300 prawie koni i szczerze mówiąc czekałem już to takie auto które będzie nieco bardziej spokojny Nieco mniej sportowy mocujące żeby też pojeździć wolniej No i takie auto właśnie przyszło auto które nie oczekuję nic sportowego i też nie daje jakieś wielki sportowych emocji no bo co to może o silniku 1.9 130 koni e-cvt ta właśnie cvd która nie daje jakieś mega sportowych emocji ale wiecie co pierwsze kilometrów przejechałem po przesiadce z sportowego auta tym autem i naprawdę miałem banan na twarzy wreszcie wreszcie auto które Jeździ bardzo płynnie rusza bardzo płynnie nawet jeśli mocno wcisnę gaz przyspieszać na robi przy tym hałasu Nie zrobię przytyły jakiegoś masażu pleców a zrobię to bardzo płynnie jakbym miał cały czas kawę w ręce to taka nawet by się nie rozwalała nawet by się lustro płynu by się nie poruszyło bo cały czas to w samochodzie panuje spokój wyjściem na to swoje wady to 30 koni z tego silnika to są następne gdzieś w okolicach 6000 obrotów czyli gdzieś przed czerwonym porem jest dobrą sprawę musimy się możemy umówić że w większości sytuacji pod prawą nogą nie mamy w Starych 30 koni ale pytanie czy one są w ogóle potrzebny ten samochód nastawiony na głównie za sprawą skrzyni biegów która naprawdę nie nie daje w ogóle czegoś takiego jest zjawisko szarpanie w tej musimy szarpać nie wiadomo jak kopać ten gaz jedzie płynie tekst oczywiście można było uznać równie dobrze to za wady skrzyni cvt że one są takie aż za spokojne ale jeśli ktoś chce spokoju to jest właśnie samochód dla niego również zawieszenie zostało z także ten samochód daje dużo komfortu i połyka wszystkie nierówności studzienki tory tramwajowe z wielką gracją a jednocześnie to jest fajne kompromis pomiędzy samochodem który jest Komfortowa zawieszony a samochodem który potrafi też na szybszy łuku jakoś tam skręcić i zachować się bardzo przewidywalny i neutralnie właśnie Honda HRV zawsze się na szybszą uchu tam jakoś się amortyzatorami i złożę się i naprawdę pojedziemy bez jakiegoś wielkiego stresu a widzę że tutaj jak zwykle stoją nadzieję że nikogo nie złapał i wszyscy będą jeździć grzecznie Ja w każdym razie w każdym razie jeśli nawet chcę zrobić coś naprawdę szybszego czy nie wiem 50 60 robimy taką szybką zmianę prawo lewo jakieś takie test łosia to akurat Myślę że nikt nie jedzie wyjdziemy 50 policja patrzył co one raz no cóż słyszałem z taty w bagażniku ale jeśli chodzi o samochód wszystko poszło tak jak należy Czyli on się przed chwilą trochę bardziej bo on jest zawieszony ale to nie jest zachowanie które sprawia że nie wiemy co się za chwilę stanie to jest bardzo przewidywalny mimo wszystko zachowanie Po tym jak on się delikatnie przy chwili On się zawsze i w ten manewr tak jak tego chcę bez odwoływania się do wsparcia elektronicznego to jest właśnie fajne w tym aucie że trzeba naprawdę jechać gdzieś tam w okolicach 60 plus i zrobisz takie ostry manewr zaczął łapać tam kołami i stabilizować na dworze bo muszę w okolicach tych miejskich prędkości On jest w stanie Naprawdę bardzo poprawnie wykonać każdy nawet bardzo ostry Manem bez się właśnie Bez angażowania tych systemów stabilizacji toru jazdy mimo że przede wszystkim jest komfortowy więc jak dla mnie połączenie bardzo dobre choć oczywiście nie daje jakieś sportowych każdy kto kupuje 15 130 konii gdzieś w okolicach czerwonego pola Plus czy nie cvt to będzie myślał Chyba o czymś innym nie tylko nie o sporcie tylko właśnie o spokoju komfortowe podróżowanie o podróżowaniu które Zresztą nie będzie zbyt wiele kosztowało bo samochód nie pary jakieś nadmiernych ilości paliwa i podróżowaniu które potrafi czasem dać w kość jeśli chodzi o hałas prawda ale jeśli będziemy jeździć w mieście to nawet się o tym nie dowiemy to normalnie jak jeździmy po mieście to obroty silnika są w okolicach 1200 1500 Jak mocno i nie są to ciśniemy to się zrobię z tego 2 jak przestawiamy skrzynie biegów tryb sportowy to wtedy od razu wchodzimy na 2,5 i od 2,5 w górę startujemy 4 2,5 Czy jeśli mocno tęsknię gaz zrobimy taką produkcję się z tym silnik już słychać zaczyna to żyła o dosyć przyspieszać ale wszystko jest jeszcze Okej ale jeśli nie daj Boże Wcześniej my to tak w trybie kindżał siedzą się skręca na 4 4,5 suszyć at a to już jest silnik który mówi niechętnie Ja wiem że tam gdzieś wyżej jest mój maksimum 130 koni ale proszę nie chcę tam to już jest dosyć się głośny silnik tutaj widać że nikt nie przewidywał że będzie ten samochód jeżdżący właśnie w tym trybie tam w okolicach 6 i pół obrotów więc jest dosyć głośno ale uwaga jednocześnie nie Towarzyszy temu niestety Jakiś mocny masaż pleców TSC Jeszcze raz mówię samochód który nie jest stworzony po to żeby dalej sportowe emocje tylko koło Ford robi fantastyczne cennik Hondy HRV zaczyna się od 77000 zł i dostaniemy w tej cenie podstawową jednostkę benzynową czyli 15 130 konii i podstawowe wyposażenie przez Hondę jako Komfort Jeśli chcemy dopłacić do droższej wersji Elegance to zapłacimy dodatkowe 7000 zł seria zapłacimy 84000 zł topola wersję nazwane kosztuje 96500 zł a więc jest od Elegance i jeszcze o 12500 zł droższa to tych dwóch droższych obcych uposażenie możemy dopłacić jeszcze 500 automatyczną skrzynię biegów cvt silnik Diesla startuje od 86000 zł i podobnie jak w wersji z silnikiem benzynowym kolejna wyższa opcja wyposażenia wymaga do tysięcy złotych atopowa 12 i pół w ten sposób w topowej wersji z silnikiem diesla Lądujemy przy kwocie 105500 zł zwróć uwagę że w przypadku silnika diesla nie ma możliwości kupienia w skrzyni automatycznej tak jak wspomniałem przed chwilą Hondy nie należy do najtańszych producentów dlatego tak porównanie cenowe nie będzie zbyt kolorowo ale miejmy to za sobą do zestawienia wziąłem trzy samochody Jeep Renegade i Suzuki Vitary Przypomnij mi by z 77000 zł i 130 koni tak z Renegade ma 110 koni kosztuje 70 tysięcy zł jest 7000 zł 20 koni mniej z kolei CX trójka ma 10 koni mniej ma 120 koni ale kosztuje 67000 zł więc już 10 000 zł mniej z kolei Suzuki Vitara kosztuje 6 2000 zł też ma 120 koni a więc 15 000 zł mniej a co z tym najdroższym biegunem najlepiej wyposażonych modeli No cóż przypomnę ten kosztuje 105500 zł za wersję z silnikiem diesla na przód jeśli patrzymy w kierunku Vitary to kosztuje ona 103000 zł w swoich trójka również podobnie ale uwagę To są samochody z napędem na cztery koła Jeep Renegade który co prawda kosztuje 126000 zł ale to już jest samochód w pełni wyposażony na teren z reduktorem i tak dalej także raczej cała trójka ma napęd na cztery koła w tym przypadku nie możemy go dostać nawet za dopłatą wynika prawdopodobnie z tego że musiałbyś zestawiony z nieco mocniejszym silnikiem który niestety na naszym rynku i nie jest oferowany Honda już kilkanaście lat temu pokazała wszystkim Może jak powinien wyglądać crossover potem przestała go produkować i po 10 latach nowa koncepcja HRV wraca do nas na początku zapytałem czy jest to samochód funkcjonalny sportowy bez dwóch zdań jest stylowy jest również bardzo funkcjonalny jak zresztą widzieliście A czy jest sportowy No cóż brakuje to trochę nieco mocniejszego silnika Na razie mamy silniki o umiarkowanym umiarkowanej mocy i pojemności ale w przyszłości Gdyby taki silnik doszedł to mielibyśmy i więcej mocy i przy okazji ten brakujący wciąż napęd na cztery koła ja tylko dodam że brak tego napędu znaczy że ten samochód będzie miał jakikolwiek problem ze sprzedażą mi by nawet wyższej ceny bo Pamiętajcie Hondy nigdy nie były tanie a zawsze dobrze się sprzedawały Otóż że większość badań mówi to samo Klienci kupują auta silnikami o Właśnie takiej mocy i z napędem na przednią oś Czyli dokładnie pasujące do Hondy HRV w każdym zapytało że ten samochód daję radę w terenie Nosprze z napędem na przednią oś to nie jest auto terenowe nie ma co się łudzić A z drugiej strony 18 i 5 cm prześwitu przynajmniej w wersji z silnikiem benzynowym pozwala nam w takim lekkim terenie jakie akurat w tej chwili poradzić sobie po przejeżdżając po głębokich koleinach czy przejeżdżając przez nieco głębsze dziury bez zahaczanie podwoziem o kamienie przykładowo więc za chwilę to zademonstrować Jakie dać nie zbyt trudne warunki ale niezbyt równa droga głębokie koleiny jakieś rozjeżdża suche kolejne które trzeba pokonać raz wzdłuż raz w poprzek to jest dokładnie miejsce które samochody z napędem na jedną oś a z wyższym prześwitem doskonale dają sobie radę tym się różnią od innych Osiek który jednak są niżej zawieszony i w takich warunkach by sobie nie poradził Może to nie jest to samo co Discovery tam dalej ale też wróciło nazywa się cieszę się że Honda powróciło do produkty HRV i jeszcze bardziej się cieszę Jeśli się zobaczymy w kolejnej firmie Dzięki za obejrzenie subskrypcje