Honda CR-V 1.6 i-DTEC 160 KM, 2015 - test AutoCentrum.pl #240

Witam serdecznie Hondę CRV prezentowaliśmy już mam w jednym z filmów ale facelifting tego modelu przyniósł ze sobą poważne techniczne zmiany nowy silnik nowe zawieszenie Innova aż 9 biegowa skrzynia biegów i to wszystko w to powiadomienie z napędem Zapraszam na test Honda CRV nigdy nie prezentowała do tytułu Miss segmentu i po face liftingu o 6 mamy to pewne zmiany szczególnie w przedniej części pojazdu ale zasadnicza sylwetka pozostała bez większych z przodu tak jak powiedziałem zmiany są takie że mamy to nowy zderzak mamy nowe światła przeciwmgłowe w takich masywnych prostokątnych chromowanych oprawach co optycznie poszerzenie co ten samochód mamy też nowe światła LED do jazdy dziennej światło LED zresztą są też że w światłach z tyłu nieco zmieniona atrapa grilla nie to zmienione lusterka ze zintegrowanymi kierunkowskazami jeśli się czytałeś cennik to znajdziemy również drobniejsze zmiany tak jak nowy kolor nadwozia czy też nowe wzory felg typowa dla Hondy czy dosyć skromna dwulitrowy V tak daje 155 koni a diesel o pojemności 1.6 daje do wyboru albo 120 albo 160 koni taka mocniejsza jednostka jest równa nowym samochodzie b 160 koni daje przy czterech tysiącach obrotów na minutę przy 2 tysiącach mamy maksymalny moment obrotowy 350 niutonometrów maksymalna prędkość się nie wie dwóch to na godzinę do setki czekamy Według producenta 10 sekund i to nie jest prawda bo bez problemu za pierwszym razem po Przebiłem ten wynik oprawie sekundę natomiast średnie spalanie w c&a oscyluje wokół 6 litrów w mieście i w okolicach niecałych pięciu nawet w trasie i to niestety nie mogę tego potwierdzić to producent przegrał w drugą stronę i jest więcej pomiary zarówno przyspieszenie jak i spalanie zobaczyć oczywiście jak zawsze w osobnych filmach Dodam tylko że 58 litrowy bak do wystarczy do przejechania spokojnie w trasie 1000 km jeśli chodzi o przestrzeń wewnątrz samochodu dla dwumetrowca to w CRV jest podobnie jak w HRV czyli ciężko się odnaleźć je ze względu na niezbyt korzystne ustawienie kierownicy względem fotela czy też się teraz na przykład jestem w stanie usiąść tak żeby tak na Rolexa czyli zegarek musi dotknąć Nie odrywając pleców od fotela nie kierownicy to nie jestem przesunięty zbyt blisko kierownicy bo moje prawe kolano tutaj już się spotyka z plastikiem jeśli Usunę się tak jak muszę jeździć żeby tutaj moje kolano się nie uszkodziło to wtedy jestem za daleko ale oczywiście wszystko jest regulowane ale momencik niech to znajdę o ale niestety nawet to najbardziej korzystne ustawienie No jak widać nie wystarczy czy można spróbować podnieść odrobinę oparcie ale jego skok jest dosyć spory i to co następne tutaj jakby odnajduje jest już zbyt pionowy i myślę że na dłuższej trasie tak zbyt długo nie wytrzymał jeśli chodzi o wysokość za główkę tutaj regulację Jakiejś wielkiej nie mamy Ale stan zagłówek jest takie więc pa jest od ilości Okej a poza tym nad głową jest naprawdę sporo miejsca spokojnie 4 wolnej przestrzeni tak że samochód jest Całkiem spory i ma wysokość 2 szerokość nic mu nie brakuje Tylko że jak mówię jak mówił metrowiec będzie miał jedną nogę tą prawą nieco krótszą to przez równe No to niestety będzie musiał wybierać albo zbyt daleko do kierownicy albo Bo jeśli będziemy się jakoś tak podkulić prawą nogę ja wybrałem to pierwsze tyłu Nie ma na co narzekać jak widać mnie jeszcze się ma długość jakie na wysokość i robię to bez żadnego dopasowywania się prostu siadam i jest dobrze także pod względem miejsca to chyba nawet z tyłu czuję się odrobinę lepiej niż z przodu teraz przesiadłem się w prawo otwarcie że nie Muszę pokonać żadnej bariery bo podłoga jest praktycznie płaska skoro już tu jesteśmy pokazujemy też nawiewy są mamy też jakieś kieszonki za fotelami mamy kieszeń też w drzwiach jak widać czarną aby przewieźć nawet nawet dużą butelkę z napojami prostego możemy tutaj pokazać bardzo miękkie i komfortowe obszerny podłokietnik 2 miejsce na kubek Jak przejść a niestety na narty brak też regulację zagłówków z tyłu na wysokość aczkolwiek można je of ten sposób składać żeby nie przeszkadzały kierowcy jeszcze mamy światełko nad głową w mamy coś Czy mamy mamy czy Proszę bardzo mamy trzy mocowanie ISOFIX to mam jedno drugie i to na środku mamy ten znaczek ale przypuszczam że to nie jest przypadek więc to prawdopodobnie jest przygotowane tylna kanapa pod montaż trzech fotelików bagażnik można nazwać dumą Hondy CRV bar kształtny ustawny i pojemny 589 l nie obeszło się bez paru drobiazgów mankamentów o których warto wspomnieć choćby roleta bez prowadnic prawda tak klasycznie ale zawsze to ogarnąć mamy to też miejsca na zaczepienie tej rolety Zwróć uwagę że Japończycy przemyśleli że to można ją zatrzasną po drugiej stronie są odpowiednie też miejsca nie Aczkolwiek jest ona nas po prawidłowe powierzchnią podłogi więc tak do końca w sumie nie ma sensu jej chowa i jej tutaj zaczepiać no bo i tak będzie pod spodem znajdziemy koło dojazdowe marki tubeless jak widziałem na jednym z portali ogłoszeniowych i No parę miejsc takich na schowanie drobiazgów typu czy też płyn do spryskiwaczy tam widzimy też jeszcze podnośnik oprócz tego mamy to wyjście 12 voltów mamy haczyki które po drugiej stronie jest taki sam który był szczęśliwy umieszczone bo są moim zdaniem za niska no bo żeby coś powieszony na tych haczykach wciąż chciało to musi być no to najwyżej takiej wysokości w związku z tym jak wygląda na to że nie nie sprzedaje żadna to jeszcze takich akurat woreczków w związku z tym cokolwiek zostanie na nią powieszony i tak bezwolnie leży na podłodze to jest taki drobiazg i możemy też pokazać jak działają parcia składanie z testów składanie oparcia kanapy jednym ruchem uchwytem doprowadzamy do tego że mamy to prawie płaską podłogę w progu trochę jak widać tutaj jednak jest załamanie tej podłogi możemy to samo zrobić jeszcze bardziej spektakularnie po lewej stronie bo to się większa część tego parku nam złoży Proszę bardzo to wszystko naprawdę bardzo dobrze działa iw ten sposób uzyskujemy 1146 litrów ja chyba że policzymy aż Dolinie dachu to wtedy wyjdzie 1627 Ten efekt składanie oparcia tylnej kanapy możemy uzyskać też ciągnąc za ten pasek bardzo to naprawdę działa ale z drugiej strony Zwróć uwagę że w odróżnieniu od dawno Hondy HRV taką instrukcję uniemożliwia zrobienie tego tego fokusu z Magic City czyli uniemożliwia podniesienie oparcia tylnej kanapy pionowo tak żeby to z kolei zrobiło się miejsce na porządną plazmę to akurat nie jest w tym modelu możliwie miłośnicy niemieckiej motoryzacji mogą w Hondzie CRV trochę nieswojo bo to nie ma prostych linii prostych rozwiązań i prostych kątów to wszystko jest narysowany takimi łukami powyginane i jest na pewno zrobione tak żeby nie było w Budy było tak trochę japońska trochę nowocześnie mi osobiście to bardzo pasuje to nie wiem czekam na to pokazuje Nie to jest duszenia to jest taki element wypukły mamy też całkiem sporo ekranów to do końca nie pasuje ale da się do tego przyzwyczaić to jest główny ekran multimedialny to mamy komputer pokładowy to mamy dla odmiany jeszcze jeden komputer pokładowy jakoś się tym wszystkim Duster ale ci o tym mówię szczęście technicznej wpisując komputery Ja Popatrzcie na dźwignię zmiany biegów Właściwie to na joystick który zmienia biegi No tak jak w innych samochodach tego z tego typu rozwiązanie mordę pomidora jest to mamy to mamy tryb sportowy fantastycznie do tego przycisku który włącza tryb parking Bo on jest moim zdaniem Zbyt mały i to objawia się tym poczułem to po raz pierwszy kiedy zasnąłem w nocy na ten przycisk widziałem tylko podświetlony przycisk prawda bo to jest światełko więc nie widziałem gdzie jest środek tego przycisku więc Nacisnąłem na to światełko i uzyskała mój palec wpadł do środka a paznokieć już nie więcej myślę że jeśli panie będą korzystać z tego samochodu i będę miał dłuższy paznokcia Zapewne będę miał będą miały mu to mogą w Cześć później zacząć na takie rozwiązanie narzekać ci chodzi o poziom wykończenie to mamy to na przykład miękkie tworzywo ugina się pod palcem to przed pasażerem ma również może już mnie tak bardzo miękkie ale wciąż ugina się pod palcem to znajdziemy na podłokietnik ach na drzwiach kilka milimetrów pianki to na przykład powierzchnia twardo oczywiście ale jest tak jakby gumowana więc bardzo przyjemna w dotyku Zresztą tego typu wykończenia są też w innych miejscach to nie momencie gdzieś to widziałem na pewno na kierownicę to na przykład wszystkie przyciski to wszystko jest naprawdę bardzo fajnie przemyślane i przyjemne w dotyku mamy to też coś co udaje szczotkowane aluminium dosyć skutecznie jest to jest oczywiście w plastik z taką jeszcze listwą na dole ale tak czy inaczej wygląda to naprawdę bardzo fajnie i mówiąc już o jak był profilu 3D który tutaj naprawdę trzeba się temu przyjrzeć to wszystko jest takie właśnie takie skomplikowane tak powiedział Jan i to tak udało się chodziło ogólne wrażenie które które tutaj jestem w samochodzie i teraz wróćmy jeszcze do drzwi może na chwilę to mamy chwytać skóra to mamy uchwyt który nie wydaje żadnych dźwięków chętnie się odkształca i tak było chyba też w innych samochodach logo Hondy taki jesteś sposób to będzie troszkę bardziej elastyczny ale nie będzie hałasować No i myślę że to takie jest jak najbardziej słuszne schodziło wymiar praktyczny to mamy to 3 miejsca na kubeczki przy żeby nie było wątpliwości jest napisane że to jest dla kogoś kto siedzi z tyłu mamy to pod podłokietnikiem u który zresztą jest dosyć komfortowy i miękki mam całkiem sporo też miejsce do odłożenia różnych gadżetów które już tu jestem to pokazuje 2 wejście USB wyjście HDMI wyjście takie staromodne na12v zresztą to również jest bardzo staromodny wyjście Tak oczywiście jak wyjście ale ta klapka jest taka troszkę nie dzisiejsza ja podobnie jak zresztą przyciski do włączania sterowania podgrzewanie foteli Zresztą jak przycisk do sterowania nowoczesny przecież coś stoją starters to jest taki to troszkę takie japońskie Nazwijmy to po imieniu co jeszcze w drzwi oczywiście dosyć dużo miejsca na odłożenie butelki z wodą mamy to też pod uchwytem tutaj mamy jeszcze 1 takie schowek No może się przydać to po prawej stronie pokażę będzie to czujesz Czy Zresztą mamy i jeszcze jeden schowek rzeki jeszcze jeden z kuleczek znajdziemy również był na podsufitce to ewidentnie jest na okulary ale więc ustawienie możemy to tak ustawić i widzimy co się dzieje na tylnej kanapie co jeszcze otwierane daszek przeciwsłoneczny widzimy podświetlenie No i tyle więc od strony funkcjonalne myślę że ten samochód na pewno nie zawiedzie przycisku nie brakuje Od strony wykończenia No to jest twarda to wrócę do tematu to jest twardy to jest taka podróż na nogi Ostrów strona część jest ale dla do metrowca raczej bezużyteczna zresztą nie jest jakaś taka super miękka od strony Design A jeśli chodzi o sam profil co widzimy to jest całkiem ciekawie od strony jest szczegółów No to Czasem widzimy coś to wygląda naprawdę fajnie nowocześnie tuż obok jedziemy coś co wyjęto ze starych magazynów ale ogólny od Moim zdaniem zdecydowanie pozytywny coś w tym samochodzie się dzieje i to coś mi się podoba Jak otworzyć na drzwiach z przodu i z tyłu jest taka sama to delikatnie ugina się podpala to z tyłu dokładnie tam nie wiem co nas najbardziej interesuje w tym samochodzie to oczywiście skrzynie biegów 9 biegowa i silnik 160 koni silnik Diesla zacznę Może od silnika Pierwsza sprawa początku to jest wyciszenie ten się nikt nie jest zbyt mocno wyciszony nie słyszymy go i na wolnych obrotach nie kiedyś chcemy mocni przyspieszyć słychać To może nie jest to klekoczący diesel i to można powiedzieć o każdej Hondzie z silnikiem diesel on jest tak ciekawie wyciszony że generalnie siedział decybele to może nie ma rewelacji ale tam nie ma więc to jest natomiast jeśli chodzi o efekty przyspieszenie to być o dwóch rzeczach Po pierwsze ten samochód oczywiście Jeździ bardzo sprawnie to czy nie A po drugie bardzo mi się podoba współpraca tej skrzyni biegów z silnikiem skrzynia biegów w wieży przez silnik wyciągnie nawet z obrotów rzędu 2000 m i jeśli jedziemy trasą powiedzmy 90 naciskam mocniej gaz to nie ma pierwsze reakcje jak to było w wielu samochodach nie za to od redukcyjny na początku mamy dziurę nic się nie dzieje z skrzynia redukuje dopiero wtedy zaczyna się wszystko wspierać tutaj wszystko się odbywa spokojnie wciskasz pangaz nie ma sprawy zaczynamy pomalutku jak już mocno wycisnął To dobrze że do góry bo jest większości takich sytuacji gdzie nie zapytał się czy nerwowo i to często chwilę na gaz i właśnie osiągnąć taki efekt że nawet lodówce to zostanie samym biegu i bardzo płynnie będziemy przyspieszać I to mi się podoba że nie ma tutaj zbyt spontanicznie w trakcie skrzyni biegów skrzynia ufa się Nikoli i dobrze robię dlatego że to jest bardzo elastyczny silnik jak samochód w zupełności mają za niewystarczające ale się coś myślę 160 koni i silnik Diesla i Honda i w ogóle fajnie silnik i będzie to rakieta to się przelew czy to nie jest takie to jest taki spokojny zwany zestaw który jednak Wielkiego masażu pleców nie robili chodziło skrzynie na 9 biegów to jest tak naprawdę zestawienie na prędkości na niemieckie autostrady nawet jadąc w Polsce 140 nie zawsze zobaczymy 9 wiek to jest taki totalny na na ósemkach też się z Patrykiem i a który włącza się 40 dopiero wtedy kiedy naprawdę prawie zdejmujemy nogę z gazu wtedy jak on już nie czuję najmniejszego obciążenia prawie to on raczej się załączyć w przeciwnym wypadku raczej będziemy obserwować przez 40 czy też siódmy bieg przy to 20 a więc w większości sytuacji tak naprawdę jeśli między skrzynią średnią biegową tą 8:09 więc załącza się niezwykle rzadko przedłużyć prędkościach i 3 małych obciążeniach ale nie można powiedzieć że to jest złe rozwiązania Oczywiście dlatego że dzięki temu że dzięki temu że mamy te na biegi to możemy 140 z prędkością obrotową poniżej 2000 obrotów Czy to nie jest coś co się ale często spotyka samochodach i za to chwała chodzi że coś takiego w wyprodukował Chociaż z drugiej strony to z tego wyniknąć niższy hałas no jak mówię ten silnik nie jest za dobrze wyciszony niższy hałas tym nadwoziu no opory powietrza przez 140 są już takie że jednak robi się toczy się hałaśliwie hałaśliwie No to może niskie spalanie No też nie dlatego że mamy to takie a nie inne nadwozie ten opór po tak ja nigdy Całkiem spory więc trudno tu mówić o niskim spalaniu przez po 40 zł Jest to zestawienie które Wydawało mi się że będzie niesamowicie oszczędny całkiem żwawy ciociu to jak ten samochód jeździ w zupełności wystarczający możemy zmienić zawsze na tym sportowy wtedy mamy to powyżej 2000 obrotów na obrotomierzu jeszcze szybsze regipsy jeszcze z szybciej dostrzegamy że w środku robi się głośno jak on się wkręcił na te trzy punkty 4000 obrotów trochę te dynamiki czujemy więcej ale szczerze powiedziawszy nie jest coś w tym ten samochód czuję się najlepiej najlepiej się słychać w trybie zwykłym w płynie spokojnie bez jakichś zbędnych szarpnięć przyspieszając i nie więc o strony dynamiki jest wszystko w porządku ale nie oczekujcie cudów od strony oszczędności Szczerze powiedziawszy oczekiwałem więcej no i tańsze Honda CR kosztuje 95000 zł w tej cenie dostaniemy wersję silnikiem benzynowym z napędem na przednią oś i z manualną skrzynią biegów Jeśli chcemy dopłacić do wersji z napędem na cztery koła do płacimy około 9 złotych natomiast automatyczna skrzynia biegów kosztuje kolejnych 6000 zł jeśli decydujemy się na wersję z silnikiem diesla Topaz słabsza będzie kosztowała 111000 zł wtedy znów dostaniemy tylko Aśka tylko skrzynią manualną za dopłatą około 20000 zł dostajemy wyższy doposażenie napęd na cztery koła 160 koni i wciąż manualną skrzynię biegów atopowa wersję w której będzie miała e-mail i automat i napęd na cztery koła i 160 koni i pełne wyposażenie w środku będzie kosztował Aż 50 tysięcy więcej czy 161000 zł porównajmy teraz cennik Hondy CRV z konkurencją przypomnę przedział cenowy od 95 do 161000 i weźmiemy pod uwagę następujące samochody Hyundai Tucson 84 do 169 Mazda CX5 Od 87 do 157 Nissan x-trail od 98 do 147 Toyota RAV4 od 100 000 do 163 i wreszcie Volkswagen Tiguan od 97 do 147 tysięcy Największym problemem Hondy CRV jest jak każdej Hondy na początek nieco wyższa cena po drugie dosyć oblegany segment a więc całkiem sporo Alternatyw w skrócie konkurencję bo konkurencja to nie śpi i Możemy wybierać wśród równie ciekawych modeli przykładowe Mazda CX5 kusi wyglądem Hyundai Tucson się świeżością a Volkswagen Tiguan kusi nowoczesnością i praktycznością ale Poszukuję samochodu solidnego z bardzo dobrą jednostką napędową i nowoczesną aż dziewięciu biegową skrzynią biegów to Hondę TV powinien wziąć pod uwagę ostatnio nasze komentarze z prośbami o test Hondy CRV skupiały się na tej wersji z nowym mocniejszym dieslem i z nową 9 biegową skrzynią biegów jest poprosiliśmy dokładnie taką wersję i oto jest specjalnie dla dziękuję za obejrzenie tego testu i do zobaczenia w kolejnych filmach Pamiętajcie o subskrypcyjny