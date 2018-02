Grupa 0+, I, II, czyli czym się różnią foteliki samochodowe?

Jeśli przewozisz w samochodzie dziecko, koniecznie musisz uzbroić się w fotelik samochodowy – to kwestia absolutnie bezdyskusyjna. W 2015 roku zmieniły się szczegółowe przepisy określone w ustawie. Obecnie kryterium wieku (górna granica 12 lat) nie ma już znaczenia; w foteliku musi być zapięte każde dziecko poniżej 150 cm wzrostu, które waży mniej niż 36 kg. Pozostaje pytanie, jak dobrać fotelik, który zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i będzie dobrze dopasowany do danego malucha.

Uniwersalne foteliki samochodowe nie istnieją!

Niestety fotelika nie kupuje się raz na całe życie. Dzieci szybko rosną, a w zależności od stopnia ich rozwoju, masy i wzrostu należy im zapewnić umiejętnie dobrane siedzenie. Co jakiś czas konieczna jest zatem przesiadka do nowego fotelika. W podjęciu decyzji pomoże Ci kategoryzacja zgodna z europejskimi normami. W ofercie rynkowej można odnaleźć foteliki samochodowe z pięciu grup. Oto one:

Grupa 0 – przeznaczona dla maluchów o wadze do 10 kg (od narodzin do 6-9 miesięcy) Grupa 0+ – dla dzieci o masie ciała do 13 kg (mniej więcej do 18 miesiąca życia) Grupa I – dla maluchów o wadze między 9 a 18 kg (od roku do 4 lat) Grupa II – dla wagi od 16 do 25 kg (od 4 do 6 lat) Grupa III – odpowiednia dla wagi od 22 do 36 kg (czyli dla dzieci od 6 do 12 lat).

Oczywiście do powyższej kategoryzacji należy podejść zdroworozsądkowo. Podstawowym parametrem jest waga; wiek to tylko kryterium pomocnicze. Nie należy także zapominać o wzroście malucha – jeśli Twoje dziecko jest wyjątkowo wysokie, a jego głowa wystaje ponad fotelik, najwyższy czas zainwestować w model z wyższej grupy. Fakt, że istnieje aż pięć kategorii, nie oznacza jeszcze konieczności inwestowania we wszystkie rodzaje fotelików. Producenci oferują siedziska, które łączą w sobie cechy kilku grup (np. 0/0+, I/II, II/III czy I/II/III). Foteliki samochodowe z segmentu 0 Charakterystyczną cechą tego typu fotelików jest ich kształt – są one tak wyprofilowane, że przypominają kołyskę. Choć wydają się niezwykle wygodne, dzieci nie powinny w nich przebywać dłużej niż dwie godziny. Tego typu foteliki samochodowe należy montować tyłem do kierunku jazdy – podczas ewentualnego zderzenia siła rozłoży się na powierzchni pleców malucha, a szyja i głowa będą wyjątkowo dobrze chronione. Uwaga: fotelików z tego segmentu nie wolno montować na przednim siedzeniu z aktywną poduszką powietrzną!

