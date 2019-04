Grażyna Torbicka odebrała nowy samochód. To stylowy SUV z Włoch

Jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych odebrała nowy samochód. Grażyna Torbicka będzie teraz jeździć Alfą Romeo Stelvio. Informacja o tym pojawiła się na fanpage'u producenta.



Grażyna Torbicka skończy w tym roku 60 lat i niezmiennie zachwyca stylem i klasą. Nic dziwnego, że wybrała samochód, który to podkreśla. Na profilu Alfy Romeo na Facebooku pojawiła się informacja, że prezenterka wybrała jeden z ich modeli. Padło na stylowego SUV-a Stelvio w nieoczywistym białym kolorze. Nie wiemy, jaki jest to konretnie lakier. Może to być pastelowy Bianco Alfa za 2 tys. zł lub trójwarstwowy Bianco Trofeo, do którego dopłata to 10,5 tys. zł.