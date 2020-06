GPS na 2020 rok. W jaką nawigację warto zainwestować

Lato to dla wielu osób okres wakacyjnych wyjazdów, często własnym autem. Jak uniknąć korków i dojechać na miejsce bez żadnych przeszkód? Najlepszym sposobem będzie zainwestowanie w nawigację samochodową, która pokaże ci najbezpieczniejszą trasę.

Smartfon nie zawsze zda egzamin. Gładki ekran staje się o wiele mniej czytelny, gdy słońce mocno świeci, urządzenie trzymane "na kablu" nagrzewa się do wysokich temperatur nawet gdy nie pada na nie światło słoneczne, a poza tym zawsze istnieje ryzyko, że w kulminacyjnym momencie zadzwoni telefon i wyświetlana mapa zniknie.

Dlatego urządzenia do nawigacji GPS wciąż cieszą się sporą popularnością szczególnie u osób, które dużo podróżują. Duża wygoda użytkowania, wytrzymała bateria i przede wszystkim przejrzystość interfejsu sprawia, że profesjonaliści wybierają produkty sprawdzonych firm.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem? Oferta poszczególnych producentów jest zróżnicowana i każdy kierowca znajdzie w niej coś dla siebie. Zwróć uwagę przede wszystkim na mapy i zainstalowane oprogramowanie. Nowoczesne mapy nie tylko pomogą ci wytyczyć najkrótszą i najbezpieczniejszą drogę do celu, ale również informują o przepisach i ograniczeniach na danym odcinku czy przewidywanych kontrolach drogowych.

Pamiętaj, że nawigacja z wgraną mapą Polski i Europy jest z reguły droższa niż ta z mapami naszego kraju. Dlatego jeśli rzadko opuszczasz granice, lepiej będzie zdecydować się na mniejszą mapę, a zaoszczędzone pieniądze wykorzystać na przykład na dopłatę do modelu z dożywotnią aktualizacją map. Obecnie jest to standard w dobrej jakości nawigacjach, ale warto również zwrócić uwagę na to, czy poradzimy sobie z tym procesem samodzielnie.

Dodatkowe tryby pracy Dobra nawigacja to nie tylko urządzenie, które wskaże ci najszybszą trasę do celu, ale weźmie również pod uwagę twoje preferencje dotyczące prowadzenia auta. Możesz na przykład ustawić najbardziej ekonomiczną trasę bez gwałtownych ograniczeń i nagłych zmian prędkości, bądź też wybrać trasę bez odcinków płatnych. Wybór najłatwiejszej drogi oznacza wytyczenie trasy bez ruchliwych odcinków, a niektóre urządzenia potrafią dostosować wyświetlaną trasę do preferencji kierowcy na podstawie przejechanych przez niego odcinków. Dodatkowo nowoczesne nawigacje z dostępem do sieci Wi-Fi odczytują aktualne informacje o natężeniu ruchu w danym miejscu.