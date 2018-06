Gospodarz kupił kombajn i wracał nim na kołach. Problem w tym, że jechał drogą ekspresową

44-letni mężczyzna po zakupie kombajnu wracał nim do domu na kołach. Najkrótsza trasa prowadziła drogą ekspresową, na której jazda kombajnem jest niedozwolona.

"Zatrzymany do kontroli 44-latek nie był zaskoczony, bo zaledwie kilka kilometrów wcześniej zatrzymali go policjanci z KPP w Mławie. Kierowca tłumaczył, że kupił kombajn i jedzie nim do domu do powiatu braniewskiego" – serwisowi agropolska.pl relacjonuje nidzicka komenda.