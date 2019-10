Gadżety dla kierowcy. Warto mieć je w aucie

Jesienna jazda autem może być bardzo wymagająca, dlatego warto dobrze się do niej przygotować. Jeśli chcesz uniknąć kolizji na drodze, warto postawić na praktyczne gadżety, które z pewnością przydadzą się każdemu kierowcy. Teraz kupisz je o wiele taniej.

Nawet niewielkie gadżety mogą kosztować sporo pieniędzy, dlatego warto poszukać cenowej alternatywy w sieci. Okazją godną uwagi jest trwający Allegro Smart! Week . Z tej okazji w sieci znajdziesz tysiące produktów w zawrotnie obniżonych cenach – nawet do 70 proc. Pamiętaj jednak, że aby skorzystać z promocji, musisz mieć aktywne konto Allegro Smart!

Alkomat dla kierowcy i nie tylko

Najważniejsza zasada, którą powinna kierować się każda osoba prowadząca samochód brzmi "nigdy nie jeżdżę po alkoholu". Aby uniknąć takiej sytuacji, szczególnie na drugi dzień po dużej uroczystości, warto mieć ze sobą alkomat, który pozwoli jasno określić, czy kierowca jest już gotowy, by wsiąść za kierownicę. Aby wynik był miarodajny, musi być przede wszystkim precyzyjny. Dlatego warto wybrać urządzenie o możliwie jak najmniejszym zakresie błędu.

Zwróć również uwagę na to, ile pomiarów jest w stanie przeprowadzić alkomat, zanim się rozkalibruje, a także gdzie znajduje się najbliższy serwis, w którym wymienisz czujnik. Zastanów się też nad tym, jak często będziesz używać alkomatu. Jeżeli stosujesz go do użytku prywatnego, nie ma sensu przepłacać i wybierać alkomatu przeznaczonego na przykład dla firm transportowych.