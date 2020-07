WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów Najnowsze Popularne Informacja prasowa 1 godzinę temu Firma bp nawiązuje współpracę z Too Good To Go Klienci bp mogą dołączyć do Pogromców Marnowania Jedzenia z Too Good To Go. W aplikacji ratującej żywność przed zmarnowaniem dostępne są dwa rodzaje paczek – niespodzianek: z produktami kawiarni Wild Bean Café lub z produktami ze sklepów bp. Współpraca firm zaczyna się od Krakowa, ale w planach jest szybkie rozszerzenie jej na całą Polskę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa BP Idea Zero Waste Too Good To Go zrzesza Pogromców Marnowania Jedzenia (z ang. Waste Warriors) w 15 krajach. Każdego dnia użytkownicy mają możliwość uratować paczki - niespodzianki z niesprzedanym danego dnia świeżym jedzeniem z Wild Bean Café lub produktami ze sklepu bp. Idea Zero Waste jest też od lat realizowana również w bp, więc współpraca z Too Good To Go jest jej naturalnym rozwinięciem. Użytkownicy znajdą w aplikacji dwa rodzaje paczek z bp: z kanapkami, przekąskami, ciastkami z oferty kawiarenek Wild Bean Café i z produktami z oferty sklepowej bp. Zgodnie z ideą Too Good To Go zamawiając paczkę nie wiadomo, co się w niej znajdzie, za to jest pewne, że cena za produkty będzie znacznie niższa. Po paczkę - niespodziankę trzeba się stawić osobiście w wyznaczonym oknie odbioru określonym w aplikacji. Firma bp czeka na Pogromców Marnowania Jedzenia zrzeszonych w Too Good To Go, bo w tej inicjatywie potrzeba 3 partnerów: firm z produktami, platformy komunikacji i świadomych konsumentów. Sama aplikacja Too Good To Go dostępna jest na platformach Android i iOS i jest piątą najpopularniejszą aplikacją w kategorii żywność i napoje zarówno w Google Play, jak i AppStore. Platforma umożliwia wykorzystanie nowoczesnych technologii w walce z wyzwaniami współczesnego świata, takimi jak nadprodukcja i dystrybucja żywności czy zmiany klimatu. Jednocześnie sukces aplikacji pokazuje, że Polacy są gotowi na zmianę postawy wobec marnowania jedzenia i chętnie zmieniają ją dzięki technologii. Wspólny cel Too Good To Go prowadzi szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną w tematach marnowania żywności oraz jej wpływu na środowisko naturalne i teraz także firma bp w Polsce będzie aktywnie włączać się w te działania. Barbara Wiążewska, dyrektor generalny działu retail bp w Polsce: Marnowanie jedzenia jest wielopłaszczyznowym problemem etycznym, który zobowiązani jesteśmy podjąć jako osoby indywidualne i jako firmy. Wg danych sprzed roku, wśród krajów Unii Europejskiej plasujemy się na piątym miejscu pod względem ilości marnowanego jedzenia – wyrzucamy ponad 9 milionów ton rocznie, czyli 247 kg na osobę! Marnuje się nie tylko sama żywność - także ⅓ ziemi rolnej, ⅓ pracy ludzkiej, energii, pieniędzy, wody i wszystkich innych zasobów, które są potrzebne do produkcji, dystrybucji i sprzedaży jedzenia. - (BCG, 2018). Aplikacja TGTG dostarcza rozwiązanie, które w sposób wygodny i atrakcyjny daje możliwość ratowania żywności, a przez to także przyczynia się do dbałości o środowisko. Z TGTG łączy nas wspólna idea. Ambicją bp jest przedefiniowanie energii z korzyścią dla ludzi i naszej planety #bpNetZero. Wierzymy, że bp stanie się firmą o zerowej emisji netto nie później niż do roku 2050 oraz pomoże zredukować światową emisję netto do zera do 2050 lub wcześniej. Nasze działania koncentrują się na ograniczaniu emisji w naszej działalności, na udoskonalaniu własnych produktów i na tworzeniu działalności opartej na technologiach niskoemisyjnych. Oprócz rozwiązań systemowych konieczne jest zrozumienie i włączenie się w tą troskę o środowisko każdego z nas – i w tym idealnie pomaga aplikacja Too Good To Go. Wspólny projekt z Too Good To Go to kolejna inwestycja w tym obszarze. Zaczynamy od Krakowa, bo tu mieści się centrala bp w Polsce, a sam Kraków realizuje wiele inicjatyw, które łączą wspólne wartości: program zero emisyjności, jadłodzielnie, Banki Żywności i oczywiście Too Good To Go. Naturalnie naszym celem jest rozszerzenie programu na całą Polskę. Marnowanie żywności i zmiany klimatu to bardzo złożone i nierozerwalnie połączone ze sobą zagadnienia. Aby realnie wpływać na poprawę kondycji Planety, potrzebujemy działań na wielu frontach. Cieszymy się, że również bp przyłącza się do miejsc, które mówią “dość” marnowaniu żywności - powiedziała Anna Kurnatowska, Country Manager Too Good To Go. Walka z marnowaniem jedzenia jest wymieniona jako jeden z elementów, który pozwoli osiągnąć postawiony przez ONZ cel związany z rozwojem zrównoważonej gospodarki, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i zrównoważonym sposobem wyżywienia planety. W obszarze CSR bp i Too Good To Go też mają wspólny cel: Too Good To Go adresuje problem systemowy wpływający na życie każdego z nas, dla bp ten temat jest bliski dzięki współpracy z Polską Akcją Humanitarną. W ramach współpracy Klienci bp będą mogli wesprzeć Banki Żywności specjalnym voucherem, który można zakupić w aplikacji TGTG.