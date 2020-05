Firma bp i Uber Eats razem w Polsce

Dzisiaj rusza pilotażowy etap, w ramach którego w Krakowie można zamówić szereg artykułów z oferty gastronomicznej Wild Bean Café za pomocą aplikacji Uber Eats. Wkrótce ta oferta zostanie rozszerzona o inne artykuły spożywcze i towary ze sklepów na stacjach bp. To pierwsza tego typu współpraca na polskim rynku, a bp to pierwsza firma paliwowa w Polsce, która wprowadza domowe dostawy sklepowe i gastronomiczne.

Zmieniający się styl życia i przyzwyczajenia Polaków zakładają nieograniczony dostęp do niezbędnych usług i zakupów, bez konieczności wychodzenia z domu i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Firmy bp i Uber Eats będą realizować tę potrzebę, wdrażając pilotażowy projekt dostaw ze stacji bp w Polsce. W ramach pierwszego etapu wybrane artykuły z oferty kawiarni Wild Bean Café będzie można zamówić z dostawą do domu, ze stacji bp w Krakowie, zgodnie ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa i higieny. Jeszcze w tym samym tygodniu oferta zostanie rozszerzona o produkty ze sklepów bp w Krakowie.

new tab

Aby zamówić dostawę produktów z Wild Bean Café, użytkownicy będą musieli pobrać aplikację Uber Eats lub skorzystać ze strony internetowej Uber Eats i złożyć zamówienie w jednej ze stacji wymienionych na liście. Nie obowiązuje minimalna wartość koszyka, a opłata za dostawę wynosi od 5,99 do 9,99 w zależności od odległości. Proces dostawy można łatwo prześledzić od początku do końca i trwa on około 30 minut.