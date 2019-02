Finał akcji "Prędkość". Rekordzistka przekroczyła limit o 148 km/h

W niedzielę 24 lutego policjanci prowadzili akcję "Prędkość". Największą zmierzoną tego dnia prędkość miała kobieta, która jechała ponad 200 km/h. Za wykroczenie straciła prawo jazdy.

Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i rozwagę oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych użytkowników dróg, zawsze należy dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Brak opadów, coraz częściej świecące słońce to nie powody do zwiększania prędkości jazdy, zwłaszcza do wyników, które nie dają szans na wyhamowanie, czy inny manewr w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.