Filip Chajzer ma nowe auto - będzie jeździł skodą superb

Nietypowy kolor i wielki bagażnik - tym wyróżnia się nowe auto Filipa Chajzera. Gwiazdor wcale nie kupił przeraźliwie drogiego kombi marki premium. Filipa Chajzera na ulicach będzie można spotkać w... skodzie superb.

Ceny Skody Superb Kombi po liftingu zaczynają się od 103 950 zł , jednak nietrudno zgadnąć, że wariant Filipa Chajzera jest znacznie bogatszy. Listwa na tylnych reflektorach wskazuje na wersję wyposażenia co najmniej Ambition. Dopłaty wymagał również lakier. Zieleń Emerald leży na czeskim kombi wyjątkowo dobrze. Co ciekawe, nie kosztuje dużo - 2700 zł.

Najwięcej oczywiście trzeba zapłacić za to, co niewidoczne, czyli wszelkie dodatkowe systemy. Trudno więc szacować dokładnie cenę auta. Jednocześnie wątpliwe jest, żeby superb przekroczył znacząco próg 200 tys. zł. To model, który słynie z dużej przestrzeni i niezłego wyposażenia, oferowanego za rozsądne pieniądze, dzięki czemu może być alternatywą dla aut premium.