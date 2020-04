Fiat Tipo SW 1.6 MultiJet 120 KM, 2018 - podsumowanie testu długodystansowego

WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Test Fiata Tipo SW z silnikiem 1.6 MultiJet o mocy 120 KM Cześć pamiętam to może czas Zwycię … Rozwiń Transkrypcja: Cześć pamiętam to może czas Zwycięstwa Adama Małysza pamięta kiedy mistrzyk o się do kolejnego skoku albo Zaczynam kolejny sezon nieważne wszyscy i tak od niego oczekiwali tylko jednego Zwycięstwa A co by było gdybym Adam Małysz teraz 2018/2019 po siedmiu latach przerwy wrócił do skoków Przypuszczam że nigdy od niego nie oczekiwał w Kryształowej kuli ale wszyscy patrzyli by na niego z sympatią znaleźliby się pasy żeby powiedzieli że robi to tylko dla kasy Dlaczego o tym mówię bo bohaterem dzisiejszego filmu jest Fiat Tipo czyli mistrz Cartier z roku 89 mistrz który zakończył karierę w roku 95 i wrócił i dawno aby pokazać że wciąż potrafi zaliczyć choć w innym filmie porównywali śmy go do tamtego Tipo i doszliśmy do wniosku że to dwa różne więc ten model równie dobrze mógłby się nazywać przykład w szpitalach ale w sumie motywacja Włochów jest jasne chcieli wywołać dobre wspomnienia skojarzenie i zwiększyć szanse na zwycięstwo czyli innymi to tylko dla kasy i choć był to powrót jak się okazało tylko na jeden sezon to na szczęście był to sezon mistrzowski A my mieliśmy okazję przyglądać się temu sezonowi z punktu widzenia testu długodystansowego na pasowanie którego was serdecznie zapraszam gwoli przypomnienia nasz egzemplarz Fiata Tipo to wersja s Design w nad kombi o handlowej nazwy Station wagon pod maską pracuje silnik wysokoprężny o pojemności 1,6 moc 120 koni i momencie obrotowym 320 niutonometrów napęd na przednie koła za pośrednictwem automatycznej dwusprzęgłowej skrzynie biegów o sześciu przełożeniach A skoro już mówimy o silniku 1.6 120 koni można brać w ciemno zupełnie wystarczający jak na to co ciekawe mówią umowa o nadwoziu ten silnik obecnie w konfiguratorze Fiata na stronie nie jest dostępny właśnie z wersją Kombi Nie wiem dlaczego ale akurat tym silnikiem w zestawieniu z automatyczną w sprzęgłową skrzynią biegów można powiedzieć że gdyby nie jej ospałe czasem zachowanie to był idealny rodzaj na dla tego samochodu bo jednocześnie daje dobre osiągi i jest oszczędny można spokojnie tym samym tym samochodem schodzić poniżej 6 litrów jadąc z eko nawet po pięciu a drugą stronę nigdy nam się nie udało przebicie granicy 7 l na jakimkolwiek dłuższym dystansie Zresztą liczymy spalanie na komputerze od samego początku Te średnie spalanie wyszło nam 67 ocenianie samochodów budżetowych jest to o tyle trudne że nie wiadomo czy narzekać na różne drobiazgi czy nie narzekać No bo w sumie mało płacimy może powinniśmy nie oczekiwać więc no co można narzekać na co wolno narzekać takiej wersji Ten samochód jest jeszcze trudniejszy No bo trudno który jest takie w domu karema 100 000 na fakturze mówić o nim że jest to samochód budżetowy więc tym bardziej Ocenę tego samochodu to jest dosyć Ja może zrobię tak że nie ten samochód taki jaki on jest a następnie po męża o samochodzie testowym jakim jeździ bym chciał pierwsze auto to o której jadę Jest fantastyczny pod względem robienia dobrych wyników spalania miło automatycznej skrzyni biegów nawet można to wykręcić poniżej 5 litrów i uzyskać kroniki której możemy się chwalić towarzystwo jednocześnie jeszcze potrzebujemy przyspieszenie i osiągów nie ma sprawy może jeszcze nie jest to masaż pleców ale przyjemny wgniatanie fotel i już do tego jeżdżąc po mieście i okaże się że fajnie przyjemnie No bo przecież nie musimy zmieniać biegów możemy sobie jechać myśleć o czymś innym My również Fajne jest to że w tym samochodzie mamy parę dodatków o których możemy mówić tak że mamy tutaj aktywny tempomat że mamy to pakiet S design i tak dalej i tak dalej taki democar który oczywiście daje nam dużo może do wpisania nagrywanie i opowiadanie o tym tylko że Szukając sensu tego samochodu dochodzę do wniosku że to jest auto które najbardziej Zbiera się i pokazuje swoje plusy i przekonuje do siebie w mieście w mieście gdzie jeździmy dosyć powoli jeździmy na krótkich dystansach więc na dobrą sprawę bardziej benzyna nie widzę benzyny która będzie mniej hałasować A umówimy się kiedy ktoś projektuje samochód budżetowy to nie zakładasz będzie on miał luksusowe wyciszenie więc silnik benzyna Google w tym samochodzie lepszy pod względem właśnie komfortu akustycznego tutaj diesle No niestety słychać w którym minuta skrzynia biegów właśnie automatyczne mogą się fantastycznie przydać i tak dalej w mieście w którym nie siedzę tak długo w tym samochodzie a więc nie narzekam na fotele które średnio mi tutaj nawet wchodzi mój wzrost co są trochę za krótkie ale też są trochę za twarde Więc podsumowując to wszystko to jest auto które w tak dla mnie idealnie by się sprawdziło w mieście instrumencie jeśli bierzemy konkretnie ten egzemplarz to wszystko przestaje mieć serca tego że skoro jeżdżę po mieście to po co mi diesel i tutaj jest to naprawdę jest 100 powodów dla których ten diesel nie ma sensu podbije cenę to sprawia że budżetowy samochód przestaje być gotowy podbija decybele Co sprawia że ten samochód trasie robi się męczące Kolejny argument za jazdę po mieście No i również podbija masę tego samochodu to co sprawia że zawieszenie tego samochodu musiała zostać utwardzone a więc dziwne a także z jednej strony on się kołysze właśnie w taki sposób a więc można by uznać że jest troszkę za miękki a jednocześnie ja kiedy przyjeżdżamy po drobnych nierównościach wszystko to czujemy Co sprawia że to jest trochę za twarde więc mówię Gdybym teraz przychodzą do takiej wymarzonej wersję tego samochodu gdyby Fiat Tipo przyjechał do nas wersji z silnikiem benzynowym moglibyśmy opowiadać o tym jak fantastycznie oszczędny jestem silny po prostu gdyby z tego auta jeszcze dołożyć LPG a jednocześnie byłoby cicho byłoby na pewno panią z LPG byłoby lżej a więc za zastrzelenie zawieszenie byłoby takie że nie było wątpliwości czy to jest za miękkie tylko byłoby w sam raz No i byłoby przede wszystkim więcej sensu bo samochód budżetowy w książkach w tym samochodem i budżetowym by pozostał nie będę czekał bo tutaj wygląda na to że w większości narzekam Ja tylko stwierdzam że ten samochód Gdyby go konfigurować o pod test moim zdaniem nie powinien być tak jak większość opakowanych pod dach to jest samochód budżetowy i on musi pokazać swój swoje zalety w wersji właśnie budżetowej ja ja go konfigurować uwagę w automatyczną te wszystkie aktywne tempomaty półskóry w środku i tak dalej chyba najbardziej bym już było żal wywalać pakiet S Design który sprawia że ten samochód wygląda naprawdę i tego było naprawdę szkoda cała reszta bo ja wiem ile byśmy samochód żeby był naprawdę ani naprawdę budżetowych i naprawdę skrojony pod i naprawdę nie mielibyśmy wtedy na co narzekać A czy teraz mamy na co narzekać można powiedzieć że większość tego co na to narzekamy to jest takie wydumane konieczności żebyśmy nie tylko ten samochód chwalili A możemy powiedzieć że trochę w tym prawdy Jest w każdym razie mi się tym samochodem jeździł o fantastycznie również wersję dieslem Chociaż nie ukrywam że jeszcze raz powiem wolałbym benzyny w konfiguratorze kosztował prawie 100 000 zł w takie to dużo ale to jest taki democar wyposażony praktycznie we wszystko co dało się w Scenicu zaznaczyć kart na ile możesz mieć ten samochód w abonamencie od 1534 zł i 53 gr za kilometr wyliczenie do bazuje na 10% wkładzie własnym w cenie zawarte jest pełne ubezpieczenie serwis oraz opony letnie i zimowe Jeżeli szukasz nowego samochodu Sprawdź ile będzie kosztował on w karczma U bo z aktywnym tempomatem mamy to podgrzewane fotele pół skórzaną tapicerkę podłokietnik tylnej światła bi-ksenonowe z ledami do jazdy dziennej ekran multimedialny z nawigacją TomTom oraz interfejsem Apple carplay i Android auto wspominam takich interfejsów brakuje w BMW czy na przykład w Toyocie wszystko co w nieźle wyposażonym w nowoczesnym kompakcie być powinno to jest ale to właśnie w sylwetka i detale wersji s Design zwracają na siebie uwagę ciem przednich kloszy lamp tylnych czarne relingi Wiele elementów przedniego zderzaka oraz nakładki lusterek lakierowane w kolorze Piano Black i do tego Ciekawe co najmniej ciekawe sportowe felgi z tymi dodatkami cały na biało ten samochód niewątpliwie zwraca na siebie uwagę nasze rozstanie jest Tipo i jest smutne z dwóch powodów Po pierwsze żalem się rozstawać bo samochód zaskoczył względem wyposażenie które jest wyższe Nie jeszcze nie raz u konkurentów znacznie droższych Nie ma wątpliwości że większość konkurentów z segmentu C ma lepsze wykończ ale Polacy pokochali ten model jako całokształt biorąc pod uwagę również jego cenę pokochali ponownie i to przechodzimy do drugiego smutnego powodu rozstania z niestety Tipo prawdopodobnie zniknie z salonu w Polsce jest to decyzja koncernu fca który potwierdził że dostosowywanie silników dostępnych Tipo do najnowszych normy emisji spalin opłacalne ten model mógłbyś mnie nazywać Stella cadente wtedy było dobrze ale tylko na chwilę wielka szkoda bo tym modelem było się zwłaszcza w Polsce zaczęliśmy naprawdę porządnie i chciałem je w statystykach rankingach sprzedaży bo ten samochód dał kierowcą możliwość zakupu auta praktycznego ładnego a jednocześnie Dzięki uczcić polecenie również była to alternatywa dla niejednego auta używanego nam pozostaje powiedzieć że czekamy na powrót mistrza obojętnie Pod jaką nazwą