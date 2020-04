Fiat Freemont 3.6 V6 280 KM - pomiar spalania

Witam serdecznie dzisiaj mierzymy spalanie Fiata Freemont a z najmocniejszym silnikiem o mocy 180 koni jest to silnik benzynowy V6 już jechał jakiś czas temu na autostradę i jedziemy już praktycznie 9 km i za chwilę dosłownie za 1 km mamy już zjazd na Wieliczkę za nami już porządny odcinek pomiarowy ma średnie spalanie przy 90 na godzinę wynosi jak widać póki są 74 ale cena jest lekki spadek więc pewnie za parę minut zobaczymy nieco niższe spalanie zresztą już Mirek 73 Natomiast jeśli popatrzymy na na obrotu to przy 90 na godzinę jak widać na obroty około 1258 1300 obrotów podczas pomiaru mamy włączoną klimatyzację wiem i w tej chwili już jesteśmy przy zjeździe na Wieliczkę a spalanie 90 na godzinę bo 10 km odcinku pomiarowym wynosi 6 i 10 litra na 100 km bez przeszkód wjechałem na autostradę przy Wieliczce osiągnąłem 120 na godzinę to się szybko bo to mamy do dyspozycji aż 280 i zresetowałem licznik więc jedziemy teraz w kierunku zjazdu ale Skawińskiego póki co spalanie 300 do 100 wynosi około 10 litrów natomiast obroty pokazuje tytułem obrotomierz 1750 rzeczywiście jest to auto na długie spokojne co teraz mieliśmy właśnie węzeł zakopiański gdzie mamy spalanie w okolicach 10 litrów natomiast przebranie jest parę kilometrowy odcinek z lekkim spadkiem w końcu będziemy mieli wynik na pewno poniżej 10 litrów przez Nowy Zjazd na Skawiny i mamy spalanie na poziomie 9 i 4 i 10 litra na 100 km tym razem zapraszam do testu spalania na zimnym silniku na pierwszych trzech kilometrach w Fiacie Freemont z silnikiem V6 sam początek nie jest zbyt obiecujący przed chwilą wiedział to 90 litrów na 100 km Teraz jest około 100 Ale błyskawicznie spada to jest bardziej taka ciekawostka technologiczna niż realne spalanie Podejrzewam Dopiero ruszyłem przejechałem ze 100 metrów mam spalanie około 50 x 100 zobaczymy co będzie dalej mniej więcej po jednym kilometrze mamy spalanie około 23 m mniej więcej po 2 kilometrach mamy spalanie jak wydać 20 litrów na 100 km Dlaczego mniej więcej po 2 km na Otóż po zresetowaniu spalanie niestety nie z licznik kilometrów to musiałem zrobić osobno z pewnie około kilometrowym opóźnieniem odkryłem ale jadę tą samą trasą co zwykle więc dokładnie wiem Przy którym drzewie i przy której latarnie będziemy mieli 3 km więc myślę że pomiar i nie będzie zakłócony tylko że nie będę mógł tego pokazać na komputerze pokładowym i w tej chwili właśnie 3 km przebiegu i mamy spalanie 15 i 4/10 l na 100 km