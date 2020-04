Fiat Freemont 3.6 V6 280 KM, 2014 - test AutoCentrum.pl #098

Fiat znany jest przede wszystkim z niedrogich i praktycznych samochodów miejskich A ostatnio najmodniejsze są oczywiście 500 a dokładnie wszelakich Maria C natomiast nie tylko na tanie i miejskich samochodach kończy się oferta Fiata Janowiec się dzisiaj w tekście mamy Fiata Freemont A czyli auto które zostało przejęte wraz z zakupem Chryslera bo do Chryslera należał do miał model Journey i właśnie model czarny trafił w ręce Włochów którzy go delikatnie przemalowała Live na swoje włoskie kolory i tworzyli takie auto auto i to auto i jak tradycje Fiata aby oferować właśnie auta raczej bardziej atrakcyjne cenowo jest dość drogi ale jak na to co oferuje już wcale tak nie jest to zapraszam na te pomagając wygląd tego samochodu najprościej byłoby powiedzieć No przecież jest to Dodge Journey ale poświęcił parę chwil uwagi temuco włosy z zmienili w wyglądzie tego samochodu zmienili zderzaków na pewno zmienili również wnętrze tam zmian jest więcej chociaż to nie jest absolutnie Rewolucje raczej jest to delikatne zaznaczenie Włosi to byli natomiast oceniając To co widzimy widzimy wielkie Nie to pudełkowa ty nadwozie które lata świetności takie świeżości ma już raczej za sobą ale imponuje swoim wyglądem twoją wielkością to który ma prawie 4 90 długości w wielkim i 19 calowymi kołami i bardzo wyraźnym i muskularnej mi nadkolami to wszystko razem wzięte sprawia wrażenie takiego który za dziwnie nie jedno osoby nie Oby znaną z motoryzacją że takie wielkie auto ma na sobie znaczek Fiata od razu powiem że odblokowanie maski zajęło nam ładną chwilę dlatego że znalezienie akurat pochwy to było w jakiś sposób utrudnione No gdzieś tam szukaliśmy nie tam gdzie trzeba no ale się udało i teraz uwagę kiedy chcemy maskę podnieść No wiadomo podnosił to jest Amerykaninem podnosimy ale jak ten imponujący rozmiar tego samochodu Ja myślałem że to był naprawdę na dwie ręce a to nic leciutka maska naprawdę jest bardzo lekka natomiast uwaga przy łapaniu wspornika to jest taki żółty uchwyt to nie jest przypadek on to musi być dlatego że nie wspornik jest blisko silnika na dobrą sprawę wszystkie wsporniki są blisko silnika ale nie wiem dlaczego akurat w ten rozgrzewa się do czerwoności i po żałowałem tego nie teraz grzecznie zarzuty uchwyt i teraz dopiero możemy tylko Prowadź przejdźmy do silników mamy do wyboru tylko 3 jednostki ale wszystkie mocne albo 107 benzyna 24 pojemność 4 cylindry albo mocniejsza V6 36 pojemność 280 koni mechanicznych dla oszczędnych przewidziano w Diesla tylko jednego ale też mocnego 170 litrowego Multi Jet A zapomniałem jeszcze powiedzieć o prędkości maksymalnej 206 na godzinę natomiast pojemność baku tradycyjnie przez Fiata podawana jest z dokładnością do dziesiątej części litra 77 i 6 a więc nawet w takim żarłoczny z silnikiem V6 pod maską będziemy w stanie przyjechać spokojnie około 800 km w trasie zanim zmierzymy ilość miejsca wewnątrz na fotele Fiat Freemont oferuje fotele tak zwane pełnowymiarowe cokolwiek to oznacza Prawdopodobnie chodzi o ich takich totalnie kanapowy komfortowy styl są rzeczy i myślę że tutaj każdy się zmieści nie również również jeśli ktoś naprawdę potrzebuję dużo miejsce więc choćby ja proszę bardzo siadam jest naprawdę wygodne komfortowe mimo że są takie miękkie i obszerne czuć delikatne podparcie boczne zupełnie niepotrzebne w tym samochodzie ale jednak jest ci chodzi o regulację regulujemy góra dół elektrycznie również możemy regulować tutaj przód-tył Natomiast jeśli chodzi o konta pochylenia oparcia to już regulujemy to ręcznie to mamy elektryczną regulacja odcinka lędźwiowego zauważmy w dwóch płaszczyznach w dwóch płaszczyznach regulujemy również kierownicę proszę bardzo Tak to działa i raz głową miejsca nad jest całkiem sporo mimo że to mamy w pokaźnej grubości popatrz ile miejsca zabrała niestety zabrał okno dachowe ale jednak nad głową w miejsce na palce ale jednego mam więc nie jest źle natomiast ten kanapowy taki super komfortowy styl przednich foteli ma swoją wadę i widać się dopiero z tyłu pochwalmy Fiata za to że szyba schowała się w całości do drzwi natomiast nie można niestety ominąć takiego skrzypienia tych drzwi nie robię to dobrego wrażenia na poczet kiedy je otwieramy natomiast dobre wrażenie jest to że otwierają się praktycznie pod kątem prostym jak możemy to naprawdę wskakiwać do środka ale niestety wskakiwać mi nie ma za bardzo gdzie dlatego że te super wygodna kanapa zajmują tutaj na długość na grubość w zasadzie tak wiele miejsca że ja nie może mamy to 5 minut metrowy prawie Samochód sam za sobą niestety nie mogę zająć miejsca A co to za chwilę fajna początek Popatrzcie jakie praktyczne rozwiązanie jest dla mniejszych pasażerów mały to fotelik dla dziecka takie rozwiązanie Widzieliśmy kiedyś u Volvo również Volvo to się nie chciało za pierwszym razem zamknąć to też na chwilę chciała a teraz uwagę pokazuje nad głową jest miejsca tak w sam raz no powiedzmy że jak tak musi prostować tak na siłę to powiem że nie ale tak normalnie się jest OK natomiast na kolana Proszę spojrzeć ja się zmieściłem ale kolana już niestety są to w tej w tej twardej skorupie hotel a przede mną więc niestety powiedzieć że test możemy na upartego zaliczyć ale to nie jest komfortowe zawieszenie zdecydowanie ja bym to z tyłu nie chciał sam to było draftem jechać No to za to jest jest parę wiązanie takich typowo praktycznych Mamy mnóstwo schowków w tym samochodzie schowek na przykład Zacznijmy od drzwi schowek raz schowek 2 schowek czy mamy to schowek za fotelem jak mamy to kolejny nie schowek pod nogami Proszę spojrzeć całkiem pojemny taki człowiek ma Oczywiście w pasażer po prawej również pasażer z przodu Niestety z prawej strony jest pasażer siedząc nie ma już kieszeni za fotelem i nie wiadomo z jakiego powodu Natomiast jeśli chodzi o etui centralny jest nie jest jakiś wielki i myślę że tak dużo na mnie zabierze miejsca No ale trzeba zaznaczyć że jednak że jednak Podłoga nie jest płaska ciekawostką są takie których nie widziałem jeszcze chyba w żadnym samochodzie nie wiem co to możemy powiesić bardzo krótki płaszczyk dla krasnoludka może to nie wiem ciekawostka jest również na podsufitce ponieważ ma podświetlenie Proszę bardzo na wcisk Co można sobie zgasić Ale najwięcej uwagi abym poświęcił Po pierwsze temu spojrzeć w mamy to ekran multimedialny i możemy tam z przodu to włączyć żeby wyłączyć my mamy to dwa zestawy słuchawek i to wszystko pozwala nam w pewien sposób umilić osobą siedzący z tyłu dłuższą pod mamy to również pokrętła do sterowania nagrywanie które co ciekawe jak w autobusie są poprowadzone w podsufitce a więc mamy to ciekawe rozwiązanie bo on nawet jest bezpośrednio na głowę na twarz może to być w jakiś ekstremalnie upalnych warunkach dosyć praktycznym rozwiązaniem ma metrów gdy w suficie 12 voltów ale muszę powiedzieć że jeszcze z żadnym 12 woltów tak długo nie walczyłem żeby było otworzyć bo otwarcie jest od góry tam gdzie nie wchodzi mi niestety palec i naprawdę podważenie tego jak taka jak ty chyba rady się starałem wzajemnie Widzicie na 3:00 rano pierwszym razem próbowałem go otwierać siedzą z przodu bo chciałem tutaj włożyć akurat zasilanie wideorejestratora więc właśnie sobie takie szukanie otwarcie A co cię bardzo mocno trzyma i otwiera się za którymś razem dobra szukamy dalej ciekawostek kolejne ciekawostkę to jest Zobaczcie podłokietnik mięciutki Wielki i ciekawostka jest taka że miejsca to na kubeczki znalazły się nie w podłokietniku tak jak zwykle bywa tylko w zagłówku rozwiązań ani lepsze ani gorsze po prostu Ciekawe że tak to zostało zrobione natomiast nie ma tutaj możliwości a otwarcia dlaczego tak żeby przewozić na przykład narty przejmiesz do bagażnika ale uwaga jego otwarcie wymaga znowu znalezienie odpowiedniego miejsca do na uchwyt bo Zwróć uwagę że uchwyt nie znajduje się to w aucie pojazdu pod logotypem Świata kto znajduje się jakoś tam odległość w prawo trzeba pokonać dopiero łapiemy uchwyt Proszę bardzo otwieramy ale jeszcze nie będziemy badać bagażnika szukać haczyków i wyjść 12 voltów tylko zamiast tego rozłożymy trzeci rząd producent daje nam taką możliwość Proszę bardzo siedzenie jak widać są też obszerne jak wszystko w tym samochodzie i spróbujemy zająć miejsce z tyłu w trzecim rzędzie w hotelu jest taki uchwyt na górze po jego pociągnięciu po tym praktycznie sam się składa odjeżdża wszystko jest naprawdę bajecznie proste No i chyba czas próbować zająć miejsce Może akurat wystartowałem od mojej strony ale i tak się zmieściłem natomiast pytanie jest co będzie dalej bo ja teraz muszę miejsce sam ze sobą to już raczej się naprawdę nie zmieszczę ale gdyby osoba przede mną to co chciała dać mi tyle miejsca akurat sam ze sobą a Ten Typ Mes Tylko proszę o proszę bardzo gdy zrobimy się przesunie do przodu ten ten z drugiego rzędu siedzeń to ja tutaj siedzę można powiedzieć że całkiem wygodnie nie wiem czy nawet nie wygodniej niż w drugim rzędzie dlatego że nad głową miejsca mam porównywalnie natomiast takie charakterystyczne siedzenie prawie na podłodze w sprawie że jakoś to bardziej komfortowo wygląda do tego zamiast twardy skorupy mam to jednak miękką wykładziną może nie jakąś super miękką ale jednak wygląda to wygląda To bardziej przyjemniej niż na twarda skorupa jeśli chodzi o jakieś się schowki No bo w sumie jak już to ktoś jakieś się przyda po lewej stronie znajdziemy miejsce na odłożenie kółeczka z kawą Gdzie jest również wentylacja Proszę bardzo naprawdę fajnie bo myślałem że też osoby siedzą mogą mieć tutaj wentylację jak również kolejny źródła światła dla osób siedzących z tyłu Także myślę że się w trzecim rzędzie siedzeń nie będziemy czuć się jakikolwiek przejdźmy do nas jeszcze raz do bagażnika ale tym razem Spójrzmy na jego pojemność pojemność jest dosyć tajemnicza Dlaczego Dlatego że producent podaje dwie wartości albo możliwą albo największą ta najmniejsza to zaledwie 145 l covid mnie dosyć śmiesznie jak tatarak wielkie nadwozie albo niego to z tego że po rozłożeniu foteli w trzecim pozyskujemy oczywiście dosyć niewielką pojemność bagażnika No bo tylko tyle nam zostaje mamy też takie schowek pod podłogą nie wiem czy producent wyliczył 145 l g pojemność tego schowka dobrą sprawę nie jest ważne prostu widzimy że mamy tyle plus nad schowkiem tyle nie mamy to jeszcze na przykład wyjście 12 voltów takich praktycznych rzeczy mały też już ostatnio testowanego Jeepa SRT latareczka proszę bardzo możemy w nocy skorzystać i się poratować mamy też różnego rodzaju zaczepy do zamontowania siatki jak widać nie no i w zasadzie i w zasadzie natomiast składanie foteli jest dosyć proste wystarczy wystarczy to pociągnąć na taką pętelkę i złożyć fotel teraz składamy i drugi Patrzcie zagłówek sam za chwilę proszę bardzo jej składać na końcu zyskujemy 1461 l które nie zostały tutaj wyznaczonej przez producenta Jak widać całkiem praktyczną płaską podłogę Słuchajcie nie jeździłem do centralnej i nie wiem jak się tym samochodem jeździł o wcześniej i jak był wykończony Natomiast wiem na pewno że pod zakupił Chryslera wraz z nimi dobrze a Więc idąc do czarnej m został ten samochód przerobiony jest zanim Naklejono to logotyp Fiata tak aby wygląd wewnętrzny był traw włosy to były prawda więc mamy inne zegary inną kierownicy inny system tutaj był duży ekran dotykowy to wszystko się pozmieniało Moim zdaniem na korzyść oglądając zdjęcie do dużej natomiast do nie miałem okazji niestety pomacać a to akurat mam okazję i szczerze powiedziawszy jestem mocno rozczarowany dlatego że materiały same wykończeniowe takich Popatrzcie samiec wszystko jest zrobione z miękkiego tworzywa to na daszku nad zegarami wszystko jest miękkie będziemy dalej na drzwiach mamy też miękkie tworzywa z tyłu mam miękkie tworzywo sprawdzałem więc z tyłu również nie postąpiono to mi tytuł schodzi jeszcze niżej ale sposób z pasowania tego poskładania tego pozostawia wiele do życzenia to patrzcie że jak nawet na to miękkie tworzywo to ona przez czy niżej to mamy taką ładną okej plastikową ale listwę taką która wprowadza to pewną pewną zamieszanie kreatywne 13 jedziemy dalej mamy to na przykład ten ten tunel centralny trzeszczy To podłokietnik podłokietnik to jest dlatego że on jest miękki komfortowy i fajny ale każdy ruch tak naciśnięcie pod każdym kątem powoduje taki pani na niego otwierającego na 16 kart przejdziemy już do części takiej praktycznej mnóstwo schowków jeszcze drugie wyjście 12 woltów to jest wejście USB A jakieś takie placki mamy bardzo to duże Show naprawdę powiem nie mamy tutaj schowek pod siedzeniem pasażera na gazetę na jakieś ciężkie mam miejsca na umieszczenie kawy mamy tutaj ogromny schowek jest przodu kolejne wyjście 12 V mamy tutaj na w podsufitce bardzo przydatne takie rozwiązanie z poglądami dzięki temu co się dzieje na tylnej kanapie ale też mamy tutaj może przechowywanie okularów w drzwiach mamy całkiem spore schowki które można tam umieścić zarówno w butelkę jak jest formą jest drobiazgów naprawdę jeśli chodzi o przechowywanie ten jest mistrzem ale jak mówię wracając do jakości jeszcze możemy tutaj podejść do drzwi mamy po lewej stronie również miękki podłokietnik jest wszystko naprawdę w porządku ale znowu szarpać za uchwyt drzwi proszę mnóstwo a niego po składanego jakieś Niedbały sposób plastiku i teraz nie wiem czy to jest efekt tego że że Włosi nie dopatrzyli czegoś przy składaniu czy już takie był czy dopiero się po przekładaniu to wszystko inaczej ale gdzieś na etapie montażu coś zostało niedopasowane nie wiem ale ja za tym samochodem to naprawdę nie jest jakieś super przyjemnie doświadczenie właśnie pod kątem takiego obcowanie wszechobecnym trzaskiem z Krzychem i wszystkim tym co kojarzymy z samochodami który na pewno nie kosztują 130000 zł a więc pod kątem plastik całych plastików samych tworzyw jest okej natomiast poskładanie tego tak żeby to nie trzeszczały i było solidne No jest to w tym samochodzie niestety spory problem A już było kiedyś takie auto które ruszania płynnego wymagało naprawdę wielkiej uwagi i to jest bardzo podobny przykład kiedy delikatnie naciskamy bardzo delikatnie da się ruszyć z to jak coś to zrobimy to mniej uważnie wtedy tak Nazwijmy to normalnie to będzie takie tak bardzo mocne tak chętnie wyrywa do przodu i na początku strasznie mi to przeszkadzało To byłoby sportowe dopiero po jakimś czasie nauczyłem się ruszać tym bardzo ostrożnie To jest coś co niestety trzeba by się do tego po prostu przyzwyczaić natomiast jak sprawdza się zawieszenie zakręta przy prędkości 25 na godzinę mało brak abym wyleciał z naszego ronda dodając lekko gazu na cztery koła a więc zawieszenie jest naprawdę tak mnie Inko skonfigurowane samochodem powolutku dostojnie pływamy ale nie jeździmy zbyt ostro dlatego że to po prostu i nie wyjdzie to przede mną mam jeszcze jeden zakręt robimy a teraz poszło lepiej bo miałem więcej miejsca aczkolwiek no widzieliście auto się dosyć mocno przechylił o miękkie zawieszenie komfortowe zawieszenie przede mną garb uwaga przeszło dosyć miękko aczkolwiek zawieszenie pracuje dość głośno tak czy inaczej pokonywanie nierówności Garbów Majka pokonywanie zakrętów mogą być te lepiej i jeszcze może słowo odnośnie skrzynie biegów ma nie ma trybu sportowego natomiast ma tryb manualny może być ale szczerze powiedziawszy tempo zmian biegów jest raczej marne i to chyba ponownie samochód zachęca nas do tego abyśmy wszelkie sportowe myśli i po prostu płynęli do przodu V6 które gwarantuje świetne osiągi przyspieszenie w każdych warunkach Nie bardzo miękkie zawieszenie które sprawia że pójdziemy po drodze niezależnie od tego czy będzie to droga równa Jak teraz wiesz właśnie niezbyt równa jak już teraz i tak czuję doskonale układ kierowniczy który rozleniwia dlatego że jego wspomaganie wydaje się nie maleć nawet przy 130 AVF na dobrą sprawę jest oczywiście wada bo powinien być progresywny ale zespół który będzie relaksu i nic lepszego jedziemy nie musimy przykładać do żadnego przyjeździe tym samochodem żadnego wysiłku wszystko dzieje się prawie sama za dotknięciem i minimalnym przełożeniem minimalnej siły Dobra to cały ten relaks i to takie amerykańskie podejście do konstruowania samochodów konkretnie tego samochodu który został To prawda przemalowany na włoskie kolory ale mimo wszystko pozostaje co do twojego pomysłu na jazdę Amerykaninem ma oczywiście też swoje wady to co się sprawdza w Ameryce czyli przejazd bójka w sąsiednim stanie jest dni jedna długa prosta nic nie muszę robić to jest świetna rzecz w Stanach natomiast niestety w Europie mamy zakręty jestem i tam jest tak że ten wspaniały relaksujący układ kierowniczy nie daje zbyt wiele informacji o tym co się dzieje z przednimi kołami natomiast zawieszenia do miękkość i komfort nijak się mają do mocy która drzemie pod maską dlatego że tak długo jak jedziemy na wprost wszystko jest w porządku Natomiast jeśli wkręca jeszcze robić jakiekolwiek mocniejsze manewry widać 50 na godzinę skończył się prawie natychmiastową reakcją ESP i natychmiastowym piskiem kół tak więc widzimy że miękkość zawieszenia na zakrętach niestety nie służy nam jeśli chodzi o pewność prowadzenia pojazdu także jest to samochód niewątpliwie dobry na długie trasy mi natomiast na krętej ale też na miasto nie jest to do końca idealny samochód bo w mieście dosyć ciężko go zaparkować jest to bardzo duże długie auto natomiast na kręte będziemy cały czas walczyć z przychylając się nadwoziach oczywiście nie możemy zapominać o tym że samochód ma napęd na cztery koła Co sprawia że jesteśmy w stanie tym samochodem jeździ po asfalcie bez obaw i radzi sobie również z lekiem terenem Pod warunkiem oczywiście że kupując ten samochód będziecie mieli dość okazji aby te ceche samochodu Jaki dać napęd na cztery koła przydaje się za każdym razem kiedy Zjeżdżamy z utwardzonej drogi A teraz sprawdzimy czy Fiat Freemont z napędem na cztery koła poradzić sobie z naszą górką atakują Maksymalnie od wzniesienie jest najtrudniejsze i zobaczymy jak poradzić sobie napęd na cztery koła w Fiacie Freemont staram się podjechać bardzo powoli bez rozpędzania się tak aby pokonać go tylko siłę napędu na cztery koła Za pierwszym razem mieliśmy problem z podjazdem samochód ma na tym na cztery koła ja słyszę że te opony z tyłu również pracują ale jest jakiś problem spróbujmy jeszcze raz możesz delikatnym rozp.mz zaatakować tą samą No i teraz się udało aczkolwiek Po pierwsze było to z delikatnym rozpędu m a po drugie jak siedzieliśmy przednia oś było już po drugiej stronie taty No jeszcze nie przyjechała przez szczyt samochód wciąż miał jakiś problem to chyba w dowodzie jeszcze bardziej że ten samochód nie aspiruje do miana takiego prawdziwego crossover A już tym bardziej terenówki a jest jedynie uterenowione kombi Teraz zwrotności producent deklaruje i 11 i 6 m to zawracanie nie dziwię to bo mamy tuś rozstaw osi na poziomie około 2 m 89 cm więc całkiem sporo czy 11 i 6 to odpowiada około 11 który się nieraz kończymy prawie na prawym pasie tym razem stoimy w większej części zdecydowanie na parkingu przeciwnej stronie Kto jest kolejny dowód na to że samochód ten w mieście będzie dość kłopotliwy parastas niedoczynności WBK jest bardzo mięsisty gruby mógł być odrobinę cięższy ma również wielkie lusterko które oczywiście ułatwia cofanie natomiast no zajmuje sporo miejsca to nie jest krytyczny górna krawędź przedniej szyby w bardzo wysoko z kolei lusterko mogą być odrobinę w jak widać delikatnie mi zasłania to na 1:00 że z tej perspektywy słupek a po prawej stronie jest już naprawdę taki dość monumentalny i zabiera sporo gości idziemy dalej między słupkami c i d mamy sporej wielkości okno natomiast ona jest zasłonięte przez jeszcze większy zagłówek w drugim rzędzie z tyłu natomiast rozłożyłem pokazać że jeśli trzeci rząd siedzeń jest rozłożony to do tyłu widoczność jest jeszcze bardziej ograniczone tylna szyba jest Co prawda dostać pionowo ustawiony jest tak daleko raczej nie łatwo jest odnaleźć cię zrozumieć gdzie ten samochód się kończy i jeszcze spróbujemy zaparkować Proszę bardzo po włączeniu biegu wstecznego mamy to linia która pokazuje gabaryty samochodu Kiedy Kręcimy kierownicą te gabaryty absolutnie się nie ruszają a kiedy zaczynamy cofać do auta za nami No widać wszystko i mamy też informacje z czujników to mamy tylko obraz natomiast czujniki są wyświetlane niewskazanie czujników są wyświetlane to między zegarami na komputerze pokładowym więc są ułatwienia parkowania aczkolwiek no z uwagi na takie Anime gabaryty trzeba będzie z nich dosyć często korzystać testowy Fiat Freemont jest wyposażony Alpine sound system który gra Moim zdaniem całkiem nieźle naprawdę słychać to wszystko co trzeba mamy to możliwości oczywiście prawo lewo przód tył przestawiania tutaj Fade in Balance tak dalej mam ekolider który jest ładny narysowany możemy go ustawić w nas słuchać jak to będzie bez żadnych korek jak to będę przy was nakręciłem na maksymalne 100% głośności i gra tak samo 300 na jedną czwartą wstawiając to akurat jeśli chodzi o dźwięk to zapewniam was będziecie zadowoleni po zajęciu miejsce będziemy od razu mocno po trzy zegary i przycisk do uruchomienia silnika więc go uruchomimy i zaraz po jego uruchomieniu mamy tak pytać się że przekręciłem się wszystkie wskazówki na chwilę wyglądało to dostałem jak Słyszeliście pięciokrotny opieprzy dzwonek za to że jeszcze nie jestem zajęty przez jeszcze nie włączyłem nawet draw na na na skrzynię biegów więc chyba jeszcze mi wolna na poprawę świecie bardzo mocno ekran i praktycznie niewiele bardzo przeciwko wózków jest podświetlonych aby je włączyć ich nie wyregulować intensywność podświetlenia wszystkie te zegary należy włączyć światła ale żeby je włączyć bo ja sobie znaleźć bo w tym trybie nie wiemy niestety nie są podświetlone ale teraz znaleźliśmy i włączamy to wtedy są już potwierdzone więc podświetlenie jest ale jego logika jakby jest dosyć się dziwne natomiast to co już w tym momencie podświetlenie zarówno monitora i jak i zegarów jest już o wiele bardziej przyjemne mamy podświetlane przyciski na kierownicy mamy podświetlane przyciski na drzwiach Mamy również tutaj wszystkie standardowe przyciski podświetlone również mamy po poszczególne ustawienia skrzyni biegów jak również dwa miejsca na na kubki z napojami nie po prawej stronie mamy podświetlone jak widać nie sterowanie szybami jak szybą właściwie i jak również zamkiem centralnym na podsufitce nic nie jest podświetlony i to troszkę i brakuje jednego punktu świetlnego wynajęcie sposobu na włączenie tak naprawdę fajnego ledowego podświetlenia to ciekawe przycisk do wyłączania jest sam ręczna się skarbie po prostu na to szkiełko i wtedy wyłączamy musimy ją znaleźć Jak znajdziemy to możemy ją włączyć i świeci z tyłu natomiast mamy podświetlony to do sterowania szybami natomiast na podsufitce mamy podświetlone 3 pokrętła do ustawień systemu multimedialnego który jest dla pasażerów drugiego i trzeciego rzędu siedzeń Smutne jest to że po podniesieniu klapy bagażnika nie widzimy pod nią kompletnie nic ponieważ nie znalazłem tu ani jednego punktu podświetlające go wnętrze bagażnika wyciszenia na postoju 40 i 3 No proszę fałsz Ustka pod maską A to taki piękny wynik ceny Fiata Freemont o zaczynają się od 94500 zł wtedy nie dostaniemy napęd na przód podstawową 107 jednostkę benzynową i automatyczną skrzynię biegów i jak w każdy wersji w remontach 7 miejsc w środku Jeśli chcemy mieć mocniejszy silnik benzynowy to dopłacimy uwaga 37 zł 131500 zł Tyle kosztuje V6 ona ma 280 koni napęd na dwie osie i wyższą wersje wyposażenia launch jeśli widzę Jesteśmy zainteresowani benzyną mamy opcje do wyboru jeśli chcemy kupić diesla mamy więcej możliwości nie może diesel jest jeden 170 konny Multijet wtedy możemy wybrać albo napęd na przód manualną skrzynię biegów albo na obydwie osie i automat w wersjach wyposażenia Urban tańszej i ląd ta najtańsza kombinacja będzie kosztował 118500 zł Natomiast najdroższy Fiat Freemont kosztuje 136500 zł Fiat Freemont RS auto które trudno podsumować dlatego nie jest łatwo umieścić go w odpowiednim segmencie Popatrzcie sami Jeśli porównamy go według długości nadwozia No to trafiamy gdzieś w okolicach Volkswagena Sharana który daje wiele więcej miejsca Jeśli porównamy przedział cenowy to trafiamy być morzem Outlander A czy w kaptiv które z kolei są o wiele krótsze od tego samochodu jeśli pójdziemy w kierunku aut terenowych prześwit to Freemont jest o wiele lepszy od rany ale jednak gorszy od Outlander więc jest to tak naprawdę takie crossover od segmentów które już są segmentów prawda więc on łącze zarówno cechy crossoverów takie hak Outlander i vanów które dają przede wszystkim mnóstwo przestrzeni i Takie rodzinne podejście IP Zaletą tego samochodu że jeśli ktoś Poszukuję właśnie auta które nie jest tak do końca super rodzinny Ale nie jest to też auto takie super terenowe tylko jakąś taką mieszankę to jako ani wam ani terenówka tylko raczej uterenowione duże