Fiat Ducato Furgon 2.3 MultiJet II 130 KM, 2015 - test AutoCentrum.pl #185

Cześć W tym miejscu gdzie zwykle skończymy filmy na Ruczaju w Krakowie zrobiło się teraz co gorąco właściwie to szum nie dlatego że obok ruszyła budowa i Tu jeżdżą ciężarówki ciężkie sprzęty budowlane i dostawczaki i tak jak zwykle nam to przeszkadzało To dzisiaj Myślę że to jest w sam raz dlatego że właśnie ten samochód Fiat Ducato w okolicach budowy wokol gdzie coś się dzieje i coś ciężkiego co ma przewieźć będzie czuł się jak ryba w wodzie Zapraszam na krótkie to jest dzisiaj nie ma w sumie ani warunków bo to jest Okienko godzinne kiedy nie ma padać W Krakowie a nie pod względem wiatru bo właśnie tak ustawiał samochód żeby się schować bo to strasznie wieje więc mam nadzieję że coś pokażę stylistyka aut dostawczych mocno się poprawiło ale ze względu na specyfikę i funkcjonalność która to jest na chyba nigdy nie będziemy mieli do czynienia z pięknym dostawczakiem na szczęście producenci starają się aby przynajmniej detale był ładny i tak jest w przypadku Fiata Ducato z przodu mamy ładne światła które korespondują z dużym grillem oraz przetłoczeń zderzaku z boku mamy oczywiście olbrzymią płaską powierzchnię z kilkoma prostymi przetłoczeniami podobnie z tyłu pionowa ściana 1 pole do popisu dla stylistów to przód i tył Fiat wykonał Kawał dobrej dyspozycji mamy 4 silniki wszystkie oczywiście wysokoprężne podstawowa jednostka ma 115 koni to jest 20 Multi Jet mocniejsza 23 Multi Jet może mieć albo 130 albo 148 i Topolowa 30 177 koni i jest 400 niutonometrów momentu obrotowego będzie się Testujemy stoczyć jest to konwersja która ma 320 niutonometrów momentu obrotowego rozpędza się do maksymalnej prędkości 145a do setki potrzebuję w sumie nie wiadomo ile dlatego że producent się tym nie chwali bo w sumie i po co dodać należy że mamy to sześciobiegowa manualną skrzynię biegów bardzo niewielkie jak na pojazd o tych gabarytach spalanie bo około 7 litrów krople deklaruje producent w trasie szybciej trasie jak na ten samochód wyszło mi około 8 i pół więc naprawdę bardzo rozsądnie natomiast Warto dodać też że mamy bardzo pojemny back 90 litrów Co oznacza że nawet przy szybszej jeździe przyjedziemy Bez tankowania 1000 km w środku nie jest ani zbyt pięknie a nie jest zbyt miękko właściwie to jest tak dosyć surowo i wszędzie są otwarte plastiki ale pamiętajmy to nie jest rodzinny to jest dwóch roboczy i pół się liczy odporność i funkcjonalność a więc Samochód musi być się zrobiony z twardych solidny plastików które będą odporne na co się z tym samochodem będzie działo i funkcjonalność prawda No więc Mamy mnóstwo schowków Zacznijmy od schowka tutaj przed pasażerem piętro wyżej mamy jeszcze jeden schowek większy na pół jeszcze piętro wyżej to jest taki schowek który nawet z tego co widzę ma klimatyzację tutaj po środku mamy miejsce na odurzenie jakiś papierów To jest miejsce na beczek niżej są jeszcze dwa miejsca na kubeczki ja kiedyś w sumie trzy dlatego że z przodu mogą usiąść 3 osoby jak widać oprócz tego mamy to wyjść wejściem USB jest też miejsce na odłożenie telefonu komórkowego jesteś jakiś taki jeszcze dość schowek w pośrodku tutaj po lewej stronie kierowca ma do dyspozycji i tak jest chora nie wiadomo co ale jest no i w drzwiach w drzwiach po obu stronach Oczywiście to jest 1 schowek i tam niżej jest w ogromny schowek Właściwie to tak jak jest a ja właściwie to niektóre bagażniki w samo Co ma mniej więcej tyle litrów każdym razie to jest naprawdę gdzie odłożyć nasze drobiazgi na co dzień więc nikomu to miejsca na takie właśnie obecnie nie zabraknie mamy też system jak widać tutaj jest bogato wyposażona wersja więc mamy też klimatyzacja jak widać tutaj system Możemy też pokazać zgasić startuje startuje zaraz pewnie coś zobaczymy halo ważne okej przyjął dotykowy ekran wszystko jest proste czytelne Myślę że tyle ile potrzebujemy oczekujemy od takiego systemu multimedialnego w samochodzie dostawczym to bez problemu to odnajdziemy można też wspomnieć jeszcze o tych pokrętłach które mówię szczerze powiedziawszy tak dla na pierwszy rzut oka i nie wyglądają zbyt czyta się że że to jest jedno pokrętło to jest drugie pokrętło może zbyt funkcjonalne to akurat odróżnieniu od o całej reszty samochodu nie jest potrzeba to się do tego przyzwyczaić ale to podobno taki uśmiech stylistów którzy powiedzieli że przynajmniej coś musi być tak właśnie jest zrobione nie tak po prostu tylko coś dołożyć dążyli od siebie dodać że o ile miejsca nad głową jest naprawdę sporo wtedy się nawet że osoba siedząca w środku może trzymać się podsufitki nie wiem po co No ja tutaj mam nad sobą No ponad tak pięć palców wolne przestrzenie więc naprawdę jest dobrze ale jeśli chodzi o miejsce na nogi to już tak dobrze nie jest w tej chwili odsunąłem maksymalnie do tyłu tutaj też lekko stronniczy kierownicy kierownicą w szeregu lniany ale niestety polujemy tylko w jednej płaszczyźnie więc po wysunięciu maksymalnie w tej kierownicy dosie ja to mam taką sytuację że na dłuższe trasie Niestety cały czas czuję że 1 cm do przodu i wyłamuje stacyjkę dlatego że moje kolano jest bezpośrednio kontakt czas z tym kluczykiem Myślę że dwumetrowy kierowca tutaj na dłuższą metę nie wyląduje gdzieś w Aso z urwanym kluczykiem To jest jedyny chyba taki problem który który można to o której można wspomnieć i jeśli chodzi o o przestrzeń w środku bo poza tym oczywiście przestrzeni nie zabraknie a nie do osoby siedzącej do prawej stronie a nie do osoby siedzącej na środku to nie ładunkowej wchodzimy albo przesuwne drzwi po prawej stronie albo przez otwierane drzwi z tyłu No i miejsce to jest mnóstwo Są też takie udogodnienia jak tutaj jak ma światełko drugie mamy też różnego rodzaju uchwyty zaczepy i to wszystko co prawdopodobnie jest niezbędne dla fachowców do których się nie zaliczam jeśli chodzi o jazdę samochodami do tego aby przymocować nasze bagaże Nasze towary i bezpiecznie przewieźć i do celu nie widać moje torby fotograficzne bez problemu się tutaj mieszczą 13 m3 w przestrzeni ładunkowej więc miejsce jest naprawdę sporo na wysokość ma metr 93 Chociaż chyba więcej do tego że ja bez większego problemu jestem w stanie to wyprostować na długość mamy 3 m 70 cm szerokość wynosi prawie 1,90 tutaj między nadkolami trochę mniej bo metr 40 dopuszczalna masa całkowita do 3 tony i 300 kg a na tylną oś możemy załadować maksymalnie 1900 kg akrylu Pasażerska znajduje się jeszcze który w sumie nie wiadomo czemu służy bo nie wiem jak można było go wykorzystać Szczególnie jak się ma do dyspozycji aż 13 m sześciennych ale jest pomóżcie mi proszę zagadkę jest to okienko pomiędzy częścią bagażową a pasażer ską dobrze ale dlatego to okienko jest otwierane gdzieś z tyłu nie może być nikogo podczas jazdy Chyba że po to żeby kierowca nie wiem jedną ręką przetrzymywał bagaże niezbyt dobrze znaną co zamocowany na zakrętach po co to okienko jeszcze ktoś jeździ takim samochodem na cały dzień może nie w komentarzu napiszę o co chodzi po co okienko nowe po co otwierane okienko wyobrażenie gwiazdy nie będę długo opowiadał bo to jest trochę nie moja bajka ja jestem przyzwyczajony do aut osobowych więc porównaniu do osobówek siedzisz i oczywiście znacznie wyżej widać wszystko na około między nimi wielkie lusterko podwójnym które pomagają Iza zorientowanie się gdzie jesteśmy na parkingu i w tym aby właśnie nie uszkodzić sobie opon bo to wszy naprawdę do tego kamera cofania która pomaga naprawdę podczas parkowania zrobiła się dzięki niej Można by powiedzieć że parkowanie tym prawie szczęście metrowym kolosem jest prawie że łatwe jest tylko je przy której naprawdę ciężko sobie poradzić bez pomocy Bez pasażera mianowicie jeśli wyjeżdżamy pod pewnym kątem tak w lewo bardziej do do drogi skręcimy delikatnie w lewo to okazuje się że obserwowanie co na tej głównej drodze jeździ tam z prawej strony jest praktycznie niemożliwe Nie ma takiego konta lusterka i nie ma możliwości takiego wychylenia się aby upewnić się czy coś z prawej strony nie Nadjeżdża Ale to jest chyba jedyny minus jeśli chodzi o widoczność bo to naprawdę Dzięki tej wielkie lusterkowy kamerze całkiem się jeździ mimo tych wielkich gabarytów w po miałbym też o silniku który jest drugi od dołu ja tego samochodu niby ładował oczywiście jakoś bardzo mocno można powiedzieć że jest pusto cały czas więc być może kiedy będziemy wozić maksymalnie czy 300 to przyda się mocniejszy silnik ale szczerze powiedziawszy ten stół trzydziesto konny silnik przy takiej jeździe na lekko w zupełności wystarczy jeśli chodzi o przyspieszenie to nie może robi masaż pleców i jeśli chodzi o elastyczność na trasie więc na pusto jest okej ale oczywiście auto służy temu aby wozić przeważnie pewnie ciężkie rzeczy więc jeśli ktoś będzie przeważnie jeździ właśnie z ciężkim ładunkiem to dla niego właśnie są te mocniejsze silniki do ciągników nie będę umawiał zbyt szczegółowo dlatego że w wersji tego samochodu No mieliśmy w sumie jak się pokombinuję z różnymi rozstaw ramion się rozbudowany na odbudowanie przebudowa mnie ponad 300 W związku z tym że podstawowa wersja najtańsza z postawą silnikiem 5 biegowy manualem kosztuje 97000 zł bez żadnych promocji natomiast najdroższa kosztuje 180 tysięcy zł i w tej cenie dostaniemy największy rozstaw rozbudowane wersję nadbudowy i najmocniejsze oczywiście 3-litrowy 170 konny silnik jeśli chodził konkurencje to jest znana Boxer Sprinter Crafter Master Jumper Fiat Professional od dawna zajmuje pierwsze miejsce w rankingu sprzedaży samochodów w Polsce i nowe Ducato pokazuje że to nie jest przypadek auto ma szeroką paletę silników ma też wiele możliwości No jakby reklama przed chwilą pojechało Popatrzcie tutaj przyjeżdżają 2 Fiaty Ducato żeby nie było właśnie miałem skończyć podsumowanie na tym że samochód jest bardzo bardzo dobrze wyceniony co jest najważniejsze dla firmy y i firmy chętnie kupują I w tym momencie przejeżdżają obok samochody właśnie 2 i właśnie także podsumowanie zrobiło się samo teraz szybkie testy duszności słupek A jest bardzo gruby ale jest tak daleko od w sumie nie przeszkadza szyby są wielkie 100 prawdziwe akwarium jak widać tutaj w zewnętrzne lusterka są wielkie podwójne wszystko w nich widać zewnętrznego lusterka Nie nie będę narzekał na to że jest za nisko po prawej stronie tutaj jest dosyć duży fragment połączony słupek a plus mamy to duże lusterka ile to minimalnie może coś tam przeszkadzać ale jeszcze raz w konfrontacji z Pozostałą powierzchnię przeszkloną to naprawdę na boki i do przodu nic nie brakuje do tyłu też żeby włączyć tutaj po włącz widzimy że jest kamera cofania która znakomicie pomaga podczas parkowania przy rozstawie osi powyżej 4 m Fiat obiecujesz że średnica zawracania wyniesie około 14 m no i zobaczcie jak to wyjdzie w praktyce wyciszenie na postoju 48 i 4