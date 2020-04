Fiat 500 1.3 MultiJet 95 KM, 2014 - test AutoCentrum.pl #151

smartfony na rynku pozostało już niewiele modeli których produkcja ciągnie się przez kilkadziesiąt lat czy przez kilka generacji I choć samochód testowany dzisiaj przeznaczyli Fiat 500 miał niewielką ponad 30 przerwę w produkcji to jednak ta nowa dzisiejsza 500 wciąż nawiązuje do swojego kultowego poprzednika czyli auta które cieszyło około w latach 50 60 czy do połowy lat 70 i choć Fiat popuścił wodze fantazji i tworząc takie szalone modele jak 500 C 500 L czy ostatnio zaprezentowane 500 to jednak ta zwykła 500 wciąż cieszy się szacunkiem i sympatią kontynuując tradycję sprzed kilkudziesięciu lat Zapraszam na nasz test Fiata 500 omawianie wyglądu Fiata tak trochę jak omawianie wyglądu rzymskiego Koloseum nie się nawet nie widziałeś tego na żywo to wiedziałeś to na pewno na pocztówce w filmie Czy choćby na zdjęciu w internecie i to Fiat 500 Oczywiście do swojego oryginału sprzed kilkudziesięciu lat mamy to okrągłe światła niewielki grill z takimi charakterystycznymi chromowanymi wąsami opadający tył czy też Taka ogólna Mont Blanc wata sylwetka mówi się o tym że ten samochód jest autem dla kobiet chociaż 4 stereotypu łamie dosyć skutecznie odmiana Abarth 500 warto też wspomnieć o wielu I nieograniczonych niemal możliwościach Patrz koloryzacje dzięki czemu Zawadzkiego auta można zrobić niezłego ulicznego rozrabiaka i teraz ten przyjemny moment otwarcia maski Dlaczego Dlatego że jest pod nią ciepło mamy to plus dwa więcej jest naprawdę potrzeba poszukiwania ciepła To jest akurat znaczek Nie dotykać i to jest najlepsze miejsce wcale nie jest gorący Dlaczego Dlatego że ten silnik nie marnuje swojej energii na ogrzewanie tego co jest pod maską tylko wszystko idzie w ruch Dzięki czemu ten wysokoprężny silnik 1 Multijet jest niezwykle oszczędny ale Zacznijmy od silników benzynowych są dwa w trzech wariantach mocy więc mały 12 wolnossący który ma łatwo zapamiętać 69 koni z to dla mnie to na metry natomiast jesteś silnik słynny dwucylindrowy turbodoładowany 0 twinair który może mieć albo 85 albo 105 koni mechanicznych brata jest do naszego Diesla pojemność dokładnie 1248 cm3 90 koni mechanicznych i 200 niutonometrów dostępnych Bardzo nisko bo od 1500 obrotów na minutę Niestety nie udało nam się zmierzyć przyspieszenie do setki więc podaję dane producent 10 i 70 sekundy natomiast maksymalna prędkość nie mierzyłem 180 km na godzinę bardzo ciekawie prezentują się spalanie poniżej 4 litrów trasie poniżej 5 l o w nie są to wartości dalekie od prawdy natomiast z bakiem o pojemności 35 l zaledwie 35 litrów kiedy będziemy mieli pod maską ten silnik zajedziemy naprawdę daleko do tego na trasie da się zejść poniżej 4 litrów i to bardzo dobrze poniżej czterech dzięki czemu nawet takim z takim chłopakiem jesteśmy w stanie z Krakowa pojechać nad morze i jeszcze zostanie nam nie pięćsetka zwykłej wersji nie jest oczywiście w demonem prędkości od tego jest Abarth ale Posłuchajcie Jak brzmi diesel muszę powiedzieć że nie najgorzej Szczerze powiedziawszy sam się nie spodziewałam że że da się wkręcić na takiej obroty i że będzie w tym brzmiało tak dość w środku to brzmi różnie kiedy stoimy na światłach Posłuchajcie sami to diesel to słabo wyciszony kiedy jedziemy po mieście No też diesel to tak przeciętnie wyciszony ale kiedy naprawdę dodamy gazu brzmi całkiem nieźle chyba nie ma lepszego co na to aby zrobić wnętrze samochodu tanio bez narażania się na krytykę jak to zrobić No zrobić to Stylowo i to bez wątpienia 500 się udało popatrzcie w detale wnętrz Popatrzcie na to dumny prezentowanie pięćsetki popatrzcie na te charakterystyczne na przyciski na te okrągłe zegary to wszystko sprawia że czujemy się w tym samochodzie po prostu jak niezwykłe czymś co nie tylko zostało stworzone po to aby było jak najtaniej bo umówmy się tutaj miękkich materiałów zbyt wiele nie uświadczymy A to że to tak właśnie miało być bo tego wymaga styl który został to narzucony potwierdzając to moje słowa Tutaj wszędzie jest oczywiście twardo tutaj mamy plastiki różnego rodzaju ale wszystkie są twarde Kto jest na kierowany to jest takie chropowate to a gdzieś na drzwiach również mam oczywiście masz do plastyki to na podłokietniku Uczyłam się Jest dobrze Jest mięciutka oczywiście nie jakoś tak super miękkie ale jednak nie jest to łokietnik długo jak ileś wszędzie jest oczywiście twarde tworzywo o to też twarde tworzywo to nie dziwię widać też oszczędności jeśli chodzi o tutaj o sterowanie szybami elektrycznymi tutaj że łatwiej to zrobić niż gdzieś tutaj doprowadzać sterowanie tymi szybami na drzwi Myślę że jakbym dłużej poszukał znalazło mi jeszcze parę oszczędności na przykład tutaj jak zobaczę cię w nocnych ujęciach i nie ma żadnego światła ale Podsumowując wnętrze tego samochodu choć nie jest miękkie nie razi choć nie jest jakieś takie supernowoczesne absolutnie tego nie brakuje dlatego że jest pomysł tego wnętrza oparty na stylu na tradycje na korzenie w 500 i ta sztuczka świadkowie niewątpliwie się udała ale teraz mnie tak naprawdę pięta achillesowa 500 Przynajmniej dla dwumetrowca bo są dwa problemy pierwszy Problem jest taki że hotel daje się regulować na wysokość ale niestety tylko w stronę dla mnie przynajmniej to jest najniższy ustawienie i w tym ustawieniu Proszę spojrzeć Ja już jestem głową wewnątrz okna dachowego ale ma to też swoją dobrą stronę i to w niespodziewane miejscu to wyszło kiedy próbowałam dopasować zagłówek ze sobą okazało się że to jest już najwyższy ustawienie więc gdyby się coś stało gdyby ktoś miał we mnie uderzył No to proszę bardzo moja głowa obcasie od tyłu okna dachowego O proszę bardzo jestem uratowany to oczywiście żart ale widać że tutaj wolałbym mieć możliwość opuszczenia delikatnie tego fotela bo jestem za niestety co kocha jednocześnie wyregulowanie zagłówka aby był wyżej jest jeszcze jeden problem a mianowicie regulacja tylko w jednej płaszczyźnie w górę w dół niestety nie ma to możliwość wzięcia kierownicy co by pomogło przy twojej operowaniu na pedałach dlatego że moje kolano prawe tutaj przede wszystkim niestety koliduje z tą kierownicą również przy wysiadaniu delikatnie tutaj już przycisnąć jeszcze to nie jest problem duży ale już niestety jest No i teraz próbujemy sprawdzić co można tutaj załatwić wchodząc na tylną kanapę zajęcie miejsca nie stanowi jakiegoś jakiego kłopotu zatrzaśnięcie fotele za 2 metrów to może nie będę tego robił bo to jest oczywiste że to jest za mało miejsce na to ale teraz przesunąłem to ten potem bardzo maksymalnie do przodu jeszcze podniosłem poparcie i w tej konfiguracji jestem w stanie z tyłu usiąść z tyłu tutaj dotykam kolanami na fotele ale to jest miękkie obicie więc siedzę bez problemu nad głową jest prawie dużo miejsca właściwie delikatnie muszę się pochylić to dlatego że tutaj niestety podsufitka o pada mi na głowę ale tutaj w tym na tym odcinku prawie że byłbym w stanie się wyprostować Więc wysokość jest nieźle na długość ma to zależy od tego kto siedzi przed nami więc wiadomo to jest oblany ale nie aż tak jakoś druzgocącą co jeśli chodzi o Komfort tutaj dla siedzących z tyłu No to mamy to miejsce na makóweczki mamy też 2 schowek i no i cóż to jeszcze znalazłem jeszcze haczyk na powieszenie jakieś płaszcza oczywiście ktoś nosi tej długości płaszcz No i tyle w zasadzie więc sprawdź mi teraz co jest w bagażniku bagażnik Fiata 500 oferuje nam 185 litrów pojemności Czyli jak na ten segment No to mniej więcej co możemy się po nim spodziewać nie jestem duży bagażnik a szczególnie teraz kiedy jestem akurat w takiej nietypowej sytuacji że mam uszkodzoną jedną oponę i pod podłogę tego bo musiała się znaleźć tutaj pełnowymiarowa oponę czyli 185 55 15 dobrze się tego nauczyłem na pamięć bo dzisiaj akurat nową oponę i ona tak długo nie mieści żeby to ta podłoga była płaska Tym niemniej kiedy była w tym miejscu dojazdówka która teraz się znajduje prawda z przodu to ona się mieściła bez problemu i tutaj ja wielokrotnie mówiłem że to dobrze Kiedy zna mnie z zestawu naprawczego jest choćby dojazdówka Może nie pełnowymiarowe koło ale jednak jest to mam konkretny żeby przykład bo dzięki temu miałem dojazdówkę w ogóle dalej dlatego że widzieliście pewnie na innym filmie Zachar off gdzie pokazywałem dziura w oponie była taka że można było tam włożyć palec jeśli tej pojemności nam zabraknie też złożyć oparcia foteli jednym ruchem składamy raz dwa i w ten sposób uzyskujemy 520 litrów pojemności całkiem ale zwróć uwagę na jedną rzecz i to pozytywną rzecz mianowicie Jeśli porównamy to oczywiście nie mamy to płaskiej podłogę bagażnika lesie porównamy jej kształt ze Skodą Citigo czy też Oplem Adamem to tam różnica wysokości była taka ogromna tutaj może nie jest to płaskie ale to jest jednak znacznie mniejszy Przeskok wysokości w porównaniu do tamtych samochodu więc jest większa szansa do przedmiot na przywiezienie czegoś się takiego dłuższego aby ta podłoga całej długości mogła być przydatna i jeszcze uwagę do zamykania mianowicie tutaj Włosi na pół bo mamy to taki oto sposób na zamykanie niezbyt wygodny to się jeszcze tak Skleja razem więc w sumie w praktyce to ja zawsze zamykam to w ten sposób a to przez do wygodnych powiem że Fiat 500 miał trochę pecha dlatego że przesiadłem się na to auto z BMW 750d jak się domyślacie różnica w komforcie w różnego rodzaju wrażenia była olbrzymie i to nie na korzyść Fiata 500 ale to oczywiście samochody nieporównywalny więc nie można było tych wrażeń traktować poważnie Dlatego też jeszcze Kiedy zacząłem tak odruchowo jak się tego samochodu zbierać pierwsze wrażenie pierwsze w swoje własne opinie to z definicji Wszystkie kazałem sobie zapomnieć chociaż tak nie do końca Więc powiem tak pierwsza rzecz mi się rzuciło w oczy że w tym samochodzie dwumetrowe jest przynajmniej nie ma łatwego życia Dlatego że się niezwykle wysoko pierwsza rzecz którą chciałem zrobić to wyregulować fotel na wysokość chciałem go obniżyć ale niestety to jest najniższa pozycja A ja już siedzę Niestety z głową w podsufitce właściwie to w oknie dachowym więc można zrobić tylko wyżej z mojego punktu widzenia tylko gorzej druga rzecz wycisz i to jeszcze wsiadasz do samochodu miałem ciepły silnik rozgrzany silnik było lepiej natomiast kiedy odpalamy ten silnik rano pierwsze chwilę po odpaleniu pierwszy minutę po odpaleniu to jest tego się nie da zapomnieć też silnik po prostu hałasuje i to w takim najbardziej charakterystycznym disowskim charakterze czyli coś co z wolelibyśmy mieć wyciszone No tak jak powiedziałem to były pierwsze wrażenia po których których próbowałem zapomnieć Nie udało mi się tak do końca Więc o nich opowiadam ale to są niezakłócone co prawda udają że się przesiadłem akurat Z750 Ale po dłuższej jeździe muszę powiedzieć że wciąż prawdziwe rzeczywiście siedzę za wysoko rzeczywiście w samochodzie nie należy do perfekcyjnych ale zmieniły się to że przestało mi to tak bardzo przeszkadzać dlatego że mnie coś co rzuca się w oczy tak bardzo zaraz po dwóch trzech dniach jazdy okazuje się być no to jest taka samochodu i teraz pytanie tylko z czym te cechy zostawimy aby uznać że to jest do wybaczenia albo też uznać że tak być nie może no i okazuje się że tutaj akurat na plusy i to bardzo mocno na plus działa to że mamy do czynienia akurat z 500 z 500 cm ogromne tradycja korzenie i taką historię która no i taki wygląd takie twój styl który sprawia że zbliżając się do tego samochodu wsiadając do tego samochodu w widząc jego sympatyczną mordkę i widząc Widząc to wszystko co widzimy w środku to jest to stylowe wnętrze to wszystko każe zapomnieć o tych paru mankament ach Tym bardziej że tak jak powiedziałem za wysoko fotel No to czuje pewnie tylko dwumetrowiec za głośno Okej to czuję każdy Ale z drugiej strony ten samochód czy jest niezwykle ten silnik jest niezwykle oszczę pobiło wszelkie rekordy które dotychczas były na na moim pomiarze 90 km na naszej Krakowskie obwodnicy był Pop bardziej oszczędny a jednocześnie to nie jest auto którym koniecznie będziemy ostatnie na światłach dlatego że może 95 koni dzisiaj nie robi na nich mi jakiegoś specjalnego wrażenia ale pamiętajmy mamy to do małym miejskim samochodem gdzie 95 koni plus dizofski moment obrotowy 200 niutonometrów to jest dobre zestawienie które pozwala naprawdę fajnie jeździć i jeszcze jedna rzecz a mianowicie Wydawało mi się że miejski samochód i na autostradzie przez 140 to będzie masakra 4000 obrotów hałas i piłowanie uszu i okazało się że wcale nie jest tak że stopniowane że Piąty bieg wypada gdzieś tak daleko że przez to 40 mamy 3000 obrotów na minutę i jest dobrze i jeszcze jedna rzecz a mianowicie zawieszenie to jest dosyć się twarde takie sztywne samochód świetnie trzyma się drogi dzięki temu Chociaż szczerze mówiąc na miasto Ja bym wolał Ja bym wolał nieco bardziej komfortową w nie jeździmy przecież po mieście z dużą prędkością agent tutaj trzymanie się jakieś ekstremalne w zakrętach nie jest tak bardzo krytyczny to bym Szczerze powiedziawszy zmienił Chociaż nie mówię że każde wsparcie od razu prawda kończy się bólem kręgosłupa absolutnie nie wiem tylko że to wszystko czuć no i może na koniec jeszcze można wspomnieć o tym trybie City które naprawdę Zmień tryb działania układu kierowniczego i nie i to ja akurat tego nie korzystam ale umowę sobie wyobrazić że niejeden kierowca na właściwie to nie jedna pani jeżdżące tym samochodem będzie sobie to bardzo chwaliła ekran przed kierowcą jest ciekawie zaprojektowany w ten duży okrągły monitor wyświetla to prędkość jak widać i różne inne informacje Natomiast to po prawej po pewne dodatkowe dane takie jak obroty czy tutaj taki wskaźnik ekojazdy nie to wszystko już jest trochę mniejszy teraz jeszcze żeby cieszy po paru dniach wciąż nie odczytuje tego intuicyjnie ciąży gdzie te obroty są trzeba się chwilę przyzwyczaić Na to nie to 6 to duży problem to jest kwestie przyzwyczaję wszystkie przyciski na kierownicy z całą Oczywiście podświetlony podobnie przyciski Jak i każdy jeden przycisk na konsoli centralnej tutaj niżej widzimy też wejście USB wyjście 12 mol to więc wszystko co należy będziemy chcieli przyciskać w nocy na pewno jest podświetlone trochę mi brakuje podświetlenie to na podsufitce a szczególności brakuje mi na podsufitce jakieś diody który wyrzucał na ten czarny obszar to po środku bo to kryje się nie tylko skrzynia biegów która akurat tutaj nie lewarek bez problemu Myślę że ona macamy w nocy natomiast jest bardziej z tym co odłożymy do schowków bo to jest taki jeden z holeczek to jest miejsce dla kubeczki No i to w nocy niestety po odłożeniu tego kubeczka czy też przysłowiowego telefonu Niestety nie to kompletnie w ciemności światła z przodu światła z tyłu i podświetlenie bagażnika pilot zapowiada że 500 będzie miała 9 m 80 cm średnica zawracania i szczerze powiedziawszy i ja się spodziewałem że będzie mnie i dlatego że mamy to rozstaw osi 2 2 m 30 cm a to jest samochód miejski tymczasem Proszę spojrzeć jesteśmy praktycznie ładnie za parkowanie na parkingu po prawej stronie nawet koło nie dotyka drogi więc Szczerze powiedziawszy jeśli chodzi o zwrotność 500 Jestem bardzo rozczarowany teraz test widoczności słupek A jest dosyć gruby ale z tej perspektywy to się tak bardzo w oczy nie rzuca zewnętrzny dość duża jest szczególnie jak na takie niewielkie auto górna krawędź przedniej szyby dość wysoko natomiast wewnętrzne lusterko i już na dwumetrowca będzie stanowiło pewną przeszkody się rozglądanie się na to widać po prawej stronie słupek a z tej perspektywy jest już wyraźnie zbyt szeroki szczególnie o podstawy na szczęście jest to przerwa między nim a zewnętrznym lusterkiem więc to trochę ułatwia byłem na parkingu to jest taki charakterystyczny okienko nie z tyłu i bardzo szeroki słupek C Ja rozumiem że włosy po prostu chcieli nawiązać do tradycje stąd taki a nie inny kształt nie będzie jednak problemy z parkowaniem z uwagi na to że tylna szyba jest dosłownie parę centymetrów Proszę bardzo ja i nawet dotykam więc jeśli ktoś się będzie chciał to myślę że spokojnie zrozumie gdzie ten samochód się kończy gdyby jednak potrzebował wsparcie do Fiat przewidział to czujnikiem parkowania Proszę bardzo to na ekranie wyświetla się informacja z trzech czujników parkowania jak widać możemy jeszcze odrobinę wycofać wycofane jeszcze trochę dostajemy informację jak widać podpowiedzi z komputera jest czujników płynu więc na parkingu Myślę że w każdy sobie poradzi postoju 49 B7 najtańsza 545600 zł i to jest cena bez klimatyzacji za którą musimy dopłacić 4000 zł w efekcie najtańsza z klimatyzacją będzie kosztowało już prawie 50000 zł ale uwaga są upusty są promocje a więc se wersję z klimatyzacją w podstawowej wersji silnikowej czyli 1,69 koni wyjedziemy z salonu już za niespełna 40000 zł i chcemy mieć wersję z mocnym silnikiem benzynowym 09 twinner 105 koni to w wersji Kult wersje wyposażeniowe Kult zapłacimy za nią 69000 zł znów i jeszcze nie usnę to jest promocje Jeśli interesuje nas silnik Diesla to zapłacimy za niego w wersji Long akurat testowany przez nas 66006 i znów bez promocji 1 zł efekcie będzie taniej konkurencja w tym segmencie jest bardzo mocno ale Skupmy się na modelach młodzieżowych a Więc zacznijmy może od góry czy najdroższego z tego zestawienia Smart który kosztuje 49000 zł jest też tańszy Opel Adam który kosztuje 43300 zł a więc już trochę taniej od Fiata 500 cennik owo przynajmniej bo reszta konkurencji jest już poniżej 40000 zł a więc mamy i Citroena C1 który kosztuje 37700 zł czy ewentualnie Renault Twingo który kosztuje 35900 zł nasze testy na 500 nie miała łatwego życia bo spotkało ją w redakcji i parę przygód nawiasem mówiąc słowo nasza 500 jest w tym bardziej uzasadnione bo produkcja Fiata 500 w Tychach trwa w najlepsze Ale wracając do przygód to była niezła huśtawka emocji bo na początek przesiadam się na Fiat BMW 750 b i przyznał że pierwsze wrażenie były średnio pozytywne natomiast a później było już tylko lepiej aż była kulminacje pozytywnych wrażeń na auto Gdyby się okazało że ustanowiła 500 z tym silnikiem nowy rekord najniższego spalanie przy 90 km na godzinę a potem niestety krótko po tym pomiarze wpadł w dół wraz ze swoimi emocjami które też zaliczyły dół bo rozwaliłem jedną z opon Oczywiście to nie była wina 500 ale jakoś to się tak skojarzyło No więc potem musiałem odbudować zaufanie obejrzałem ten samochód jeszcze raz Rozejrzałem się przejechałem się Ty no cóż tak to jest z tymi kultowymi samochodami ich następcami te korzenie Tetra pochodzące z lat 50 60 70 to wciąż działa i jak każdy samochód Fiat 500 też ma swoje minusy i plusy wady i zalety ale jakoś tak się tym kultowym samochodem dużo łatwiej te minusy się wybaczę