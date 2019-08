Fiat 126p (maluch): za ile można kupić obecnie kultowy samochód z dzieciństwa?

Dla wielu "maluch" był pierwszym samochodem w życiu, wielu wiąże z tym autem różne ciekawe historie czy rekordy. Wspomnienia są pozytywne lub negatywne, ale faktem jest, że aut z roku na rok ubywa, a te zadbane są coraz droższe. Za ile faktycznie można kupić Fiata 126p?

Maluch jest wciąż w cenie i jeśli jest w dobrym stanie, nie traci na wartości (East News, Fot: Arkadiusz Ziolek/ East News.)

Aby odpowiedzieć na to pytanie zajrzeliśmy na popularne serwisy ogłoszeniowe. Poszukiwania odpowiedziały na wiele pytań. Na przykład: ile kosztuje najdroższy "maluch" na sprzedaż? Odpowiedź: 100 000 zł! Jednak ogłoszenie to jest wyłącznie eksperymentem trwającym już lata. Nie należy go traktować poważnie.

Drugi najdroższy Maluch kosztuje 69 900 zł. Ma być w stanie oryginalnym, idealnym i pochodzi z 1978 r., czyli z pierwszego okresu produkcji.

Bardziej realne, maksymalne ceny za ładnie zachowane auta to ok. 30 tys. zł. Bez problemu jednak kupicie "malucha" w cenie 15-20 tys. zł, z tą różnicą, że albo po odbudowie albo wersje mniej interesujące z punktu widzenia kolekcjonera. W tym przedziale mieszczą się już samochody po modyfikacjach, m.in. z obciętym dachem czy po tuningu.

Poniżej 15 tys. zł zwykle wystawia się auta utrzymane jeszcze dobrze, ale nie są to wypieszczone, odmalowane, wypolerowane sztuki. Nie oznacza to jednak, że nie warto – wręcz przeciwnie, często są to po prostu rozsądniej wycenione pojazdy.

Poniżej 10 tys. zł są już auta wymagające niedużych remontów, zwykle z powodu korozji, a za 5000 zł kupicie już samochody zwyczajnie brzydkie. Co też nie oznacza, że nie warto takich kupić. Zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na remont, a w przypadku "malucha" nie jest to ani duży wydatek, ani żaden problem.