Ewa Chodakowska była widywana w ferrari, ale na co dzień jeździ czymś zupełnie innym

W 2018 roku głośno było o zdjęciach Ewy Chodakowskiej, która wsiada do białego ferrari. Ulubiona trenerka Polek częściej zdaje się jeździć czymś bardziej "zwyczajnym". Na Instagramie i Facebooku pozuje przy niebieskim kabriolecie.



Nie jest to zwykła wersja brytyjskiego auta. Po pierwsze, Chodakowska wybrała wersję z otwieranym dachem. Po drugie, to mocniejsza odmiana Cooper S, która pod maską ma 2-litrowy silnik o mocy 192 KM. Sprint do setki trwa trochę ponad 7 sekund, a prędkość maksymalna to 230 km/h. Nie jest to poziom ferrari 458 italia, ale jak na miejski samochód, wartości imponują.