Elon Musk ukradł pomysł? Trzech Brytyjczyków próbowało zanim to było modne

Wtorkowy udany start rakiety Falcon Heavy zostawił po sobie spore echo w internecie. Okazało się też, że nie była to pierwsza próba wysłania samochodu w kosmos. Poprzednia faktycznie się odbyła, ale nie udała.

W dziewiątym sezonie popularnego programu telewizyjnego Top Gear, prowadzący program Richard Hammond, James May i Jeremy Clarkson postanowili wysłać samochód w kosmos. Przerobili samochód Robin Reliant, na kształt wahadłowca. Później pozostało go tylko umieścić na rakiecie, która wyniesie go w kosmos.