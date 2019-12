Elektronika dla kierowcy. Świetne gadżety pod choinkę

Nowoczesnego kierowcę poznasz po tym, że potrafi wykorzystać wszystkie atuty, które dają nowoczesne technologie. Gadżety, które ułatwiają jazdę, nie muszą kosztować wiele, z pewnością jednak przydadzą się w aucie. Warto zainspirować się przy wyborze świątecznych prezentów.

Nawigacja GPS to prawa ręka profesjonalnego kierowcy (Fotolia, Fot: Igor Mojzes)

Niezależnie od tego, czy stawiasz na praktyczny drobiazg, czy razem z bliskimi planujecie jeden porządny prezent, warto dobrze zastanowić się nad zakupem.

Nawigacja zamiast smartfona

Obecnie coraz więcej osób woli korzystać z map dostępnych na smartfonach niż z klasycznej nawigacji. Taki zabieg jest wygodniejszy, choć przyczepienie telefonu do przedniej szyby i kilka godzin w trybie czuwania mogą negatywnie odbić się na kondycji baterii i samego smartfona. Nawigacja samochodowa jest natomiast przystosowana do ciągłej pracy w trudnych warunkach, a dodatkowo możesz mieć pewność, że mapa nie zniknie w kluczowym momencie, ponieważ ktoś do ciebie zadzwoni.

Przy wyborze urządzenia warto zwrócić uwagę na jasność i przejrzystość systemu operacyjnego, a także częstotliwość aktualizacji map. Obecnie większość nawigacji proponuje użytkownikowi bezpłatną i bezterminową aktualizację map. Wystarczy podłączyć urządzenie do komputera z dostępem do internetu i postępować zgodnie z wytycznymi. Nowoczesny sprzęt pozwala wytyczyć najkrótszą, najbezpieczniejszą lub najbardziej ekonomiczną trasę, a także dostosować rozmiar auta do warunków i ograniczeń na drodze.

Rejestrator jazdy

Podczas niektórych kolizji drogowych trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć, kto ponosi winę za zdarzenie. Aby w razie wypadku łatwo udowodnić swoją niewinność, lepiej będzie zainwestować w niedrogi wideorejestrator. Wystarczy nawet sprzęt z niewielką, wbudowaną pamięcią i możliwością zapętlania nagrania.

Przy wyborze należy jednak zwrócić uwagę na jakość, obecnie standardem jest rozdzielczość Full HD i częstotliwość odświeżania około 30 klatek na sekundę. Dobry rejestrator powinien mieć również szeroki kąt nagrywania, który pozwoli uwiecznić wszystkie ważne szczegóły. Podczas jazdy nocnej przyda się też sporej wielkości matryca, dzięki czemu szumy będą zdecydowanie mniej widoczne, a obraz wyraźniejszy.

Zestaw słuchawkowy

Używanie podczas jazdy sprzętu, który może rozproszyć uwagę kierowcy albo zmusić go do oderwania rąk od kierownicy, jest surowo wzbronione i może wiązać się ze sporym mandatem. Osoby, które chcą być w kontakcie z innymi, mogą skorzystać z zestawów słuchawkowych. Zamontowana w urządzeniach bateria wystarczy na wiele godzin rozmów, a jakość dźwięku będzie znacznie lepsza niż w przypadku słuchawek czy włączenia trybu głośnomówiącego w telefonie. Urządzenia mają zasięg pracy do 10 metrów i można do nich podłączyć kilka urządzeń. Ta funkcja przyda się szczególnie wtedy, gdy w ciągu dnia korzystasz z kilku telefonów.

Drobiazg dla bliskich

Dobrym pomysłem na niewielki podarunek dla kierowcy będzie brelok doczepiany do kluczy, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne akcesoria pozwalające wydostać się z auta w razie wypadku. Praktyczny nożyk do cięcia pasów i zbijak do szyb pozwolą wyswobodzić się z potrzasku w przeciągu kilku minut.