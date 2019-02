Dziewczyna zatrzymała auto. Nie zamierzała zejść z drogi

W powiecie skarżyskim nocą kierowca BMW miał dość dziwną sytuację na drodze. Nie dość, że napotkał idącą środkiem dziewczynę, to ta go jeszcze zablokowała. Cel? Będziecie zaskoczeni.

Kierowca BMW , jadący nocą, dość wąską drogą, przeżył dziwne wydarzenie. Gdy mijał się z innym autem, zauważył dziewczynę, idącą środkiem, po linii oddzielającej pasy ruchu. Akcja wygląda jak w horrorach, gdy nagle przed światłami pojawia się zjawa. Jednak ciąg dalszy to już komedia.

Dziewczyna nie tylko nie zamierzała zejsć z jezdni, ale zablokowała nagrywającemu zdarzenie kierowcy drogę. Ten został zmuszony do zatrzymania pojazdu, ale to nie koniec. Dziewczyna od razu zaczęła szarpać logo jego auta. Najwyraźniej mocno jej zależało, bo aż odłożyła torebkę, by się mocniej zaprzeć. W końcu jej się nie udało, a gdy nadjechał inny pojazd, zabrała się za niego.