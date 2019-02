Dwie godziny akcji drogówki. Kontrola ujawniła jednego kierowcę na podwójnym gazie

Na autostradzie A1 w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim realizowane były działania "Trzeźwa Autostrada", podczas których mundurowi kontrolowali trzeźwość kierowców. Akcja skierowana była przede wszystkim przeciwko tym, którzy wsiedli "za kółko" będąc pod wpływem alkoholu.

Policja kontrolowała kierujących od 6.30 do 8.30. Kujawsko-pomorscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z sąsiedniego województwa pomorskiego prowadzili akcję, podczas której sprawdzono 923 kierujących. Zaledwie u jednego z nich stwierdzono alkohol w wydychanym powietrzu - prawie promil . Pomimo skromnego sukcesu, policjanci będą prowadzić działania cykliczne.

To nie powinno dziwić, bowiem o wiele łatwiej jest spotkać kogoś, kto ma powyżej 0,5 promila (czyli jest w stanie nietrzeźwości) niż osobę przekraczającej 0,2 promila (czyli po użyciu alkoholu). Od stycznia do listopada 2018 roku policjanci ruchu drogowego zatrzymali 16 300 osób kierujących pojazdami po użyciu alkoholu, podczas gdy aż 28 347 osób było w stanie całkowitej nietrzeźwości.

Za prowadzenie pojazdów po użyciu alkoholu grozi kara aresztu, grzywna do 5000 zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Gdy we krwi zostanie wykryte więcej niż 0,5 promila, sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10.