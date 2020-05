Dom z garażem. O czym warto pamiętać?

WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Podczas wyboru projektu domu trzeba brać pod uwagę przede wszystkim wymogi związane z prawem budowlanym oraz warunki zabudowy istniejące na działce. Kluczowe są oczywiście indywidualne wymagania i potrzeby inwestora. Właściciele własnych czterech kółek z pewnością będą chcieli postawić na swojej działce dom z garażem. O czym należy pamiętać przy wyborze takiego projektu? Dopasowanie projektu do warunków zabudowy Aby na naszej posesji zrealizować wymarzony projekt domu z garażem, nie wystarczy go tylko wybrać i kupić. W pierwszej kolejności powinniśmy zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla naszej działki. Jeśli taki plan nie został ustalony, należy wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy. Dużym błędem będzie wybór projektu bez znajomości zapisów w tych dokumentach. Dzięki nim dowiemy się, jaki dom można zbudować na danym terenie. Sprawdzenie MPZP lub WZ powinno pomóc w rozwiązaniu następujących kwestii:

• czy działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną,

• jaka może być maksymalna wysokość i szerokość przedniej elewacji,

• jaki może być kąt nachylenia dachu,

• jakie odległości muszą być zachowane od granicy działki lub sąsiedniej nieruchomości. Poznanie takich wytycznych zawęzi kryteria wyszukiwania projektów domów z garażem, które można wybudować na posiadanej działce. Zignorowanie ich może skutkować niewydaniem pozwolenia na budowę. Dom z garażem czy bez? Projekty domów z garażem czy bez garażu? Na jakie zwrócić uwagę? Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy garaż jest dla nas niezbędny. Zwykle dobrze jest zaplanować garaż przydomowy, najlepiej umieszczony w bryle budynku, ponieważ zajmuje on wówczas mniej miejsca na działce niż obiekt wolnostojący. Jeśli na etapie budowy domu nie możemy pozwolić sobie na dom z garażem, pozostawmy miejsce na ustawienie budynku wolnostojącego w przyszłości – kiedyś może nam się bowiem przydać. Zamiast garażu można zdecydować się na wiatę garażową przy domu, która także w pewnym stopniu ochroni karoserię naszych samochodów i innych pojazdów przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Rodzaje garaży Gdy jesteśmy zdecydowani na wybudowanie domu z garażem, pozostaje tylko wybrać taki projekt budynku, który będzie odpowiadał warunkom zabudowy, a jednocześnie spełni oczekiwania inwestora. Można przy tym zdecydować się na garaż jedno-, dwu-, trzystanowiskowy lub większy. Następnie trzeba podjąć decyzję o usytuowaniu obiektu. Może to być garaż:

• w bryle budynku,

• wysunięty,

• cofnięty,

• doklejony,

• wolnostojący,

Partnerem materiału jest Extradom Podziel się opinią Share WP moto moto Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze