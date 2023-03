Dolny Śląsk na weekend - samochodem czy komunikacją publiczną?

Podróż samochodem pozwoli dotrzeć do tych najciekawszych miejsc i o każdej godzinie. Dojazd na szlak, czy do klimatycznego miasteczka, nie będzie żadnym problemem. Można zabrać ze sobą nieco więcej niezbędnych rzeczy. Do tego, taka opcja transportu to pełna niezależność, co jest szczególnie ważne podczas wymarzonego urlopu.