Do strefy nie wjedziesz, bo nie będziesz mógł zapłacić. Błąd w niedawno przyjętej ustawie

Nie wjedziesz do strefy czystego transportu wieczorem, ponieważ wtedy nie jest zbierana opłata. Należność 2,5 zł za godzinę będzie obowiązywała w godzinach 9-17, a później "starsze" auta będą objęte zakazem ruchu. Absurd czy zwykła wpadka?

Przyjęta ustawa o biopaliwach przemyca też – obok podwyżki o 10 gr na litrze podczas tankowania – możliwość utworzenia stref czystego transportu w ośrodkach miejskich liczących więcej niż 100 tys. osób. Walka z zanieczyszczeniem powietrza ma kosztować kierowcę 2,5 zł za godzinę, od 9 do 17. Czyli płacimy za to, że nasz zaparkowany samochód nie emituje nic szkodliwego.

Zapisy miały znaleźć się w przyjętej w lutym ustawie o elektromobilności, ale ostatecznie "wciśnięto" je w przepisy dotyczące biopaliw. W teorii miały one zmobilizować kierowców, by do strefy przyjechali komunikacją miejską. Wszystko na to wskazuje, że i tak będą do tego zmuszeni przez całą dobę, bowiem poruszanie się po strefie wymaga uiszczenia opłaty. A te są zbierane w godzinach 9-17. Bez zapłacenia nikt nie ma prawa wjechać, chyba, że jeździ samochodem elektrycznym albo hybrydą ładowaną z gniazdka.