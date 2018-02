Do porodu na sygnale. Policjanci pomogli dwóm kobietom w Gdańsku

Dwa różne patrole gdańskiej policji zostały poproszone o pomoc w sprawnym dotarciu do szpitala. W obu przypadkach mężczyźni wieźli ciężarne kobiety, u których rozpoczęły się akcje porodowe.

Dzień 1 lutego 2018 roku na długo zapadnie w pamięci policjantom z Gdańska. Najpierw, po godzinie 13.00 do radiowozu drogówki, który zatrzymał się na skrzyżowaniu zgłosił się 30-letni kierowca subaru . Powiedział, że jego żona zaczęła rodzić w samochodzie , dlatego prosił o pomoc w dojechaniu do szpitala. Mundurowi poinformowali o sprawie oficera dyżurnego i bez wahania zdecydowali się pilotować samochód na sygnale.

Około godzinę później z podobną prośbą do policjantów z innego patrolu zgłosił się 37-letni kierowca forda https://autokult.pl/26514,ford-mondeo-vignale-wchodzi-na-polski-rynek-cennikmondeo. On też potrzebował pomocy w szybkim dotarciu do szpitala – u jego żony rozpoczęła się akcja porodowa. Również w tym wypadku funkcjonariusze nie zwlekali z decyzją i eskortowali małżeństwo do placówki. Akcja zakończyła się powodzeniem i już po 6 minutach kobieta dotarła na miejsce. Policjanci pomogli jej także wejść do szpitala, a następnie przekali ją w ręce lekarzy.