Do Polski dotarło Kiki Challenge. Poza utratą zdrowia ryzykujesz mandatem

Sieć opanowała nowa moda. Tym razem internauci tańczą przy otwartych drzwiach toczącego się samochodu. Wyzwania podejmują się nawet celebryci, ale nie mówią przy tym o zagrożeniach, które grożą biorącym w tym udział.



Wszystko zaczęło się od postu na Instagramie amerykańskiego komika Shiggy. Na początku lipca 2018 roku udostępnił film, na którym tańczy do piosenki "In My Feelings" Drake'a. Całość odbywa się na drodze. Dla internautów była to inspiracja do kolejnego wyzwania. W Kiki Challenge chodzi o to, by taniec wykonać obok toczącego się auta i nagrać wszystko przez otwarte drzwi.