Do 21 kwietnia zaoszczędzisz u Fiata. Za Tipo zapłacisz nawet 10 tys zł mniej

W salonach Fiata wystartowała wiosenna wyprzedaż aut z rocznika 2017. Rabaty obowiązują na wszystkie modele marki i sięgają 17,5 tys. zł. Oferta jest ograniczona czasowo lub do wyczerpania zapasów.

Zdecydowanie największym zainteresowaniem będzie cieszył się ostatni hit Fiata , czyli model Tipo. Niedrogi kompakt z Włoch szturmem wszedł na polski rynek i momentalnie podbił serca Polaków – nawet w 2018 roku znajduje się w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych aut przez osoby prywatne. Na klientów zainteresowanych tym modelem czekają rabaty do 10 tys. zł, niezależnie od preferowanej wersji nadwoziowej . Dla przypomnienia, Tipo występuje jako 5-drzwiowy hatchback , sedan i kombi.

W przypadku pozostałych modeli Fiata rabaty są równie hojne. Miejska Panda jest oferowana z rabatem do 8 tys. zł, Punto do 7 tys. zł, zaś minivany Doblo i Qubo do nawet 15 tys. zł. Najwięcej można zaoszczędzić na kabriolecie 124 Spider, którego ceny zostały obniżone o nawet 17,5 tys. zł. Jako, że wyprzedaż dotyczy aut wyprodukowanych w 2017 roku, liczba sztuk objętych promocją jest ograniczona. Listę dostępnych egzemplarzy można sprawdzić na stronie internetowej: www.wyprzedazfiat.pl.