Do 2020 roku wszystkie "parkuj i jedź" w Warszawie ze stacjami ładowania. Miasto stawia na elektryczne auta

Rząd chce, aby Polacy przesiadali się na samochody elektryczne, ale jednym z problemów z tym związanych jest brak infrastruktury do ładowania takich aut. W odpowiedzi na te potrzeby, na parkingu "parkuj i jedź" na Młocinach, powstał pierwszy miejski punkt w stolicy, w którym to bezpłatnie naładujemy swój pojazd.

Samochody elektryczne nadal są w Polsce rzadkością. Stoi za tym między innymi wysoka cena takich aut, ale też braki w infrastrukturze. I to właśnie ta druga kwestia jest prostsza do rozwiązania. Kolejne punkty ładowania powstają przy np. centrach handlowych, a władze Warszawy zapowiadają, że już w 2020 r. wszystkie parkingi typu "parkuj i jedź" będą oferowały darmowe uzupełnienie energii elektrycznej w samochodzie .

– Powołaliśmy duży program do całej elektromobilności, w który wpisuje się budowa infrastruktury do ładowania taboru elektrycznego operatorów miejskich, a także do ładowania samochodów prywatnych użytkowników. Jako miasto myślimy również nad caresharingiem samochodów elektrycznych, po to aby nasi mieszkańcy żyli bardziej ekologicznie i w czystszym powietrzu – tłumaczy Katarzyna Strzegowska, Zastępca Dyrektora ZTM.