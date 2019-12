Długoterminowy wynajem aut dla firm. Czy to rozwiązanie się opłaca?

W pierwszym półroczu 2019 roku firmy zakupiły podobną liczbę pojazdów co w roku poprzednim. Mimo stagnacji na rynku motoryzacyjnym, wynajem długoterminowy aut cieszy się rosnącą popularnością. Z czego wynika tak duże zainteresowanie? Czy taka forma użytkowania samochodów firmowych jest opłacalna? Sprawdzamy.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, po drugim kwartale 2019 roku branża utrzymuje dwucyfrowe tempo wzrostu – na poziomie 11,7% rok do roku (https://pzwlp.pl/dla-mediow/wyniki-pzwlp/31-lipca-2019-wyniki-pzwlp-po-ii-kwartale-2019-informacja-prasowa). Oznacza to, że obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku zmiany przepisów podatkowych dotyczące pojazdów firmowych nie wpłynęły niekorzystnie na rozwój wynajmu długoterminowego aut. Wszystko wskazuje więc na to, że taka forma wykorzystywania samochodów firmowych jest opłacalna.