Dlaczego warto zainwestować w Get Vehicle Tracking?

Któż z nas nie zna możliwości GPS-a, co szczególnie doceniamy, gdy jesteśmy w nieznanym terenie i zastanawiamy się, jak dotrzeć do miejsca docelowego. Jak się jednak okazuje, to nie wszystko, w czym GPS może nam pomóc, co potwierdzą właściciele firm zajmujących się przewozem osób, bądź dostarczaniem różnych towarów. Dla nich GPS to coś więcej niż system nawigacji!

GPS - nieograniczone możliwości

GPS (Global Positioning System) to satelitarny system nawigacji radiowej zaprojektowany przez Departament Obrony USA. Zmienił świat nie do poznania, zapewniając każdemu, kto podróżuje z odbiornikiem GPS, określenie swojej pozycji i prędkości ruchu. I to przez cały czas, 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, zupełnie za darmo.

Możliwości GPS-a są w zasadzie nieograniczone, o czym przekonać się można, korzystając z systemu śledzenia pojazdów dla klientów biznesowych. Doskonałym przykładem jest propozycja firmy Get Vehicle Tracking, gdzie rozbudowano możliwości nawigacji radiowej, wprowadzając profesjonalny kanał komunikacyjny zapewniający łączność floty z biurem. Pozwala on na przekazywanie szczegółowych danych o śledzonych pojazdach. Co równie ważne, wszelkie informacje dostępne są online, dzięki czemu nie ma problemu, aby natychmiastowo zlokalizować pozycję pojazdu, a także jego zachowanie na drodze, przez co można zmniejszyc zużycie paliwo (za sprawą analizy stylu jazdy).

Get Vehicle Tracking - jak to działa?

Tak naprawdę, aby korzystać z ogromnych możliwości, jakie zapewnia monitoring floty samochodowej, nie potrzeba wiele. W każdym pojeździe zamontowany jest odbiornik GPS, służący do rejestrowania pozycji pojazdu, a także nadajnik GPS, który je przesyła. Właściciel firmy ma stały dostęp do aplikacji Get Vehicle Tracking, dzięki której może na bieżąco monitorować, co się dzieje z jego pojazdami. Dane są praktycznie co chwila aktualizowane (co każdą minutę), więc cały czas mamy dostęp do najważniejszych informacji, co pozwala nam szybko i adekwatnie reagować.

System śledzenia pojazdu reaguje, gdy pojazd zachowuje się dziwnie, na przykład gwałtownie przyśpiesza czy ostro hamuje. Urządzenie odnotowuje również zbyt “szarpaną”, jazdę czy zbyt dużą prędkość, co w konsekwencji przyczynia się do wyższego zużycia paliwa. Na tej podstawie możemy podjąć kroki, by zmienić styl jazdy na bardziej wydajny.

Dlaczego warto?

Prowadzenie własnego biznesu to ogromna ilość wyzwań, którym trzeba sprostać. Nie inaczej jest w przypadku własnej floty samochodów. Priorytetem jest oczywiście to, aby pojazdy spisywały się bez zarzutu, były sprawne i gotowe do kolejnych wyzwań. Problem w tym, że odpowiadają za to kierowcy, a każdy z nich inaczej jeździ - jeden uważniej i oszczędniej, a drugi wręcz przeciwnie - nie myśląc ani o bezpieczeństwie, ani o spalaniu paliwa. Właściciel firmy nie może tego na bieżąco kontrolować, co w konsekwencji wpływa negatywnie na kondycję firmy.

Dlatego, jeśli chcemy zatroszczyć się o jak najlepszą kondycję floty pojazdów i jak najniższe koszty eksploatacyjne, koniecznie zainwestujmy w nowoczesny system śledzenia pojazdów. Korzyści są nie do przecenienia, co szczególnie jest ważne z tego względu, że na ewentualne problemy możemy reagować od razu, bo informacje o nieekonomicznej bądź niebezpiecznej jeździe otrzymujemy w czasie rzeczywistym. Może więc zareagować natychmiastowo.