Decyzją Sądu Najwyższego... wzrośnie składka OC. Wszystko przez trzy wyroki

Rodziny osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych, które znajdują się w bardzo ciężkim stanie, mogą liczyć na zadośćuczynienie od ubezpieczyciela. Towarzystwa od razu zapowiedziały podniesienie składek na OC.

Kilkaset złotych droższe OC? Niewykluczone i to już niedługo (WP.PL)

Chodzi o sytuacje, w których osoba poszkodowana znajduje się w stanie wegetatywnym, z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, potrzebuje stałej opieki i nie ma pozytywnych rokowań co do jej stanu. Nawet jeżeli wypadek był spowodowany przez tę osobę, nawet jeśli popełniła czyn niedozwolony, rodziny takiej ofiary mogą liczyć na zadośćuczynienie i to niemałe. Tak może wyglądać linia orzecznictwa sądowego za sprawą trzech uchwał SN.

– Cieszę się z trzech tożsamych uchwał Sądu Najwyższego. Oznacza to, że po raz kolejny udało się zapewnić przewidywalność uprawnień poszkodowanych. Nastąpi też ujednolicenie linii orzeczniczej sądów w tym zakresie. Dzięki temu rodzinom poszkodowanych, tak ciężko doświadczonym przez los, będzie łatwiej uzyskać zadośćuczynienie – mówi w komunikacje Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

Rzecznik wspomina o wielu przypadkach, kiedy to na przykład ojciec po wypadku nie może pracować, a nawet wychowywać dzieci – to one muszą się opiekować nim. Teraz będzie im łatwiej uzyskać odszkodowanie i nie dotyczy to wyłącznie ubezpieczeń komunikacyjnych – choć głównie o te chodzi – ale także na życie i innych, np. wypadek przy pracy czy błąd medyczny.

Branża ubezpieczeniowa już podnosi alarm, że mowa tu o kwotach rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych na osobę, a takich osób może być kilka w jednej rodzinie. Rynek nie jest gotowy na wypłacanie takich odszkodowań. Nawet Komisja Nadzoru Finansowego przestrzega Sąd Najwyższy, że niektórym towarzystwom może grozić z tego powodu niewypłacalność. Wspomina także o obciążeniu obecnych klientów, czyli podwyżkach.