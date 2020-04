Dacia Sandero 1.0 SCe 73 KM (MT) - test AutoCentrum.pl #378

Cześć nie regulujcie odbiorników nie odświeżajcie oczekujcie w napięciu Zachara w tej firmie nie będzie w momencie kiedy ten samochód trafił do nas do redakcji Zachar jest na prezentacji za granicą i nie spotka się z tym autem co nie znaczy że w przyszłości nie będzie pełnego z Maca mi dwumetrowca i szarpanie za klamki to jest zwracaniem klamek i szarpanie dwumetrowca zwracaniem plastików szarpaniec z ramki i testem dwumetrowca zapraszam na prezentację Dacii Sandero przyjechała do nas z pełnym wyposażeniem i kosztuje mniej niż 45000 zł Zacznijmy od wyglądu Dacia raczej nie rzuca się w oczy ale wygląda całkiem nieźle jest tutaj troszkę nowocześnie troszkę klasycznie nie ma żadnych stylistycznych wodotrysków ale chyba w postacie jest metoda konkurencji w tym segmencie oferują bardzo rozbudowane możliwości personalizacji Ale do czego ta personalizacja służy Jeśli chcesz możesz samochód skonfigurować tak aby był plan totalny jednak zaznaczenie zbyt wielu opcji zakończy się wzrostem ceny i nie przełoży się to ani na większy komfort ani na lepsze osiągi ani na większą praktyczność skończy się tylko poprawa samopoczucia bo nikt nie ma takiego samochodu jak ty wystarczy Nie chodzi o to żeby była niepowtarzalna ale żeby podobała się właścicielowi jest więc 11 kolorów lakieru po 1800 zł każdy a na kołach mogą wylądować 15 100 calowe felgi z kołpakami lub 16-calowe alufelgi felgi aluminiowe kosztują 1010 zł przejdźmy teraz do wnętrza deska rozdzielcza została zaprojektowana dość prosto i funkcjonalnie jednak do pewnych ergonomicznych smaczków musimy się przyzwyczaić Na przykład sterowanie przednimi elektrycznymi szybami realizowany jest drzwi natomiast tylnymi sterujemy z konsoli Środkowej moglibyśmy się zastanawiać dlaczego nie zostały one po prostu przeniesione do miejsca gdzie się ich najbardziej spodziewamy ale nie wiem czy pamiętacie test Suzuki Baleno i Zachar wspominał tam tym że czasem przeniesienie małego przycisku z deski rozdzielczej na przykład na kierownicę to są w skali produkcji danego modelu ogromne koszty jakaś powtarza to 1000000 $ zaoszczędzić dlatego trzeba po prostu się pogodzić z pełnymi rozwiązaniami pamiętać o tym że właśnie dzięki temu samochód jest tańszy ergonomia jest też zaburzona przez ten podłokietnik za dodatkowe 400 zł utrudnia dostęp do regulacji kąta pochylenia oparcia mam też wrażenie że Dacia wykorzystuje wewnętrzne elementy zalegające w magazynach Renault Spójrzcie na gałkę służącą do ustawiania lusterek ta sama gałka pamięta Renault Megane sprzed 23 lat To mnie jednak nie zniechęca bo przecież wcale nie bierze się znikąd czy to wnętrze jest brzydkie Może to kwestia gustu Ale nie wygląda najgorzej ma też zresztą na pokładzie medialny z bluetooth i nawigacją chociaż ten ekran może jest umieszczony troszkę zbyt pionowo bagażnik mieści 320 l ale już w standardzie dostajemy tylną kanapę zieloną w proporcji do dwóch trzecich w ten sposób możemy powiększyć bagażnik do 1200 litrów i Dacia Sandero występuje z czterema silnikami ofertę otwiera SC 75 czyli 3 cylindry 0 mocy 73 koni drugą jednostką benzynową jest pct 90 czyli ten sam silnik ale z mocą równą 90 koni mechanicznych możemy zamówić ją też w zestawie z instalacją gazową za 25 złotych więcej diesel jest tylko 1 DCI 90 o pojemności 1,5 i mocy 90 koni my Testujemy wersję z tym pierwszym silnikiem 73 konie mechaniczne 97 niutonometrów momentu obrotowego który dostępny jest przy trzech i pół tysiąca obrotów na minutę to przekłada się to na dość spokojną osiągi bo do setki czekamy 14 i 2/10 sekundy natomiast prędkość maksymalna to 8 kilometrów na godzinę Sandero jest dość oszczędne producent deklaruje że w mieście zużywać będziemy 6,5 l w trasie 4,5 średnio 52 50 litrowy zbiornik paliwa pozwoli się spokojnie przejechać ponad 1000 kilometrów Dacia Sandero to typowy miejski samochód jest zwinna sprytna zwrotna ekonomiczna i nawet z tym najsłabszym silnikiem w mieście raczej nikt nie powinien narzekać że ten samochód jest za słaby wiadomo jeżeli Pojedziemy na wycieczkę w góry będziemy piąć się na szczyty krętymi drogami No to czasem po prostu trzeba będzie zrezygnować z albo któregoś z pasażerów po prostu zostawić kiedy jedziemy sami to samo co naprawdę powinnam wystarczyć kiedy będziemy chcieli z tego silnika wycisnąć te wszystkie zadeklarowanej przez producent No to wówczas będziemy musieli jednak jeździć na wyższych obrotach co przekłada się na hałas zresztą Nie każdy też lubi dźwięk trzycylindrowego silnika ale ogólnie Ten samochód się zbiera no to może nie nastraja to raczej do sportowej ja tak samo osobą o skłonnościach do sportowej jazdy zapał ostudzi praca dźwigni zmiany biegów No biegi nie wchodzą do końca precyzyjnie mamy wrażenie że tego biegu szukać A dodatkowo Towarzyszy temu jeszcze taki dziwny dźwięk układ kierowniczy jest gumowy skręcając mam wrażenie że po ruchu kierownicą mija pewna chwila dopiero później Samochód podąża w danym kierunku ale widocznie Ten typ tak ma może to jest też ten bo mamy tutaj opony o wyższym profilu by zawieszenie dość dobrze wybiera nierówności natomiast robi to w takim głośniej hałaśliwy sposób ale żeby nie było ja ja na to nie narzekam tylko stwierdzam mam świadomość że przecież ten samochód kosztuje nie dużo i to nie bierze się znikąd Dacia Sandero bardzo dobrze mi się kojarzy Bo jest to taki typ samochodu który bardzo Czy możesz mi w różnych wakacyjnych przygodach bo lecą z gdzieś może tam samochód i z reguły są te auta tej klasy także przyznam się że był to tak zwany typowy odruch Pawłowa że wsiadłem do samochodu i od razu przypomniały mi się wakacje Podsumowując Dacia Sandero to bardzo poczciwy samochód i raczej nikt nie będzie czuł się zawiedziony bo już przy zakupie będzie psychicznie przygotowany że parkując ten samochód pod domem znaczkiem nie wzbudzić zazdrość i sąsiadów teraz najlepsza część czyli cennik zaczyna się od kwoty którą widzimy Przy nowych samochodach bardzo rzadko 29900 w tej cenie kupimy samochód bardzo podstawowy będzie miał plastikowe zderzaki brak klimatyzacji regulacji wysokości fotela i kierownicy nie będzie szyb elektrycznych z przodu centralnego zamka i wielu innych elementów które są standardem jest to więc konfiguracja ty w dodatku nie może posłużyć za bazy do większej liczby dodatków możemy do niej dołożyć co najwyżej koło dojazdowe dalej mamy poziomy wyposażenia open i testowane laureat których ceny zaczynają się od 3900 zł za open-e od 37700 zł za laureat są też oczywiście Sandero Stepway czyli wersję bliższe crossover om ich ceny zaczynają się od 45 zł 900 zł najdroższa Dacia Sandero w cenniku kosztuje 54400 zł a nasz egzemplarz testowy mimo że jest najlepiej wyposażony laureatem to według konfigur kosztuje niecałe 44000 zł poniekąd to za sprawą silnika ale to nadal dobra cena za nowy samochód Dacia Sandero jest prosta jak samochody z przed lat ale jest też nowoczesna chociażby Dzięki na pokładzie możemy mieć system rozrywki z bluetooth i nawigacją Myślę że część osób które szukają auta używanego w budżecie około 30 40 000 nie do końca zdają sobie sprawę że za te pieniądze mogą wyjechać autem pachnącym nowością muszą się tylko wyzbyć chęć imponowanie wszystkim na około aby zrozumieć że Dacia Sandero Ma w zasadzie wszystko to czego od samochodu oczekujemy