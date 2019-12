Czyszczenie tapicerki w aucie. Odkurzacz, który dotrze wszędzie

Odkurzanie samochodu przed świętami nie jest takie szybkie i proste, jak mogłoby się wydawać. Jeśli chcesz oszczędzić sobie kłopotu, warto zastanowić się nad zakupem niewielkiego odkurzacza ręcznego. Bardziej skomplikowane prace wymagają większego zaangażowania.



Poniżej znajdziesz kilka odkurzaczy ręcznych, które poradzą sobie nie tylko z czyszczeniem auta. Możesz wykorzystać je również do innych czynności, a co za tym idzie przydadzą się nie tylko w garażu. W ten sposób odkurzanie stanie się o wiele wygodniejsze.

Do garażu i nie tylko

Na co zwrócić uwagę przy zakupie

Przewodowy czy bezprzewodowy

Ci, którzy szukają sprzętu zarówno do samochodu, jak i użytku domowego, mogą również wybrać modele zasilane przy pomocy akumulatora. Z łatwością przeniesiesz go z miejsca na miejsce i odkurzysz trudnodostępne zakamarki z dala od gniazdka. Pamiętaj, że tego typu urządzenia mają jednak swoje ograniczenia. Z jednej strony będzie to ograniczony czas pracy – przeważnie od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, a także nieco mniejsza moc niż w przypadku odkurzaczy przewodowych.