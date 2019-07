Czym jeździł Kamil Durczok? Dziennikarz lubi luksusowe samochody

Kamil Durczok, były szef "Faktów" TVN-u i założyciel portalu Silesion.pl, miał w garażu rozmaite samochody. Na liście pojawiają się pojazdy luksusowe, oraz klasyczne - jak Mercedes, który zagrał w dwóch serialach i okazał się niezłą inwestycją.

Kamil Durczok nie ukrywał swojego zainteresowania motoryzacją. Zaczęło się – niemal jak u wszystkich – od "malucha", którymi nie tylko jeździł, ale i montował. Durczok pracował bowiem na linii montażowej Fiata 126p Bis, do których przykręcał tylne lampy .

W tamtym czasie pojawiła się również Zastava, oraz kolejne Fiaty 126p, które używane były do "rajdowania". Z biegiem czasu pasja mogła przerodzić się w coś więcej – dziennikarz przygotowywał się do startu w legendarnym rajdzie "Dakar", ale plany pokrzyżowała choroba. Udało mu się jednak wystartować w "Barbórce".

Kamila Durczoka można było zobaczyć też za kierownicą luksusowej limuzyny – Audi A8. Widziany też był w Audi RS4 Avant. To auto może wygląda jak zwykłe kombi, ale ma pod maską silnik V8 o mocy aż 450 koni mechanicznych. Zamiłowanie do szybkich aut nie minęło. Dziennikarz używał też na co dzień potężnego BMW X6 M.