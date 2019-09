Czy wiesz co wpływa na cenę twojego OC?

Zapłata składki OC może być bolesna dla portfela ze względu na szereg parametrów, które mają w tym zakresie znaczenie. Co przede wszystkim wpływa na cenę OC i jak znaleźć najkorzystniejszą ofertę?

Przy kalkulacji składki na OC towarzystwo ubezpieczeniowe bierze pod uwagę pojemność silnika. Im jest ona wyższa, tym samochód dynamiczniej się rozpędza i może osiągnąć wyższą prędkość, stąd wzrasta w związku z tym ryzyko wypadku, a jego skutki mogą być groźniejsze (co wpływa na wartość szkody). Równie istotna jest marka i model pojazdu. Istnieją statystyki, z których korzystają towarzystwa ubezpieczeniowe. Wskazują one na większą szkodowość niektórych aut.

Dlaczego wersja wyposażenia ma wpływ na ceny ubezpieczenia OC? Otóż każde z towarzystw ubezpieczeniowych prowadzi własny rejestr szkodowości z podziałem nawet na tak dokładne dane, jak właśnie wersja pojazdu. Dlatego też dochodzi do sytuacji, w której dwóch kierowców z tego samego miasta, którzy mają identyczną historię szkodowości i takie same pojazdy lecz w różnej wersji wyposażenia, mogą mieć inne stawki OC. Wszystko przez to, że wg danych towarzystwa ubezpieczeniowego, jedna z tych wersji statystycznie częściej bierze udział w kolizjach, niż druga.