Najnowsze Popularne Wideo + 3 motopaliwotempomat 5 godzin temu Czy tempomat obniża zużycie paliwa? Sprawdziliśmy to Wiele osób twierdzi, że tempomat pomaga w oszczędzaniu paliwa. Inni mówią, że jest zupełnie inaczej. A jak jest naprawdę? Sprawdziliśmy to. Witam serdecznie moi drodzy W kome … Rozwiń Transkrypcja: Witam serdecznie moi drodzy W komentarzach Ciekawe pytania Czyli Na tempomacie Zużyjemy więcej paliwa niż Gdybyśmy jechali Tempomat Sterują Nie wiem Taką samą średnią Duży Mniej innym 3P Oszczędza paliwo Czy zwiększa jego To powiem to spraw Seata Leona z silnikiem 1 108 Przed chwilą Zmierzyłem Zużycie Standardowo 90 w Jeden na to Przez to 6 3 A teraz pojadę Taką samą drogą utrzymując tą samą średnią Około 90 paru istot 2 km 3 km na godzinę więc Z uwagi na Obrotomierzem prędkościomierzem Rzeczywistą prędko I spróbuj otrzymać taką samą średnią Stówy Naturalną nierówność terenu Będę wcześniej się Gdzieś jadąc z góry będę Zdejmował nogę z gazu i zobaczymy Czy Bardziej Tempomat Zapraszam Moja średnia prędkość wynosi 95 km na godzinę a więc ma Zapas Table Droga będzie biegła lekko w dół więc Zły rozpęd i poczuć się z rozpędu Jak widać Testuję to że zdjął nogę z I przeszedł Biegu jałowego a więc mamy obroty Jakie dać na poziomie OK Nie popsuło Prędkości 95 na godzinę Śrem Być może popsuło Humor Bano Uno za mną więc będę Trochę dodać gazu i z Na prawą stronę Weź to i tak jest w tej chwili jak Niemożliwe wszyscy się w lokalu za tymi Tak jak możesz Tak czy inaczej mam średnią już troszkę niszczą 94 na godzinę w Częstochowie 2 kilometrów na godzinę w zapasie Natomiast po 4 km Widać mam średnie zużycie na poziomie 5 i 1 a więc dokładnie tyle samo Na końcu uzyskałem jadą z kotem Ale przede mną jeszcze Prawie 5 6 potraw podróże Jeszcze wiele może Zobaczymy co będzie Po 7 km podróży mamy prędkość 94 Wciąż mam jeszcze 2 km na godzinę NATO Zużycie paliwa wynosi 5 i 2 5 litra więc delikatnie więcej niż Nie na końcowym Na tempomacie Aleje Przed nami parę kilometrów więc zobaczymy jak to się Akurat droga biegnie lekko w dół zdjąć nogę z gazu Jedziemy na biegu jałowym Zużycie już zaczęło spać To już było 3 litrów Muszę dodać gazu bo cię Nie dojeżdża No to Średnia prędkość 93 wciąż Teraz mam prędkość 92 km na godzinę więc trafiłem dobrze z prędkością jadę Metrach można powiedzieć odcinka pomiarowego W dół z rozpędu Widać jadę na biegu jałowym ponieważ zdjąłem całkowicie nogę z Prędkość wciąż się zgadza Zobacz Jakie będzie po Kilometrach średnie spalanie 5 litrów 2 10 l Przewagi Ale na dobrą sprawę Jest to może Różni Błędu pomiarowego więc w dużym uproszczeniu można powiedzieć że na tempomacie Przynajmniej przy 90 na godzinę Mniej więcej tyle samo To ja Teraz droga powrotna urozmaicona jeszcze z padającym deszczem i mały średni 2 kilometry na godzinę Jedziemy teraz delikatnie w dół więc mamy włączony bieg jałowy wszystko się odbywa tak jak powinno Ale jeśli chodzi o zużycie paliwa A małego na poziomie 6 czyli trochę więc nieco lepiej niż jak Gdybyśmy jechali Gdybyś pojechali na tempomacie No ale Popatrzcie mamy niż 120 Pewnie międzyczasie popsuło nam się średnie Średnia Więc będziemy musieli poza Zobaczymy co Odrobiłem średnią Buffon 2 kilometry na godzinę tyle powinno Jadę chwilowo powyżej 130 No i zobacz Będzie Spalanie Średnie zużycie jest szczęście pół a więc więcej To co uzyskałem na tempomacie Ale do zjazdu na Skawiny mam 1500 m więc być może Bo jeszcze się jakoś wyrówna Rozjazdy na Skawie 100 m Średnia 21 a więc odrobinę Nie niszcz Średnie zużycie paliwa jest na Chrześcijan Teraz 60 ale to już Spadła Uważaj 6 Powiedz że mamy Około 0 Nie 10:00 Kilometrów później Spalanie podczas jazdy Bez tempomatu A więc wygląda na Tendencja jest taka że Testuję Natural Podjazdy jest ja Jest Angelika Obniżyć zużycie Ale to Zużycie jest raczej nie Jak na to Ile uwagi temu będziemy Korzystajmy Z tego wspaniałego wyglądu Jak